Der Sportclub-Platz war der Schauplatz eines Duells zweier geschichtsträchtiger Vereine. In der 2. Runde des ÖFB-Cups traf der Wiener Sportclub auf den FK Austria Wien. Nach 90 Minuten setzte sich der Bundesligist klar gegen den Klub aus der Regionalliga Ost mit 0:3 durch. Die rund 2200 Besucher sahen ein hochklassiges Cup-Match, das aufgrund des Dauerregens auf einem sehr tiefen Platz gespielt werden musste. Schiedsrichter der Begegnung war Harald Lechner, unterstützt an der Seitenlinie von seinen Assistenten Andreas Heidenreich und Maximillian Kolbitsch.

Die Wiener Austria traf kurz vor der Pause aus einem Elfmeter zum 0:1

Die Fans des Wiener Sport Clubs freuten sich schon lange auf das Cup-Match gegen den Bundesligisten Wiener Austria. Das Spiel war schon lange vor Beginn ausverkauft, exakt 2574 Besucher waren am Sportclub Platz und wollten klarerweise ihre Mannschaft siegen sehen. Der Sportclub, unter Coach Robert Weinstabl musste ohne die beiden Langzeitverletzten Mirza Berkovic und Martin Pajaczkowski auskommen. Bei der Wiener Austria fehlten Headcoach Peter Stöger, Dominik Fitz, Christian Schoissengeyr und Alon Turgeman. Der Regionalligist wollte von Beginn an den Bundesligisten ärgern und verbuchte auch die erste Torchance dieser Begegnung. In der 18. Minute hatte Andrej Todorski die Chance auf den Konter, doch sein Zuspiel auf rechts zu Thomas Hirschhofer wurde von einem Verteidiger abgefangen. Nur drei Minuten später wollte Thomas Hirschhofer vom linken Flügel an der Strafraumkante einen hohen Ball in den Strafraum bringen, er rutschte aber auf dem nassen Boden aus und so wurde das Leder zur Ecke abgeblockt. Jetzt wurden aber die Gäste aus Favoriten immer stärker und übernahmen langsam das Kommando. Einige gute Chancen wurden aber nicht genutzt, die wohl beste hatte in dieser Spielphase sicherlich Paul Wimmer. Der Austrianer kam in der 36. Minute rechts im Strafraum zum Abschluss, sein Schuss sprang aber nach 3 x Aluminium aus dem Tor heraus. Bei dieser Szene hatten die Gastgeber riesiges Glück! In der 39. Minute war es dann aber soweit, der WSC-Spieler Florian Prögelhof beging im eigenen Strafraum ein Foulspiel und Schiedsrichter Lechner zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Christoph Monschein legte sich den Ball zurecht und schloss den Strafstoß mit einem flachen Schuss zur 0:1 Führung ins linke Eck ab. Mit diesem Stand beendete der Referee die erste Hälfte und schickte die Akteure zum Trocknen in die Kabinen.

Der Wiener Sportclub gab nie auf - der Kampfgeist wurde aber nicht belohnt

Die Gastgeber wollten gleich nach dem Wiederbeginn das Tor erzielen und drängten auf den Ausgleich. In der 50. Minute rettete der Austrianer Goalkeeper seinem Team die Führung, nach einem Schuss von Andrej Todoroski, den er souverän parierte. Die Austria agierte jetzt routinierter und abgebrühter und kam so auch in der 58. Minute zur 0:2 Führung. Nach einer Flanke wollte Lukas Gusic einen hohen Rückpass auf Florian Prögelhof zurück spielen, der Schlussmann rechnete wohl mit dem Aufspringen des Balles, das Spielgerät entschied sich aber anders und rollte zwischen den Beinen des Keepers ins Netz. Ein kurioses Tor, dass bei normalen Platzverhältnissen mit Sicherheit nicht gefallen wäre. Jetzt waren natürlich die Violetten am Drücker, agierten routinierter und klüger und ließen kaum noch Chancen des Gegners zu. In der 72. Minute pfiff der Unparteiische abermals einen Strafstoß, diesmal setzte ihn Manprit Sakaria in die Maschen und erhöhte auf 0:3. Die Gastgeber kämpften aber weiter und durften sich deshalb in der 89. Minute auch noch über den 1:3 Anschlusstreffer freuen. Ivan Andrejevic zog nach einer abgeblockten Ecke kurz vor der Box ab und der Ball landete für Patrick Pentz unhaltbar abgefälscht von Maximilian Sax im Netz. Das war dann auch der Endstand, die Wiener Austria siegte mit 1:3 und steigt somit ins Achtelfinale des ÖFB-Cups auf. Für den Wiener Sportclub bleibt die Erinnerung an ein großes Fussballspiel gegen den Rivalen aus Favoriten.

WIENER SPORTCLUB - FK AUSTRIA WIEN 1:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (39. Monschein E.), 0:2 (56. Gusic ET), 0:3 (73. Sarkaria E), 1:3 (89. Andrejevic)

Sportclub-Platz; 2574 Besucher; Lechner - Heidenreich - Kolbitsch

Aufstellung:

Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof (K), Philipp Haas, Luka Gusic, Thomas Jackel, Thomas Hirschhofer, Andrej Todoroski, Nenad Vasiljevic, Julian Küssler (64. Klaric), Mirza Berkovic (75. Pfaffl), Miroslav Beljan (64. Andrejevic), Philip Buzuk

FK Austria Wien: Patrick Pentz, Maudo Lamine Jarjue, Vesel Demaku (70. Radulovic), Patrick Wimmer (82. Sax), Alexander Grünwald (K), Benedikt Pichler, Christoph Monschein (77. Monschein), Markus Suttner (77. Martschinko), Georg Teigl, Johannes Handl, Manprit Sarkaria (82. Jukic)

Stimme zum Spiel:

Robert Weinstabl, Trainer Wiener Sportclub

"Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen, weil wir phasenweise besser gespielt haben als die Wiener Austria. Wir sind leider zu Beginn nicht richtig gefährlich in die Box gekommen. Der Elfmeter, meiner Meinung nach ungerechtfertig, ist zu einem ungünstigen Zeitpunkt gefallen. In der zweiten Hälfte sind wir besser ins Spiel gekommen, haben dann aus dem Nichts das 0:2 hinnehmen müssen. Gegen die Wiener Austria einen 0:2 Rückstand hinterherzulaufen ist ein schwieriges Unterfangen. Die Jungs haben aber bis zum Schluss gefightet ihnen gebührt ein Pauschallob, auch wenn wir uns davon nichts kaufen können."

by René Dretnik

Fotocredit: Harald Dostal/fodo.media