ÖFB-Teamchef Franco Foda hat am gestrigen Dienstag einen Großkader für die bevorstehenden Spiele in der WM-Qualifikation nominiert (Ligaportal berichtete: ÖFB-Teamchef Franco Foda nominiert Großkader für WM-Quali-Spiele). Foda hat dabei mit der Nominierung einiger Neulinge wie etwa den beiden Rapidler Yusuf Demir und Ercan Kara aufhorchen lassen. Mit Cican Stankovic schien jedoch ein prominenter Name nicht auf der Kaderliste auf.

Ein Umstand, der vor allem Stankovic-Berater Max Hagmayr sauer aufstößt: "Das Stankovic-Bashing durch die Fans und Teile der Medien muss endlich einmal ein Ende haben."

Der 28-jährige Salzburg-Goalie absolvierte seit 2019 vier Spiele für das A-Team Österreichs. Für Red Bull Salzburg absolvierte er in der laufenden Saison bereits 35 Pflichtspiele.

Mit Daniel Bachmann (FC Watford/ENG), Pavao Pervan (VfL Wolfsburg/GER), Heinz Lindner (FC Basel/SUI), Alexander Schlager (LASK) und Jörg Siebenhandl (SK Sturm Graz) hat Franco Foda fünf Tormänner für die ersten WM-Quali-Spiele nominiert.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter