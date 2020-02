Nach dem Ausscheiden in der Champions League geht es für den FC Salzburg nun in der UEFA Europa League weiter, wo es heute um 18:55 Uhr zum brisanten Duell mit Eintracht Frankfurt kommt. Das Hinspiel in der Commerzbank-Arena wird mit 47.000 Zuschauern restlos ausverkauft sein. Darunter sollen sich dann mehr als 3.000 Salzburg-Fans befinden, die damit für einen Auswärtsfan-Rekord sorgen würden (Ligaportal berichtete: Fan-Rekord: Tausende Salzburg-Fans auf dem Weg zum EL-Spiel nach Frankfurt!).

Jesse Marsch warnt vor Frankfurts Filip Kostic

Salzburg-Trainer Jesse Marsch blickt dem Spiel gegen den deutschen Traditionsverein mit Vorfreude entgegen, wenngleich er betonte, dass Frankfurt eine sehr gute Mannschaft sei. Besonders ein Spieler bereitet dem US-Amerikaner Kopfzerbrechen: Filip Kostic. Der 27-jährige Serbe ist wohl der gefährlichste Akteur in der Offensive der Adler. „Er ist immer gefährlich, ist gut im Umschaltspiel. Er ist ein großartiger Spieler, den wir kontrollieren müssen“, so Marsch, der jedoch auch klarstellte, dass man sich nicht nur auf Kostic fokussieren dürfe. „Dann gibt es nämlich Gefahr über die rechte Seite mit Chandler oder Da Costa“, schilderte Marsch weiter.

Der Ausfall von Martin Hinteregger (gesperrt) wird den Hessen jedenfalls wehtun. Das glaubt auch der Salzburg-Trainer: „Er ist ein sehr wichtiger Spieler für Frankfurt und vor allem bei Standards sehr gefährlich. Es wird nicht einfach für Frankfurt, ihn zu ersetzen, aber sie haben viele gute Spieler“, sagte der 46-Jährige, der vermutet, dass Stefan Ilsanker in die Innenverteidigung zurückrücken könnte.

EL-Titel? "Wir sind nicht der Favorit"

Bei den Salzburgern wiederum sieht es ganz danach aus, als könnte Dominik Szoboszlai nach seiner im Trainingslager erlittenen Verletzung in die Startelf zurückkehren. „Er ist fast bei einhundert Prozent und ist bereit für morgen“, konstatierte Marsch. Andre Ramalho hingegen hatte bei großen internationalen Spielen wie etwa gegen Liverpool das Nachsehen gegenüber Jerome Onguene, den der Salzburg-Coach aufgrund seiner Schnelligkeit Andre Ramalho gegenüber vorgezogen hatte. Ob dies auch gegen Frankfurt der Fall sein wird, wollte Marsch nicht verraten: „Andre ist ein wichtiger Spieler für uns. Auch er ist eine große Option für das Spiel.“

Unmittelbar nach dem Ausscheiden in der Champions League hat Maximilian Wöber den Europa-League-Titel als nächstes Ziel ausgerufen. „Wir sind nicht der Favorit auf den Titel, aber sicher, wenn man ein Turnier spielt, dann möchte man gewinnen“, stellte der US-Amerikaner klar. Im Bewerb befinden sich noch einige Top-Mannschaften, doch die Bullen kommen mit "viel Selbstvertrauen und einer aggressiven Spielweise".

