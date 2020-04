Ab dem 15. Mai dürfen die Sportstätten in Österreich wieder betreten und Trainings unter bestimmten Verhaltensregeln durchgeführt werden. Das hatte Sportminister Werner Kogler in den letzten Tagen des Öfteren betont. Unter welchen Voraussetzungen und Regeln wieder Trainingseinheiten durchgeführt werden könnten, hat heute Vormittag der Oberösterreichische Fußballverband in einer Aussendung kommuniziert.

Dabei gilt es nicht nur den Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten, sondern auch noch weitere sogenannte "Verhaltensregeln" einzuhalten. So müssen etwa Spieler/innen selbständig anreisen. Fahrgemeinschaften mit anderen Spieler/innen sind untersagt. Zudem "wird empfohlen, die Bälle beim ersten Training an die Spieler/innen auszugeben. Die Spieler/innen nehmen „ihren“ Ball nach jedem Training mit nach Hause und bringen ihn zu den Trainings wieder mit." Diese und weitere vom OÖ Fußballverband skizzierten Verhaltensregeln sind hier nachzulesen:

"Der OÖ FUSSBALLVERBAND weist darauf hin, dass die Empfehlung mit Verhaltensregeln auf Basis des derzeitigen Informationsstandes erstellt wurden. Sollten diese im Widerspruch mit den noch nicht vorliegenden offiziellen Vorgaben des Bundesministeriums stehen, werden nachträgliche Anpassungen erforderlich sein"

Empfehlungen für COVID-19-Verhaltensregeln für Trainer/innen und Spieler/innen

Das Vereinstraining darf ab 15. Mai wieder aufgenommen werden.

Sollten Spieler/innen aufgrund von Angst vor einer Infektion (z.B. weil sie mit Risikopersonen im selben Haushalt leben) nicht am Training teilnehmen wollen, sollte das akzeptiert werden.

Die Spieler/innen müssen selbstständig anreisen. Dabei sind Fahrgemeinschaften mit anderen Spieler/innen untersagt.

Umkleidekabinen dürfen nicht verwendet werden. Die Spieler/innen müssen bereits in Trainingsbekleidung zum Training erscheinen.

Das Her- und Wegräumen der Trainingsutensilien (Hütchen, Stangen, etc.) ist so zu organisieren, dass dabei der Mindestabstand eingehalten werden kann. Werden Spieler/innen dafür eingeteilt, ist darauf zu achten, dass an einem Trainingstag jeweils nur ein/e Spieler/in für eine bestimmte Sorte von Utensilien (Spieler A für Hütchen; Spieler B für Stangen) zuständig ist.

Es wird empfohlen, die Bälle beim ersten Training an die Spieler/innen auszugeben. Die Spieler/innen nehmen „ihren“ Ball nach jedem Training mit nach Hause und bringen ihn zu den Trainings wieder mit. Weiters wird ein Kennzeichnen der Bälle (z.B. mit Nummern) empfohlen.

Es ist vor, während und nach dem Training ein 2-Meter Mindestabstand einzuhalten.

Die Begrüßung findet nur verbal statt, ein Handschlag oder ähnlicher Körperkontakt ist untersagt.

Bei Besprechungen ist eine Aufstellung vorzunehmen, die den Mindestabstand gewährleistet.

Die Trainingsinhalte sind so zu planen, dass der Mindestabstand IMMER eingehalten werden kann. Spiel- und Übungsformen mit Zweikämpfen sind daher nicht möglich!

Auch bei Korrekturhinweisen und beim Coaching durch Trainer/innen ist der Mindestabstand einzuhalten.

Getränke müssen von den Spieler/innen selbst mitgenommen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass jeder Spieler/jede Spielerin nur von seinem/ihrem Getränk trinkt und keinesfalls mit einem Kollegen/einer Kollegin die Trinkflasche teilt. Ein Kennzeichnen der eigenen Trinkflasche wird empfohlen.

Unmittelbar nach offiziellem Trainingsende sollte die Heimreise angetreten werden. Dabei sind (wie bei der Anreise) Fahrgemeinschaften untersagt.

Körperpflege und Umziehen nach dem Training sind zu Hause durchzuführen.

Anwesende Personen am Trainingsgelände (z.B. Eltern von Nachwuchsspieler/innen) haben die von der Regierung erlassenen COVID-19-Verhaltensregeln (u.a. 1 Meter Abstand) einzuhalten.

Eltern und Angehörigen ist die Begleitung von Spieler/innen und der Aufenthalt in Kabinen oder sonstigen Vereinsräumlichkeiten untersagt.

Verantwortlich für die Einhaltung der entsprechenden COVID-19-Verhaltensregeln ist der jeweilige Verein, der das Training organisiert.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller