Zusammen mit internationalen Top-Klubs war die U17 des SK Rapid Wien am Wochenende im südhessischen Wiesbaden bei der 28. Auflage des "Liliencups" zu Gast. Bei dem hochkarätig besetzten Turnier holte sich Eintracht Frankfurt den Titel, vor den Talenten des österreichischen Rekordmeisters, die erst im Finale die erste und einzige Niederlage kassierten. Platz 3 ging an Slavia Prag. Der 16-jährige Rapidler Jovan Zivkovic wurde zum besten Spieler des Turniers gekürt und sicherte sich zudem die Torjägerkanone zusammen mit Offensivpartner Daris Djezic. Beide Rapidler trafen in 7 Partien gleich 10 Mal.

Die U17 des SK Rapid nach Platz 2 beim Liliencup in Wiesbaden

Samstag gar 4:1-Sieg über späteren Turnier-Triumphator Eintracht Frankfurt

In einer Gruppe mit Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen, FC Augsburg, St. Pauli und Sonnenberg gelang es den jungen Hütteldorfern sich schon am Samstag eine gute Ausgangsposition zu schaffen. Mit einem 2:2 gegen Leverkusen, einem überlegenen 4:1-Erfolg über Eintracht Frankfurt und einem 3:1 gegen Augsburg, war schon am ersten Turniertag der Blick Richtung Finale gerichtet.

Am Finaltag machten die Grün-Weißen da weiter, wo sie am Vortag aufgehört hatten. Der souveräne 3:1-Sieg über den FC St. Pauli fixierte den vorzeitigen Einzug in das Halbfinale, bevor das 6:0 gegen den Gastgeber aus Sonnenberg nur noch der krönende Abschluss einer bärenstarken Gruppenphase war.

Im Halbfinale wartete der FSV Mainz 05, die hinter Slavia Prag aber vor dem VfB Stuttgart und Royal Antwerpen den zweiten Platz in Gruppe A holten. Gegen die 05er machten die jungen Rapidler erneut kurzen Prozess – 5:1, der Finaleinzug war fixiert. Im Endspiel gelang den Frankfurtern jedoch die Revanche. Nachdem Jovan Zivkovic die frühe Führung egalisierte, nutzten die Talente aus der Mainmetropole zwei individuelle Fehler zur Vorentscheidung. Am Ende ließ ein Eigentor der Jung-Rapidler ein hochklassiges Finale sogar noch deutlich aussehen.

Neben Torschützenkönigen besten Turnier-Spieler gestellt

SK Rapid-Nachwuchsleiter Willi Schuldes:

"Es war ein super organisiertes Turnier, bei dem wir gegen die Elite der deutschen U17 eine tolle Leistung gezeigt haben. Neben den beiden Torschützenkönigen stellten wir auch den besten Spieler und waren spielerisch über beide Tage gesehen das stärkste Team. Abgesehen von der Finalniederlage sind wir sehr zufrieden.“

Toschützenkönige Daris Djezic und Jovan Zivkovic (10 Treffer), der zudem zum besten Spieler des Turniers gekührt wurde.

U15 holt Platz 4 in Iserlohn und besiegt FC Bayern

Ebenfalls in Deutschland an diesem Wochenende unterwegs war die U15 des SK Rapid. Beim topbesetzen Hallenturnier in Iserlohn/Nordrhein-Westfalen erreichten die jungen Hütteldorfer die Top-4, nachdem in den Gruppenspielen unter anderem der VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf besiegt und Remis gegen den 1 FC. Köln (3:3) und FC Schalke 04 (4:4) geholt wurden.

Im Viertelfinale besiegte der grün-weiße Nachwuchs den FC Bayern München trotz Rückstand mit 2:1 und musste sich erst im Halbfinale dem späteren Turniersieger Eintracht Frankfurt knapp geschlagen geben.

Der Mittelfeldmotor des SK Rapid Edvin Rahmani wurde nach durchwegs starken Leistungen an beiden Tagen zum besten Spieler des Turniers gewählt.

Fotocredit: SK Rapid