Von vergangenen bis kommenden Mittwoch weilt der SC Austria Lustenau im Winter-Trainingslager an der türkischen Riviera, wo es heute für den Tabellenachten der ADMIRAL Bundesliga zum ersten von zwei Testspielen kam. In Belek/Antalya trafen die Vorarlberger auf den 11-maligen serbischen Meister FK Roter Stern Belgrad. In einem abwechslungenreichen Match siegte der serbische Top-Klub am Ende mit 3:2 (1:1). Yadal Diaby (27.) und Hakim Guenouche (53.) scorten für das Team von Chefcoach Markus Mader. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Eröffnete das Torspektakel mit dem frühen Führungstor: Yadal Diaby, 22-jähriger, französischer Mittelfeldspieler vom SC Austria Lustenau.

Diaby verwandelt an ihm selbst verursachten Foulelfer

In einer unterhaltsamen Partie in Belek setzte Chefcoach Markus Mader 22 Akteure ein. Nachdem sich beide Mannschaften zu Beginn des Spiels noch abtasteten, verzeichnete Emrehan Gedikli die erste Chance für Austria Lustenau. Der Schuss des Winterneuzugangs landete aber ebenso am Außennetz wie ein Abschluss der Serben wenige Minuten später.

In Spielminute 26 dribbelte Yadaly Diaby nach scharfem Zuspiel von Jean Hugonet in den gegnerischen Sechzehner und konnte schließlich nur regelwidrig gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte Augenblicke später unhaltbar ins Kreuzeck.

Auf der Gegenseite war es in Folge Keeper Ammar Helac, der sich mit zwei Paraden auszeichnen konnte. Fünf Zeigerumdrehungen vor der Pause war der 24-Jährige dann jedoch machtlos – nach einem Fehler im Aufbauspiel glichen die Serben in einer Druckphase zum 1:1 aus.

Schönste Tor des Tages durch Guenouche

Zur Pause kamen bei der Austria gleich mehrere Spieler neu aufs Feld. Den besseren Auftakt in den 2. Akt erwischte allerdings Roter Stern mit dem 1:2-Treffer nach einer Ecke. Das aber wohl schönste Tor des Tages folgte 7 Minuten später auf der anderen Seite: Pius Grabher schickte den ebenso eingewechselten Lukas Fridrikas perfekt in den Lauf. Fridrikas wiederum sah den mitaufgerückten Hakim Guenouche in der Mitte und bediente diesen per scharfem Stangerlpass. Hakim ließ sich nicht zweimal bitten und schloss staubtrocken zum Ausgleich ab.

Kurz darauf hatte Emrehan Gedikli Pech, als er nach Zusammenspiel mit Cem Türkmen am Pfosten scheiterte. Einmal sollte das Leder an diesem Tag die Torlinie aber doch noch passieren, kam das Team aus Belgrad nach einem Ballverlust im Umschaltspiel noch zum 2:3. Nichtsdestotrotz war die Leistung gegen den Europa-League-Starter ordentlich.

Freitag, 27.01.2023, Traininglager Antalya, Belek

SC Austria Lustenau vs. Roter Stern Belgrad 2:3 (1:1).

SC Austria Lustenau: Helac (64. Schierl) – Hugonet (77. Küng), Maak (46. Berger), Anderson (70. Adriel) – Guenouche (64. Grujcic), Surdanovic (46. Türkmen), Tiefenbach (46. Grabher), Gmeiner (46. Koudossou) – Diaby (46. Rhein), Gedikli (64. Koc), Cheukoua (46. Fridrikas). Trainer: Markus Mader.

Torfolge: 1:0 Yadaly Diaby 26., 1:1 Kings Kangwa 40., 1:2 Stefan Lekovic 46., 2:2 Hakim Guenouche 54., 2:3 Stefan Mitrovic 81.

Lustenauer Winter-Vorbereitungs-Fahrplan:

Die., 03.01.: Trainingsstart

Do./Fr., 11./12.01.: Biathlon in Au

Sa., 14.01.: SC Austria Lustenu vs. FV Illertissen in Hohenems, 1:3. Tor Lustenau: Fridrikas

Die., 17.01.: SC Austria Lustenau vs. SC Brühl St. Gallen 1901 (Hohenems) 5:0 (1:0). Tore: Bellache (29.), Cheukoua (48.), Fridrikas (52.), Koc (78.), Wund (79.).

Sa., 21.01.: SC Austria Lustenau vs. FC Aarau (Neu-Amerika, Bregenz) 0:3

Mi., 25.01. - Mi., 01.02.: Trainingslager in Türkei (Side/Antalya)

Fr., 27.01.: SC Austria Lustenau vs. Roter Stern Belgrad (Belek) 2:3 (1:1).

Die., 31.01., 14 Uhr MEZ: SC Austria Lustenau vs. Dynamo Kiew (Belek)

Fr., 03.02., 14 Uhr: SC Austria Lustenau vs. FC Dornbirn (Hohenems oder Lustenau)

Fotocredit: SC Austria Lustenau