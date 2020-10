Es war schon eine echte Schlammschlacht, die sich gestern Abend in Wien-Hernals abgespielt hat. Das Cup-Duell zwischen dem Wiener Sportklub und der Wiener Austria avancierte aufgrund der ungemütlichen Witterung in der Bundeshauptstadt zu einem regelrechten Lotteriespiel, nachdem der Rasen am Sportclub-Platz stark in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Prögelhof kassiert bitteres Gurkerl

Der tiefe Platz spielte besonders beim 2:0 für die Wiener Austria eine große Rolle: Ein halbhoher Rückpass von Luka Gusic blieb im Schlamm hängen und sprang nicht mehr auf. Sportclub-Goalie Florian Prögelhof war völlig überrascht, konnte nicht mehr reagieren und kassierte ein bitteres Gurkerl. Der Treffer wird wohl als "Gatsch-Tor von Wien-Hernals" in die Geschichte eingehen.

Letztlich schaffte der Favorit aus der Tipico Bundesliga dank zweier Elfmetertore sowie eines Eigentors den Aufstieg ins Achtelfinale. Zum Spielbericht >>ÖFB-Cup: Austria Wien lässt beim Wiener Sportklub nichts anbrennen!<<

Das "Gatsch-Tor" seht ihr ab Minute 1:55

von Ligaportal, Foto: Screenshot Youtube