In ihrem 3. Testspiel im Jänner, dem zweiten im Rahmen des 8-tägigen türkischen Trainingslagers in Belek/Antalya, traf die SV Guntamatic Ried am Montagnachmittag auf den slowenischen Erstligisten NŠ Mura, Tabellen-6. der Prva Liga und Slowenischer Meister 2020/2021. Bei äußeren Top-Bedingungen und Sonnenschein siegte der Tabellen-Vorletzte der ADMIRAL Bundesliga mit 3:1 (Halbzeit 1:0) und trotzte nebenbei seinem "Tor-Fluch". Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Test-Game over...! Beim Tor-Transport im türkischen Trainingscamp tun sich die Rieder leichter wie in dieser Saison beim Toreschießen. Gegner NŠ Mura kam den Innviertlern schnell entgegen und erzielte nach 2 Minuten im Testmatch sogleich ein Eigentor, zu dem Cosgun allerdings mit seinem satten Schussbal entscheidend beitrug. In der 2. Halbzeit kamen die Oberösterreicher dann zu zwei blitzsauber erzielten Treffern und stoppten den "Tor-Fluch"...und wer beim Abbau Tore bewegt, der trägt...!

Blitz-Führung für Rieder

Mit gerade mal 12 Treffern in 16 Spielen in der Herbstsaison weist die SV Guntamatic Ried in der ADMIRAL Bundesliga bisher die mit Abstand wenigsten aller 12 Klubs auf. Auch in den ersten beiden Testspielen im Jänner stand gerade mal ein Treffer zu Buche (durch SK Sturm-Winterneuzugang Christoph Lang beim 1:1 vs. FC Blau-Weiß Linz).

Beim ersten Probegalopp im Rahmen des 8-tägigen Winter-Trainingslagers in Belek/Antalya gab es am vergangenen Freitag gegen den serbischen Erstligisten FK Novi Pazar eine "Null-Nummer". In Anbetracht der Rieder "Torsperre" hatte am heutigen Montag im zweiten Testspiel in der Türkei der slowenische Erstligist NŠ Mura ein Einsehen. Das Team des 38-jährigen Cheftrainers Damir Contala beteiligte sich am 1:0 der Oberösterreicher per Eigentor. Geschehen bereits in der 2. Spielminute, wobei der 20-jährige Salzburger Denizcan Cosgun erheblich seine "Aktien" mit drin hatte. Der Offensivakteur der SV Ried zog von der Strafraumgrenze ab, der Ball wurde per Kopf von Amar Beganovic abgefälscht und landete so im Tor.

Die Rieder blieben auch danach das spielbestimmende Team und hatten viel Ballbesitz. Immer wieder konnten sich die Innviertler auf der Seite durchsetzen und gefährliche Flanken in den Strafraum bringen, welche die Abwehrspieler von NS Mura aber klären konnten. Durch einen Standard wurden die Schwarz-Grünen in Minute 19 gefährlich – Stefan Nutz brachte den Eckball in die Mitte, doch der Kopfball vom aufgerückten Innenverteidiger Plavotic war kein Problem für den Mura-Tormann.

Pomer & Monschein im Duett

Nach 25 Minuten die erste nennenswerte Chance der Slowenen, aber SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger kam bei der Flanke vor dem Mura-Stürmer an den Ball. In der 33. Minute spielte Monschein den Ball optimal in den Lauf von Pomer, der aus 10 Metern abzog, doch der Tormann konnte parieren. Eine Minute später eine ähnliche Aktion – diesesmal Pomer auf Monschein, dessen Schuss knapp am Tor vorbei ging. Wenig später probierte es Cosgun noch aus der Distanz, am Ende blieb es bei der 1:0 Pausenführung der Rieder.

Nach dem Seitenwechsel scorten die Slowenen wieder zeitig, diesmal in das gegnerische Gehäuse. Der 27-jährige, kroatische Innenverteidiger Darik Kobie Morris (geboren in New York) erzielte den 1:1-Ausgleich (55.). Doch die Rieder Reaktion folgte schnell und nur wenige Minute später - nach prima Vorarbeit von Stefan Nutz - mit Luca Kronbergers erneuter Führung für die Innviertler (58.), ehe Leo Mikic mit einem 20-Meter-Distanzschuss auf 3:1 erhöhte (74.) und den Endstand besorgte. Nach zwei Remis zuvor bleiben die Rieder damit weiterhin im neuen Jahr unbesiegt.

Samstag in Ried Testspiel-Doppel vs. Vorwärts & SKN St. Pölten

Bevor für das Team von Chefcoach Christian Heinle der Pflichtspiel-Auftakt in 2023 mit dem Uniqa-ÖFB-Viertelfinalspiel beim Regionallisten Wiener SC (Samstag, 4. Februar) ansteht, kommt es noch zu einem Testspiel-DOPPEL gegen zwei ADMIRAL 2. Ligisten am kommenden Samstag in Ried. Um 11 Uhr gegen SK BMD Vorwärts Steyr und ab 14.30 Uhr gegen SKN St. Pölten (beide in Ried, Kunstrasen)

Montag, 23.01.2023, 13:15 Uhr MEZ, Belek/Antalya

Testspiel SV Guntamatic Ried vs. NŠ Mura 3:1 (1:0)

SV Ried, Hz. 1: Sahin-Radlinger; Ungar, Turi, Plavotic, Jurisic; Pomer, Martin, Cosgun, Lang; S. Nutz, Monschein.

SV Ried, Hz. 2: Sahin-Radlinger (78./Moser) – Ungar (60./Wießmeier), Lackner, Plavotic (60./Ziegl), Pomer (60./Gragger) – Kronberger, Michael, Martin (71./Madritsch), Lang (60./Weberbauer) – Nutz (60./Mikic), Chabbi. Trainer: Christian Heinle.

Tore: 1:0 Eigentor (2., agefälschter Cosgun-Schuss)., 1:1 Morris (55.), 2:1 Kronberger (58., Assist S. Nutz), 3:1 Mikic (74., Distanzschuss).

Am morgigen Dienstag verabschiedet sich der Tross der SV Ried nach einer Woche wieder aus dem Trainingslager in Belek/Antalya.

Vorbereitungsprogramm SV Ried im Jänner 2023

Die., 03.01.: 10 Uhr Trainingsstart

Sa., 14.01.: SV Guntamatic Ried vs. FC Blau-Weiß Linz in Ried (Kunstrasen) 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Lang (12.), 1:1 Pirkl (38.)

Die., 17.01. - Die., 24.01.: Trainingslager in Belek/Türkei

Fr., 20.01.: SV Guntamatic Ried vs. FK Novi Pazar (1. Liga Serbien) in Belek, 0:0

Mo., 23.01.: SV Guntamatic Ried vs. NS Mura (1. Liga Slowenien) in Belek

Sa., 28.01., Testspiel-DOPPEL! 11 Uhr: SV Guntamatic Ried vs. SK BMD Vorwärts Steyr; 14.30 Uhr: - vs. SKN St. Pölten (beide in Ried, Kunstrasen)

Fotocredit: SV Ried/Schröckelsberger