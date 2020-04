Jetzt LIVE: Pressekonferenz mit Sportminister Werner Kogler im Live-Ticker!

Seit mehreren Wochen sind Österreichs Sportstätten aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Zwar kann man nach wie vor einen Lauf im Freien machen oder sich mit Radfahren fit halten, doch an professionelles Training war in der letzten Zeit nicht zu denken. Diese drastischen Einschränkungen betrafen vor allem Österreichs Spitzensportler, die in den eigenen vier Wänden trainieren mussten.

Lockerungen im Sport angekündigt - Sportminister klärt in Pressekonferenz auf

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler machte den Sportlern allerdings Hoffnung und deutete Lockerungen an, die am heutigen Mittwoch um 11 Uhr in einer Pressekonferenz verkündet werden sollen.

Wann können Sportstätten - unter gewissen Auflagen - wieder ihre Pforten öffnen? Welche Outdoor- und Einzel-Sportarten können schon bald wieder ausgeübt werden und wie lange müssen sich Indoor- sowie Teamsportler noch gedulden? Wie sieht es mit den Trainingsmöglichkeiten für Fußballspieler aus? Besteht die Möglichkeit, Fußballspiele in der Bundesliga in Form von Geisterspielen auszutragen? Fragen über Fragen, die der Vizekanzler und Sportminister im Rahmen dieser Pressekonferenz beantworten wird.



Die Pressekonferenz von Werner Kogler im Live-Ticker

12:07 Uhr: Eine spannende und informative Pressekonferenz ist soeben zu Ende gegangen. Wir bedanken uns für euer Interesse!

12:02 Uhr: Werner Kogler über die Frage, wer die Kosten für Tests im Falle von Geisterspielen tragen müsste: "Die Bundesliga muss nicht nur die Kosten selbst tragen, sondern auch selbst organisieren. Es wird auch eine Qualitätskontrolle nötig sein."

11:58 Uhr: Werner Kogler über eine mögliche Fortsetzung der Bundesliga-Saison: "Ob und inwieweit die Liga gespielt wird, muss die Liga und der ÖFB selbst entscheiden. Trainings in Kleingruppen werden ab nächster Woche möglich sein. Die Liga wird überlegen müssen, was passiert, wenn eine Infektion auftritt. Wir bleiben mit der Bundesliga im Austausch."

11:43 Uhr: Werner Kogler über die Wiederaufnahme des Hobby- und Amateurfußballs: "Da kann ich keine Prognose geben. Ob Hobbyfußball möglich ist, das kann ich noch nicht prognostizieren. In dieser Sportart kommt es zu Körperkontakt. Ich stelle es mir für die Zukunft sehr, sehr schwer vor, solange wir kein Medikament haben. Körperkontakt ist zu unterbinden - aus diesem Grund gibt es das Betretungsverbot für Sportstätten."

11:38 Uhr: Werner Kogler über die weitere Vorgehensweise im Fußball: "Der ÖFB und die Liga müssen das selbst entscheiden. Meinem Informationsstand zufolge, gibt es von der Regionalliga bis ganz nach unten einen Abbruch der Saison."

11:35 Uhr: Kogler über den Zeitplan: "Für den Breiten- und Freizeitsport gelten die Lockerungen ab dem 1. Mail. Das gilt für die Outdoor-Bereiche."

... und über die Trainingserlaubnis für Fußballer: "Die oberste Fußball-Liga und Cup-Finalist Austria Lustenau sollen die Signale haben, ins Training einsteigen zu können - in fünfer oder sechser Gruppen."

11:32 Uhr: Innneminister Karl Nehammer weiter: "Der Vizekanzler hat dargelegt, dass es eine komplexe Materie ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wir müssen als Polizei der Partner sein. Ziel der Polizisten ist es, darüber zu informieren, was notwendig ist. Gemeinsam können wir diesen Weg gehen."

11:29 Uhr: Innneminister Karl Nehammer: "Ich möchte mich bei den Vereins-Funktionären bedanken. Danke für die Disziplin. Wir möchten zu der neuen Normalität zurückkehren."

11:27 Uhr: Kogler über die Finanzen der Vereine: "Alle Sportvereine, die nicht auf Gewinn orientiert sind, bekommen die entsprechenden Fonds. Was die Profiklubs betrifft, können die bestehenden Fonds genutzt werden. Wir können aber auch entsprechende Fonds erschaffen."

