Er war der Aufstiegs-Trainer bei der SV Guntamatic Ried und zuvor bereits in der ADMIRAL Bundesliga Chefcoach bei Austria Wien, SKN St. Pölten und dem SV Mattersburg und gewann 2013 sensationell mit dem damaligen Drittligisten FC Pasching den ÖFB-Cup: Gerald Baumgartner, ausgewiesener Fußball-Fachmann und UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber. Eine Woche vor seinem 58. Geburtstag steht der Salzburger vor einer neuen Herausforderung. Gerald Baumgartner, auch bestens als Ligaportal-Bundesliga-Experte bekannt, wird neuer Sportlicher Leiter beim OÖ-Liga-Spitzenreiter Askö Oedt. Ligaportal sprach mit ihm!

Voll motiviert für die neue Aufgabe bei der Askö Oedt: Gerald Baumgartner, der neue Sportliche Leiter des OÖ-Liga-Spitzenreiters.

"Herrn Grad kann man nicht absagen"

Ligaportal: Hallo Gerald, Anfang des Jahres hatten wir noch das Interview mit Dir und besten Wünschen, dass Du bald wieder ins heimische Fußballgeschehen einsteigst als Trainer und/oder Sportdirektor. Womöglich in die Bundesliga. Jetzt wird es Landesligist Askö Oedt, aktuell Tabellenführer der OÖ-Liga. Was war Deine Motivation für den Job und wie definiert er sich genau?

Gerald Baumgartner: Ich bin da als sportlicher Leiter eingesetzt und hatte mit Franz Grad (Anm.: Askö Oedt-Präsident, -Investor/Mäzen) die letzten Monate Kontakt. Mir war noch wichtig, dass ich vorher das Afrika-Projekt der letzten Monate fertig stelle. Wir haben dort ein Scouting aufgebaut und gut mit dem Nationalverband kooperiert. Es kam dann so, dass Herr Grad mich bat, Oedt zu helfen. Und Herrn Grad kann man nicht absagen.

"Es ist ein gutes Konzept"

Ich kann ihnen bei ihren Projekten helfen. Mit Nachwuchsbereich und allem. Er will, dass die Spieler bei ihm arbeiten und eine Ausbildung bekommen. Ihm ist wichtig, dass die Jungs arbeiten und gut Fußball spielen. Natürlich will er auch fußballerischen Erfolg. Es ist ein gutes Konzept. Nach dem Vujanovic-Weggang suchte der Verein wieder jemand für diese Funktion, fragte bei mir an und da mein Afrika-Projekt abgeschlossen ist, habe ich Kapazitäten frei.

Ligaportal: Wann ist der offizielle Einstieg bei Askö Oedt?

Gerald Baumgartner: Ich habe letzten Freitag mit Franz Grad noch ein finales Gespräch gehabt und bisher zwei Spiele von ihnen gesehen und will natürlich jetzt viel wissen. Heute geht es los.

Ligaportal: Nach Deinem Amtsaustritt als Chefcoach im Juni 2021 beim SKN St. Pölten warst Du in ein Afrika-Projekt involviert, was und wo war das konkret?

Gerald Baumgartner: Ich war seit März wiederholt in Afrika. Nigeria, Lagos und Enugu. Wir haben dort einen Verein aufgebaut, weiterentwickelt und eine Akademie aufgebaut.

"Aufstieg kein Ziel"

Ligaportal: Und die Ziele mit Spitzenreiter Askö Oedt, Aufstieg Regionalliga?

Gerald Baumgartner: Der Aufstieg ist in dieser Saison kein Ziel. Die Vorgabe ist, dass Mannschaft vorne dabei ist und wir als Spitzenreiter gejagt werden.

Ligaportal: Danke fürs Gespräch und alles Gute!

Fotocredit: Haralod Dostal/fodo.at