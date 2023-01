Nach dem 1:0-Sieg im ersten Testspiel im neuen Jahr 2023 ausswärts beim FC St. Gallen traf der SCR Altach heute in Rheindorf auf Kunstrasen beim 2. Probegalopp auf die 2. Mannschaft des deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart (Rang 7 in Regionalliga Südwest)! Auch gegen den von Frank Fahrenhorst trainierten Viertligisten aus Baden-Württemberg gewann das Team von Coach Miroslav Klose, der den erfahrenen, vereinslosen Ex-Rapidler Philipp Schobesberger auflaufen ließ und testete, mit 1:0 (Halbzeit 1:0). Siegtorschütze: Lukas Jäger. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Erzielte das "Tor des Tages": Mittelfeldspieler Lukas Jäger, hier für den SCR Altach im BL-Match im Herbst gegen Dominik Fitz und Austria Wien.

"Null" steht weiter hinten in 2023 für Klose-Team

In der ADMIRAL Bundesliga blieb der SCR Altach im Herbst in 16 Mal gerade zwei Mal ohne Gegentor, gewann ein Mal 1:0 (vs. TSV Hartberg). Kassierte mit 34 Gegentoren neben dem Tabellenneunten WAC die meisten der Liga, um im neuen Jahr nun schon zwei Mal zu Null und gar mit 1:0 zu gewinnen.

Auch wenn Testspiele nicht überzubewerten sind, scheint Chefcoach Miroslav Klose bei den Vorarlbergern, die als Zehnter überwintern, in der Defensive den "Hebel angesetzt" zu haben. In der Offensive betrieben die Rheindorfer allerdings gegen den Viertligisten aus Süddeutschland Chancen-Wucher.

Da der Schneefall seit Mitte der Woche ein Spiel im Stadion verhinderte, wurde der 2. Altacher Test 2023 auf dem Kunstrasenplatz unmittelbar neben der CASHPOINT Arena ausgetragen. Miroslav Klose ließ mit Jurica Jurcec und Philipp Schobesberger zwei Testspieler auflaufen und konnte auch sonst einige Erkenntnisse aus dem Spiel ziehen.

Zum Spiel: Gerade mal 3 Minuten waren gespielt, da zeichnte sich Winter-Neuzugang Andreas Jungdal im Tor des SCRA erstmals auszeichnen: Beim Distanzschuss von Aidonis war der Däne mit einer starken Parade zur Stelle. In der munteren Anfangsphase übernahmen dann aber schnell die Rheindörfler das Kommando. Den ersten Abschluss der Hausherren verbuchte Mike Bähre nach genau 10 Minuten, zielte vom Sechzehner aber zu hoch.

Altach mit Chancen im Minutentakt

Nur wenige Sekunden später wurde es erneut gefährlich: Johannes Tartarotti bediente Emanuel Schreiner und der verpasste vom Elfmeterpunkt nur um Zentimeter. Chancen gab es in der Folge dann im Minutentakt: Nach einem langen Jungdal-Abschlag auf Jäger flankte der scharf auf den mitlaufenden Bukta, der Ungar segelte aber knapp am Ball vorbei.

Alleindarsteller war Csaba Bukta bei der dritten guten Altacher Möglichkeit: Nach einem langen Ball schob er den Ball seinem Gegenspieler zunächst durch die Beine und schloss dann aus spitzem Winkel trocken ab. Schock im Tor der Stuttgarter lenkte den Ball mit einem schnellen Reflex an die Querlatte.

Jäger bringt Altach in Führung

Schließlich sollten sich die Rheindörfler dann aber doch belohnen: Lukas Jäger kam an der Sechzehnerauflage zum Ball, fackelte nicht lange und traf wuchtig in die linke untere Ecke. Nach 24 Minuten stand es 1:0 für den SCR Altach. Auf der Gegenseite musste Nosa Edokpolor in höchster Bedrängnis gegen den umtriebigen VfB-Stürmer Ganaus klären.

Bis zur Pause passierte dann - zumindest vor den beiden Toren - nicht mehr viel und so ging es mit dem knappen 1:0 in die Halbzeitpause, die bei klirrenden Temperaturen im Schnabelholz auch dazu genutzt wurden, um sich wieder etwas zu erwärmen. Dass ihm nicht kalt war, bewies Andreas Jungdal unmittelbar nach Wiederanpfiff: Einen platzierten Griebsch-Abschluss vom Sechzehner lenkte der skandinavische Schlussmann sehenswert ins Seitenaus.

Altach bringt Sieg souverän über die Ziellinie

Auffällig war am heutigen Samstagnachmittag der Offensivdrang von Lukas Jäger: Nach Jurcec-Flanke kam der Alberschwender in der 55. Minute zum 1. SCRA-Abschluss nach der Pause, bereite Scharner im VfB-Tor mit seiner Volley-Abnahme aber wenig Probleme. Der SCRA hatte das Geschehen auch im 2. Durchgang über weite Strecken im Griff, ohne auf dem schwierigen Untergrund zu glänzen.

Die besten Tormöglichkeiten für das Klose-Team nach der Pause kreierten Csaba Bukta, der einmal aus der Distanz abschloss und einmal die starke Tartarotti-Vorarbeit etwas schlampig verarbeitete, sowie Atdhe Nuhiu per wuchtigem Schuss und Lukas Gugganig kurz vor Schluss per Kopfball. Es blieb am Ende beim knappen aber verdienten Heimsieg für die Rheindorfer.

Der langjährige Rapidler Philipp Schobesberger - der 29-jährige Linzer ist seit seinem Abgang jüngst bei ADMIRAL 2. Ligist SKU Amstetten vereinslos - kam ab der 70. Minute zum Einsatz.

CASHPOINT SCR Altach vs. VfB Stuttgart II 1:0 (1:0)

Samstag. 21.01.2023, 14 Uhr, CASHPOINT Arena Kunstrasen

Tor: 1:0 Jäger (23.)

SCR Altach: Jungdal (Casali 70.); Jan Jurcec (Yabantas 70.), Aigner, Haudum, Edokpolor, Schreiner; Bähre (Gugganig 70.), Jäger (Schobesberger 70.), Jurica Jurcec (Abdijanovic 70.); Tartarotti (Maksimovic 70.), Bukta (Nuhiu 70.)

2 Testspiele nächstes Wochenende

Am nächsten Wochenende bestreitet der SCRA gleich zwei Testspiele: Am Freitag um 14:30 Uhr in Unterhaching gegen die dort ansässige SpVgg (Spitzenreiter Regionalliga Bayern) und am Sonntag um 11:00 Uhr gegen die Zweitvertretung vom AS Monaco.

Zum Pflichtpartie-Auftakt 2023 empfängt der SCR Altach in drei Wochen in der ADMIRAL Bundesliga (Runde 17) in der CASHPOINT Arena den LASK (Sonntag, 12.02., 14:30 Uhr).

Der SCRA gewinnt auch das 2. Testspiel der laufenden Wintervorbereitung mit 1:0 gegen den VfB Stuttgart II! 💪 #ALTVFB pic.twitter.com/YrsvzeqOXX — SCR Altach (@SCRAltach) January 21, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Archivfoto GEPA/WienEnergie