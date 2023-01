Im Rahmen seines 7-tägigen Trainingslagers im Vivat Superior“ in Moravske Toplice/Slowenien absolvierte Austria Klagenfurt heute das zweite und letzte Testspiel. Nach dem gestrigen 7:1-Kantersieg über den slowenischen Zweitligisten ND Beltinci (6. Platz) traf der ADMIRAL Bundesliga-6. - erneut auf Kunstrasen - auf den nächsten slowenischen Zweitligisten: NK Aluminij Kidricevo (2. Platz) und setzte seine Testspiel-Siegesserie mit dem 4:0 (2:0) fort. Pink mal wieder im Jänner als früher Torschütze, dazu Karweina plus Soto per Doppelpack, nachdem der 22-jährige US-Boy am Mittwoch 3 Mal scorte. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE.

Die Pacult-Schützlinge weiter im Testspiel-Tor-Flow und gewohnt einsatzfreudig...da reicht manchmal, wie hier beim Hinterlaufen von Linksverteidiger Maximiliano Moreira mit Außenstürmer Florian Rieder, das Spielfelf für die Austria nicht aus...

Der Kapitän machte den Anfang

Vor Tormann Phillip Menzel bildeten in der Startelf Simon Straudi, Thorsten Mahrer, Nicolas Wimmer und Maximiliano Moreira die Abwehrkette. Im Mittelfeld erhielten zunächst Christopher Cvetko im Zentrum sowie Andy Irving und Christopher Wernitzig auf den Halbpositionen den Vorzug. An den Flügeln starteten Sinan Karweina und Florian Rieder mit dem Auftrag, Markus Pink in der Sturmmitte zu unterstützen.

Wie einen Tag zuvor gegen Beltinci gaben die Violetten auch im Duell mit dem slowenischen Vorjahres-Absteiger direkt den Ton an. Sie hielten das Tempo hoch, setzten den Zweitliga-Zweiten unter Druck und zwangen ihn zu Fehlern. Einer davon führt in der 17. Minute zur Führung durch Markus Pink, der einen Abschlag von Tormann Timor Banic blockte. Auch in der Folge war die Austria überlegen, legte aber nur einen Treffer nach: Der 23-jährige deutsche Sinan Karweina (33.) staubte einen abgewehrten Schussball von Florian Rieder ab.

27 Tore erzielte Austria Klagenfurt in den 4 Testspielen im Jänner bisher. Maximiliano Moreira ist bei den Torschützen zwar bisher und überhaupt in dieser Saison noch nicht dabei, doch der 28-jährige Linksverteidiger aus Uruguay hat ja auch andere Kernkompetenzen. Seit Sommer 2018 ist Moreira mittlerweile bei den Kärntner Violetten, hat noch Vertag bis Ende Juni heuer.

Soto schon wieder mit Kurzzeit-Doppelpack

Nachdem Sebastian Soto gestern Nachmittag in der Schlussphase für seinen Doppelpack drei Minuten brauchte (ingesamt gelangen dem US-Boy gar 3 Treffer am Dienstag), waren es heute vier! Doch der Reihe nach...

Mit Beginn der 2. Halbzeit wechselte Chefcoach Peter Pacult - wie schon in den bisherigen Partien - komplett durch. Marcel Köstenbauer rückte zwischen die Stangen, in der Verteidigung übernahmen Michael Blauensteiner, Kosmas Gkezos, Jannik Robatsch und Till Schumacher. Im Mittelfeld bekamen Rico Benatelli vor der Abwehr sowie Ex-Sturm Graz-Akteur Vesel Demaku und Moritz Berg die Gelegenheit, sich in den Vordergrund zu spielen. Vorne durften sich Solomon Bonnah, Sebastian Soto und Florian Jaritz beweisen.

In der neuen Besetzung knüpften die Klagenfurter nahtlos an die Vorstellung in der 1. Hälfte an - und machten schnell den "Deckel drauf". Innerhalb von 4 Minuten schlug Stürmer Sebastian Soto (48., 52.) nach sehenswerten Assists von Berg und Demaku doppelt zu. Das Pacult-Team hatte weiter alles im Griff, ließ aber einige Chancen aus, um noch höher zu gewinnen.

Freitag Rückreise - Samstag "Generalprobe" für Pokal-Partie

Am Donnerstag geht’s in Moravske Toplice mit einer Doppelschicht weiter. Freitag folgt die abschließende Einheit, ehe der Austria-Tross im Hotel „Vivat Superior“ die Zimmer räumt und mit dem Bus nach Klagenfurt zurückkehrt.

Dort steht am Samstag (14 Uhr) im Sportpark ein weiteres Testspiel gegen den Regionalligisten SK Treibach am Plan. Das letzte im Jänner und Rahmen der Vorbereitung.

Montag beginnt dann die heiße Phase der Vorbereitung auf das ÖFB-Cup-Viertelfinale beim LASK (Sonntag, 5. Februar, 18 Uhr, Raiffeisen Arena in Pasching, im Ligaportal-LIVETICKER).

Mittwoch, 24.01.2023, 14 Uhr, Moravske Toplice/Slowenien

Testspiel NK Aluminij Kidricevo/2. Liga Slowenien vs. SK Austria Klagenfurt 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Pink (17.), 0:2 Karweina (33.), 0:3 (48.), 0:4 (52.) beide Soto.

Viertes Match, vierter Sieg, 4:0! Wir besiegen NK Aluminij im Winter-Camp! 💪🏼



⚽️ Sebastian Soto (2), Markus Pink und Sinan Karweina.



📝 Den Spielbericht lest ihr jetzt auf unserer Homepage: https://t.co/gpg2wLYfSU#SKA pic.twitter.com/zJmh5MfQIR — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) January 25, 2023

Vorbereitungsprogramm im Jänner:

Mi., 04.01: Start der Vorbereitung auf Frühjahrssaison

Sa., 14.01.: SK Austria Klagenfurt vs. VST Völkermarkt (Kärntner Liga) 12:1 (6:1). Tore: Markus Pink (3), Vesel Demaku & Sinan Karweina (je 2), Christopher Wernitznig, Christopher Cvetko, Sebastian Soto, Kosmas Gkezos und Jonas Arweiler (je 1).

Mi., 18.01.: SK Austria Klagenfurt vs. WAC Amateure 4:2 (1:1). Tore Austria: Pink, Robatsch, Gkezos und Cvetko.

Sa., 21.01. - Fr., 27.01.: Trainingslager Vivat Superior“ in Moravske Toplice/Slowenien

Die., 24.01., 17 Uhr: ND Beltinci/2. Liga Slowenien vs. SK Austria Klagenfurt 1:7 (1:3). Tore: 0:1 Demaku (3.), 0:2 Pink (14.), 1:2 Caks (31.), 1:3 Pink (38.), 1:4 Soto (62.), 1:5 Wernitznig (81.), 1:6 Soto (82.), 1:7 Soto (84.).

Mi., 25.01., 14 Uhr: NK Aluminij Kidricevo/2. Liga Slowenien vs. SK Austria Klagenfurt 0:4 (0:2).

Sa., 28.01., 14 Uhr: SK Austria Klagenfurt vs. SK Treibach (RL Mitte).

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt/Matthias Linnenbrügger