Sie waren die ersten von den 6 ADMIRAL-Bundesliga-Klubs im Wintertrainings-Camp an der türkischen Riviera, werden die ersten sein, die in 2023 die erste Pflichtpartie (Fr., 03.02., ÖFB-Cup-Viertelfinale beim WAC) und ADMIRAL Bundesliga-Partie (Fr., 10.01., in Graz) bestreiten: der SK Rapid Wien. Der heute vom Trainingscamp aus Belek/Antalya zurückkehrte und auch Erster bzw. Gewinner zu sein scheint, um ein begehrtes niederländisches Talent aus der Serie A nach Wien-Hütteldorf zu lotsen: Denso Kasius vom FC Bologna, dem Klub von ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic.

Tanzt der Niederländer Denso Kasius bald im Allianz-Stadion in Hütteldorf?

Zweiter Niederländer im aktuellen Rapid-Kader

Denso Kasius wäre nach Rapid-Rückkehrer Philipp Wydra vom 1. FC Köln - Ligaportal berichtete - der zweite Winter-Neuzugang für die Grün-Weißen. Wie der "Kurier" weiß, wird der ADMIRAL Bundesliga-Vierte aus Hütteldorf den Rechtsverteidiger vom FC Bologna ausleihen. Nachdem mit dem 27-jährigen Slowaken Martin Koscelnik und dem 32-jährigen Grazer Thorsten Schick gleich zwei Außenverteidiger-Alternativen auf der rechten Seite ausfallen, hat der österreichische Rekordmeister Handlungsbedarf.

Dem Vernehmen nach habe der 20-jährige Niederländer in Wien nurmehr den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Wie verlautet würde der FC Bologna, aktuell Tabellen-12. der Serie A, einen Teil des Gehalts von Denso Kasius übernehmen. Der mit Mittelstürmer Ferdy Druijf einen Landsmann bei Rapid begrüßen würde.

Jugendvereine vom 1,83 Meter großen Rechtsverteidiger, der 3 Länderspiele in der U21 der Niederlände absolvierte, sind DHC Delft, Sparta Rotterdam (2011-2013), Feyenoord (2013-2017), ADO Den Haag (2017-2018) und FC Utrecht (2018-2020). Für den FC Bologna kam Kasius in dieser Saison auf 7 Einsätze in der Serie A und steuerte dabei zwei Torvorlagen bei. Vor einem Jahr im Jänner wechselte der Youngster vom FC Utrecht II zum FC Bologna, wo er noch Vertrag bis 30.06.2025 hat.

Wechsel-Spekulationen um Mayulu zu Rapid und Binder von Rapid zu Klagenfurt

Als weiterer möglicher Neuzugang wird auch Stürmer Fally Mayulu vom Zweitliga-Zweiten und Aufstiegskandidaten FC Blau Weiß Linz gehandelt, während bei Stürmer Nicolas Binder das Signal auf Abschied im Winter zu Liga-Konkurrent SK Austria Klagenfurt stehen. Bis dato verzeichnet ja offiziell Rapid noch keinen Winter-Abgang.

Der Ex-Rapidler Maximilian Ullmann spielt übrigens nicht mehr in der Serie A und wurde vom FC Venedig, wohin der 26-jährige Linzer im vergangenen Winter von Wien-Hütteldorf wechselte, an den deutschen 2. Ligisten 1. FC Magdeburg ausgeliehen.

Derweil kehrte heute der Tross der Hütteldorfer übrigens plangemäß und gemeinsam mit Erzrivale Austria Wien vom 12-tägigen türkischen Trainingscamp aus Belek nach Wien retour. Am morgigen Donnerstag steht in der Heimat wieder ein Training auf dem Programm, ehe Chefcoach Zoran Barišić seinen Schützlingen von Freitag bis Sonntag drei freie Tage gibt.

Fotocredit: IMAGO/AFLOSPORT