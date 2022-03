Der Erfolgslauf auf europäischer Bühne und in der UEFA-Youth League geht für die U19 des FC Salzburg weiter. Mit 3:1 (1:1) siegen die Jungbullen um Chefcoach René Aufhauser beim heimstarken Paris SG, das in dieser Saison zuvor in 14 Heimspielen unbesiegt blieb. Die Salzburger stehen damit im Halbfinale, dem Final-4 in Nyon. Weiter bisher qualifziert unter den Top4 ist Juventus Turin, das gestern mit 2:0 gegen den FC Liverpool siegte. Heute spielen noch BVB vs. Atlético Madrid.

Gegen den Nachwuchs des "Scheich-Klubs" Paris Saint-Germain wurden die Jungbullen kalt erwischt und lagen bereits nach wenigen Sekunden Edouard Michut hinten. Doch wie schon im Achtelfinale bewies die Elf von Chefcoach René Aufhauser - "like" den "großen Bullen" - Mentalität, Moral und Comebacker-Qualitäten und kam zum 1:1-Ausgleich. Nach Vorarbeit von Roko Šimić markierte dessen Salzburger Sturmpartner Oumar Diakit (37.) noch vor dem Seitenwechsel den 1:1-Pausenstand.

Auch in der 2. Halbzeit, mit der Paris SG verletzungsbedingt einen Torwart-Wechsel vorzunehmen hatte, blieb die packende Partie spannend und mit intensiven Duellen vor rund 2000 Zuschauern. Verletzungsbedingt hatten die Gastgeber, die in dieser Saison in allen 14 Heimspielen unbesiegt blieben und die jüngsten sechs gar gewannen, nach etwas über einer Spielstunde ihr System von Vierer- auf Dreier-Abwehrkette umzustellen. Nathan Bitumazala ging vom Feld.

Šimić dreht mit Kopfball-Tor Spiel - Reischl macht "Sack zu"

Während die Aufhauser-Elf nun sukzessive stärker wurde und dann eine zündende Idee hatte. Oumar Dikiate flankte von rechts auf Dijan Kameri, dessen Direktabnahme aus zentraler Position und acht Metern parierte Keeper Mouquet noch. Doch die Jungbullen setzten nach und bekamen die zweite Chance, die Top-Torschütze Roko Šimić nutzte. Der 18-jährige, in Mailand geboren Kroate, verwertete per Kopfball eine Rechtsflanke...wenn auch unter gütiger Mithilfe vom neuen PSG-Torhüter, der die Kugel eigens ins Tor beförderte.

Den Salzburgern war´s egal, sie hatten das Spiel gedreht. Drei Minuten nach seiner Einwechslung nutzte Luka Reischl noch einen kapitalen Abwehrfehler von Paris SG und traf in der zweiten Minuten der Nachspielzeit mit einem satten Schussball eiskalt zum 1:3. Die Aufhauser-Schützlinge sind damit in´s Halbfinale aufgestiegen, dass im April in Nyon in eime Final-Four-Turnier stattfindet.

Für Roko Šimić war´s übrigens bereits der 16. Treffer im 25. Pflichtspiel in dieser Saison - fünf davon in der UEFA-Youth League, elf für den FC Liefering in der Admiral 2. Liga.

Mittwoch, 16. März 2022 14:00 Uhr - Stade Georges Lefevre, Paris

Youth League-Viertelfinale Paris SG-U19 - FC Salzburg U19 1:3 (1:1)

Tore: 1:0 (1.) Michut, 1:1 (37.) Diakit, 1:2 Šimić (72.), 1:3 Reischl (90. +2)

GK: Michut / Kameri, Hofer, Ibertsberger, Atiabou, Reischl (3. GK, damit für Halbfinale gesperrt).

Paris SG (4-2-3-1, Durchschnittsalter 18,1): Lavallee (46. Mouquet); Bodiang, Hannach, Bitshiabu, Mungu (76. Weidmann); Kari (76. Ghari), Zaire-Emery; Bitumazala (63. Fernandez), Michut, Gassama; Yansane.

FC Salzburg (4-4-2, Durchschnittsalter 18,4): Stejskal; Atiabou, Baidoo, L. Wallner, Ibertsberger; Kameri (88. Reischl), Halwachs, Jano (46. Höfer), Agyekum; Diakit, Šimić.

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty