Bis Montag, 6. Februar 2023 (17 Uhr) hat das Winter-Transferfenster in der ADMIRAL Bundesliga bzw. in Österreich geöffnet. In den 3 Wochen bis dahin wird die "Gerücheküche" besonders brodeln. "Gegessen" ist bereits, dass Torhüter Alexander Schlager beim LASK seinen Vertrag im Sommer nicht verlängert. Der 26-jährige ÖFB-Teamtorhüter will sich nach 6 Jahren bei den Athletikern einer neuen Herausforderung stellen. Etwa beim FC Red Bull Salzburg in seinem Geburtsort, der Mozartstadt? Kommt als Nachfolger zu den Linzern Jörg Siebenhandl, dessen Vertrag beim SK Sturm Graz nicht verlängert wurde und im Juni ausläuft?

Der Hintergrund passt schon mal mit Athletiker-Ambiente bzw. Bande: Wird Jörg Siebenhandl neuer Schlussmann beim LASK? Ein nagelneues Stadion würde der 33-jährige Wiener mit der Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl auch vorfinden...! Die wird am Freitag, 24.02., mit dem Heimspiel gegen Austria Lustenau eingeweiht!

Schlager & Siebenhandl seit 2017 beim LASK bzw. Sturm Graz

Wie der in wenigen Tagen 27-jährige Alexander Schlager zum LASK (vom FC Liefering), kam auch Jörg Siebenhandl im Sommer 2017 zum SK Sturm Graz (zuvor Würzburger Kickers und FC Flyeralarm Admira). Der seit wenigen Tagen 33-jährige Wiener stammt aus dem Nachwuchs von Austria Wien.

Nachdem Sturm als Winter-Neuzugang den 21-jährigen Engländer (mit nigerianischen Wurzeln) Arthur Okonkwo (Leihe vom FC Arsenal London) holte, könnte es für Jörg Siebenhandl bereits während seiner "Abschieds-Tour" im Frühjahr für die "Blackies", für die der langjährige Grazer Einser-Goalie bisher 223 Pflichtpartien absolvierte, eng werden, um Stamm-Schlussmann zu bleiben.

SK Sturm Graz-Chefcoach Christian Ilzer meinte in der Krone jüngst, dass er gegen weitere Wintertransfers sei: „Mein Wunsch wäre, dass die Mannschaft so bleibt, wie sie aktuell ist. Und auch Ljubic, Sarkaria (Anm. Red.: beide wurden auch bereits mit dem LASK in Verbindung gebracht) und Siebenhandl nicht mehr wechseln."

Laut sturmnetz.at wird Sturm-Schlussmann Siebenhandl, der mit den Steirern noch bis Freitag im türkischen Trainingscamp in Side/Antalya weilt, als Nachfolger für Alexander Schlager beim LASK gehandelt. Siehe auch WINTER-TRANSFERS.

Setzt LASK nach Pervan & Schlager auf Lawal als Einser-Goalie?

Es käme allerdings nicht überraschend, wenn die Athletiker wieder auf einen jungen, aufstrebenden Torhüter aus den eigenen Reihen setzen. So wie in den vergangenen Jahren bereits, als zunächst Pavao Pervan (von der 2. Mannschaft kommend; seit 2018 ist der 35-jährige, gebürtige Wiener beim deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg). Oder bei Alexander Schlager, der zwar im Sommer 2017 vom FC Liefering kam, doch damals gerade mal 21 Lenze war. Sowohl Pervan als auch Schlager machten dann bei den Profis des LASK einen Quantensprung, bis hin ins ÖFB-Team.

Und womöglich gilt jetzt Tobias Lawal (Foto), ÖFB-U21-Teamtorhüter, das vollste Vertrauen als künftige Nr. 1 beim aktuell Tabellendritten der ADMIRAL Bundesliga? Der 22-jährige, gebürtige Linzer hat seit Sommer 2018 bei den Profis der Athletiker rein geschnuppert.

Der Vertrag des 1,95 Meter großen Goalies wurde erst im vergangenen Mai bis 30. Juni 2027 (!) verlängert. Es bleibt jedenfalls spannend um diese Schlüssel-Position...