11:24 Uhr: Kogler über Geisterspiele in der Bundesliga: "Wir sind mit ganz vielen Leuten in Kontakt. Es sind nicht alle einer Meinung, aber es gibt den Trend dorthin. Wir wollen es ermöglichen und nicht im Wege stehen. Wir sehen, dass wir hier zusätzliche Vorschriften brauchen. Hier können keine Mindestabstände eingehalten werden. Das ist mehr oder weniger Synchron mit den Regelungen in Deutschland. Innerhalb 24 Stunden könnten die entsprechenden Tests gemacht werden - für alle Mannschaftsmitglieder und Betreuerinnen. Die Bundesliga müsste sich selbst um die Tests kümmern. Trainings in Kleingruppen können so beginnen"

11:22 Uhr: Kogler: "In diesem Fall gelten die Ausnahmen auch für Indoor-Sportarten", kündigt Kogler an. "Wir benötigen Indoor 20 Quadratmeter. Auch Betreuer dürfen dabei sein. Wir wollen den Sportler ermöglichen, sich zu betätigen."

11:20 Uhr: Kogler nun über den Spitzensport: "Spitzensportler sind jene Personen, die die Tätigkeit beruflich ausüben und hochklassig an Wettkämpfen teilgenommen haben. Denen wollen wir keine Steine in den Weg legen."

11:18 Uhr: Ähnliches gilt für Risikosportarten. "Eine Bergtour oder Skitour sollte man nicht quantitativ ausreizen", so der Sportminister. "Das Gleiche gilt für Mountainbiken."

11:17 Uhr: Werner Kogler über die Studien einer Universität: "Beim Fahrradfahren würden diese Empfehlungen auf 20 Metern laufen." Der Vizekanzler betont, dass man den Hausverstand einschalten solle.

11:15: Werner Kogler weiter: "Beim Laufen wäre ein wesentlich größerer Abstand zu halten. Bei Schnellgehen kommen Studien auf vier bis fünf Meter Abstand. Beim Laufen zehn Meter Abstand."

11:14 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler: "Es ist nicht die Aufgabe der Regierung, Empfehlungen abzugeben. Das sollen die jeweiligen Verbände machen."

11:12 Uhr: Leichtathletikanlgen, Golfplätze, Tennisplätze, Bogenschießen, Schiessstätten. Diese Fachverbände sind eingeladen, nähere Empfehlungen abzugeben.

11:11 Uhr: Werner Kogler kündigt an, dass Veranstaltungen ohne Zuschauer stattfinden werden.

11:09 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler: "Wir dürfen heute Lockerungen verkünden. Die Entwicklung der Zahlen sind in einem erfreulichen Ausmaß verlaufen. Sie wissen aber auch, dass wir das alle zwei, drei Wochen bemessen und beobachten. Was heißt das für den Sport? Einerseits steigt durch die Ausgangsbeschränkungen das Bedürfnis nach Bewegung. Die Bedeutung des Sports ist in Zeiten wie diesen besonders hervorzuheben."

11:07 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.

11:06 Uhr: Noch lassen Werner Kogler und Karl Nehammer auf sich warten. Es kann sich allerdings nur mehr um wenige Augenblicke handeln, bis sie vor die Presse treten.

10:58 Uhr: In Kürze beginnt die Pressekonferenz mit Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler. Auch Innenminister Karl Nehammer wird diesem Medientermin beiwohnen.

10:55 Uhr: Gespannt warten auch die Bundesliga-Vereine darauf, wann bzw. ob sie den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen können. Zuletzt hatte sich in einer von der VdF durchgeführten Umfrage die klare Mehrheit der Bundesliga-Vereine dafür ausgesprochen, den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen zu wollen. Auch hier wird es ganz davon abhängen, ob die Bundesregierung zur Auffassung kommt, dass eine Fortsetzung des Spielbetriebs im Bereich des Möglichen liegt oder nicht.

10:50 Uhr: Herzlich Willkommen zum Live-Ticker zur Pressekonferenz von Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler. Im Zuge der Corona-Pandemie verkündete die Bundesregierung vor rund einem Monat drastische Maßnahmen - darunter auch die Schließung aller Sportstätten in Österreich. Zuletzt hatte Werner Kogler Lockerungen sowie Ausnahmeregelungen für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes angedeutet. Diese sollen heute im Rahmen dieses Medientermins verkündet werden.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media