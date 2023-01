Austria und Australia....der "Klassiker" bei internationalen Wort- und Verwechsel-Spielen, was schon zu peinlichen Vorfällen & Verrücktheiten geführt hat. Ein ehemaliger Austrianer, respektive in der Jugend von Austria Wien ausgebildet, wechselt nun nach Australien und setzt damit seine internationale Reise fort: Marcel Canadi. Den Sohn von Trainer Damir Canadi, selbst jahrelang als Legionär unterwegs, zieht es vom kroatischen Erstligisten HNK Sibenik nach "Down Under" zum A-League-Klub Brisbane Roar.

Marcel Canadi, hier noch im März 2022 im Dress der SV Guntamatic Ried im beschaulichen Innviertel, nunmehr in der "weiten Welt" und mit Strafraum-Sprüngen im Land der Kängurus.

Vom Innviertel über Kroatien nach Australien

Erst im Juli 2022 ging es für den 25-jährigen Wiener von der SV Guntamatic Ried, für die Marcel Canadi in 2 Jahren 23 Pflichtpartien absolvierte, zu HNK Sibenik. Jenem kroatischen Klub, der jüngst erst von Austria Klagenfurts deutsch-kroatischem Investor Zeljko Karajica übernommen wurde.

Beim derzeit Tabellen-9. der kroatischen SuperSport HNL stand kam der Linksfuß in den ersten 10 Partien noch zum Einsatz, spielte in den restlichen ab 2. Oktober jedoch keine Rolle mehr. Causaler Zusammenhang sicher auch, dass Vater Damir Canadi als Trainer im September entlassen wurde, der mit Marcel im vergangenen Sommer zu den Kroaten gekommen war.

Auf Marc Jankos Spuren...

Brisbane Roar, nach 12 Runden mit 15 Punkten Tabellen-7. in der A-League Men (12er Liga wie in der ADMIRAL Bundesliga Österreichs) in Australien und vom 40-jährigen Australier Warren Moon trainiert, gab die Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers am Freitag bekannt. Vor Marcel Canadi spielte bereits ein anderer Wiener in Australien: Marc Janko.

Der 70-fache ÖFB-Teamstürmer (inzwischen als Sky-Experte fungierend) spielte von 2014/15 für den FC Sydney.

Am Samstag, 21. Jänner, empfängt Brisbane Roar den souveränen Tabellenführer Melbourne City.

Nach Austria-Ausbildung in Gladbacher "Fohlen-Stall"

Marcel Canadi hat für seine 25 Jahre bereits einige Stationen hinter sich. Fand den Weg über seine Jugendvereine SV Essling (05/2004-2005), FK Austria Wien (2005-2012) und AKA Vorarlberg bereits mit 16 Jahren ins Ausland. Zu den "Fohlen" vom VfL Borussia Mönchengladbach. Nach der Rückkehr nach Österreich ging es dann nach Zwischenstopps bei Austria Lustenau, SKU Amstetten und der SV Guntamatic Ried wieder ins Ausland...und jetzt nach Australien.

