Bundesligisten in Österreich, und wer aus der Admiral 2. Liga im Sommer dazukommen wird, aufgepasst! Er könnte einer für euch sein...! Christian Früchtl ist derzeit vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München an Zweitligist 1. FC Nürnberg verliehen. Die Leihe endet allerdings zum Saisonende. Bei den Franken ist der 1,93-Meter große deutsche U20-Teamtorhüter die Nr. 2 hinter dem 29-jährigen Mainzer Mathenia, erhält daher keine Spielpraxis. Laut SKY-Infos ist die Admiral Bundesliga ein mögliches Ziel für das Tormann-Talent, das seit 2015 in DFB-Auswahl-Teams spielt.

Wie der PayTV-Sender weiter weiß, wird der 21-jährige Niederbayer sich im Sommer nach einer neuen Herausforderung umschauen. Sollte die aktuelle Nr. 2 der Bayern, Alexander Nübel, im Sommer verliehen werden, dürfte Früchtl auch dann nicht auf den Platz hinter dem deutschen Teamtorhüter Manuel Neuer geraten.

Die österreichische Bundesliga könnte daher ein mögliches Ziel des talentierten Schlussmanns, dessen Vertrag noch im vergangenen September beim FC Bayern München - Ligaportal berichtete - bis 2023 verlängert wurde, sein. Christian Früchtl kam 2014 von der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf zu den C-Junioren des FC Bayern und wartet immer noch auf sein Bundesliga-Debüt.

Von Pep Guardiola berufen - jüngster Trainingslager-Teilnehmer beim FC Bayern München

Nachdem Früchtl im Dezember 2015 als 15-Jähriger bereits seinen ersten Einsatz für die U19 in der UEFA Youth League absolviert hatte, wurde der Torhüter aufgrund seiner Leistungen kurz darauf vom Trainer der Profiabteilung, Pep Guardiola, zum Winter-Trainingslager des FC Bayern im Jänner 2016 nach Doha (Katar) mitgenommen. Dort trainierte der damalige Schüler zusammen mit den Profis an der Seite von Stammtorhüter Manuel Neuer. Um am Trainingslager teilnehmen zu können, bedurfte es einer Sondererlaubnis seiner Schule. Früchtl ist damit der jüngste Spieler, der bisher an einem Trainingslager der Profimannschaft des FC Bayern teilnahm.

Vor vier Monaten prognostizierte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic noch bezüglich Früchtl und Stürmer-Talent Tillman: "Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung von Christian Früchtl und Malik Tillman. Beide sind als junge Talente zu uns gekommen und ausgezeichnete Beispiele für unsere Nachwuchsarbeit. Sie haben alle Voraussetzungen, um ihren Weg zu machen. Wir werden an ihnen noch viel Freude haben."

Foto: SID