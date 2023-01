Bevor der SK Puntigamer Sturm Graz am morgigen Freitag die Heimreise aus der Antalya/Türkei antritt, standen heute noch zwei Testspiele am Programm. Während sich die Ilzer-Truppe im ersten Spiel TSC Backa Topola aus Serbien mit 1:3 geschlagen geben musste, endete das Abendspiel gegen Dinamo Batumi mit einem 2:2 Unentschieden. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.







SK Puntigamer Sturm Graz 1:3 (0:1) TSC Backa Topola

Tore: Sarkaria (55') bzw. Radin (22'), Ratkov (57'), Jovanovic (76')

Evrenseki, 26. Jänner 2022, 15.30 Uhr (TRT), 50 Zuschauer

SK Puntigamer Sturm Graz: Okonkwo - Ingolitsch - Affengruber - Wüthrich - Schnegg - Stankovic - Kiteishvili (79' Stückler) - Ljubic - Sarkaria - Teixeira (79' Schendl) - Ajeti (70' Grgic)



TSC Backa Topola (Startformation): Ilic - Calusic - Stojkovic - Antonic - Cvetinovic - Radin - Kuveljic - Dakovac - Jovanovic - Vukic - Ratkov

SK Puntigamer Sturm Graz 2:2 (1:0) Dinamo Batumi

Tore: Karner (34'), Dante (49') bzw. Kapianidze (64'), Kvernadze (81')

Side, 26. Jänner 2022, 18.30 Uhr (TRT), 65 Zuschauer

SK Puntigamer Sturm Graz: Siebenhandl (46' Schützenauer) - Gazibegovic (70' Stückler) - Geyrhofer - Komposch - Dante - Borkovic - Horvat - Prass - Karner (46' Schendl) - Fuseini (70' Grgic) - Emegha



Dinamo Batumi (Startformation): Chychkan - Mamuchashvili - Mamuka - Kapianidze - Bagrationi - Altunashvili - Vadakovic - Zaria - Jakobsen - Flamarioni - Kapanadze.

Cheftrainer Christian Ilzer zu den beiden Testspielen:

"Mit der ersten Halbzeit gegen Dinamo Batumi war ich durchaus zufrieden, wir hatten die nötige Bewegung in der Offensive, gute Tiefe in unserem Spiel und wir waren aggressiv genug im Spiel gegen den Ball. Das war heute sicherlich die Beste der vier Halbzeiten. In allen anderen drei Halbzeiten war die Leistung nicht zufriedenstellend, da müssen wir jetzt noch einiges drauflegen bis zum Cupspiel gegen Salzburg. Den heutigen Testtag gilt es jetzt aufzuarbeiten, natürlich war auch eine gewisse Müdigkeit zu spüren, das soll aber keine Ausrede sein."

Der Coach zum Trainingslager im Allgemeinen: "Wir hatten ein gutes und produktives Trainingslager, genau so wie wir es uns vorgestellt haben. Die Bedingungen hier in Side waren sehr gut, wir hatten wenig angeschlagene Spieler – von dem her können wir morgen zufrieden heimreisen, auch wenn wir mit den heutigen beiden Testspielen sicher nicht zufrieden sind."

Foto: Josef Parak