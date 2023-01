Im Rahmen des 11-tägigen Winter-Trainingscamps (19. - 29.01.2023) im spanischen Marbella absolvierte der RZ Pellets WAC heute sein zweites von drei internationalen Testspielen. Nach dem 2:1-Sieg vs. Vancouver Whitecaps FC aus der amerikanischen Major League Soccer gewann die Elf von Chefcoach Robin Dutt auch gegen FK Haugesund (10. Eliteserien Norwegen) knapp mit 1:0 (Maurice Malone, 77.). Siehe auch WINTER-TESTSPIELE. Die Kärntner eröffnen das Pflichtspiel-Jahr 2023 mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinalspiel gegen den SK Rapid Wien (Freitag, 03.02., 18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Wir wissen nicht, welche Gedanken Robin Dutt nach dem heutigen 1:0-Testspielsieg seiner Schützlinge gegen den Tabellen-10. der norwegischen Eliteserien in Andalusien durch den Kopf gingen? Dass die "Null hinten stand", dürfte den seit gestern 58-jährigen WAC-Chefcoach jedenfalls zufrieden stimmen, nachdem die Kärntner in der ADMIRAL Bundesliga im Herbst mit dem SCR Altach die meisten Gegentore (je 34 in 16 Partien) kassierten.

Mittwoch, 25.01.2023, 15 Uhr, Marbella/Spanien

Testspiel RZ Pellets WAC vs. FK Haugesund/Norwegen 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Maurice Malone (77.).

Abwehrspieler Tim Oermann, der erst am Dienstag leihweise vom deutschen Bundesligisten VfL Bochum verpflichtet wurde, gab sein Debüt in der WAC-Innenverteidigung beim Testspiel-Sie der Wölfe im Marbella Football Center.

WAC-Vorbereitungsprogramm im Jänner

Mo., 09.01.: Trainingsstart

Mi. 18.01.: WAC vs. FC Admira Wacker Mödling/2. Liga, im VIVA Steinbrunn, 0:1 (0:0). Tor: Wagner (48.)

Do., 19.01. - So., 29.01.: Trainingslager in Marbella/SPA

Sa., 21.01.: WAC vs. Vancouver Whitecaps 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Dájome (23.), 1:1 Baribo (56.), 2:1 M. Leitgeb (78.)

Mi., 25.01., 15 Uhr WAC vs. FK Haugesund 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Malone (77.).

Sa., 28.01. 14 Uhr WAC vs. Seattle Sounders FC

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL