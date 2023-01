3 Testspiele hat die WSG Tirol im Laufe der Vorbereitung auf die am 11. Februar beginnende Frühjahrsmeisterschaft bereits absolviert – alle auf Malta, mit ausgeglichener Bilanz (je 1 Sieg, Remis, Niederlage). 2 Wochen vor dem Match beim RZ Pellets WAC (Sa., 11.02., 17 Uhr, Lavanttal Arena) kommt es für den aktuell Fünftplatzierten der ADMIRAL-Bundesliga am morgigen Samstag erstmals im Jänner in heimischen Gefilden zum Probe-Galopp. Ab 14 Uhr gastiert der FC Kufstein (Regionalliga Tirol) am Kunstrasenplatz beim Gernot-Langes-Stadion in Wattens. Siehe auch WINTER-TESTSPIEL-Programm.

"Erwarte souveränen Auftritt meiner Mannschaft"

Am morgigen Samstag, den 27. Jänner, testet die WSG Tirol zum 4. Mal, zum 1. Mal auf heimischem Boden. Mit Regionalliga-Tirol-Spitzenreiter FC Kufstein als Gegner zum Abschluss einer intensiven Trainingswoche, zwei Wochen vor Beginn der Meisterschaft. Der Ankick am Kunstrasenplatz neben dem Gernot-Langes-Stadion erfolgt um 14:00 Uhr.

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger (Foto): „Ich erwarte mir für Samstag trotz der hochintensiven Trainingswoche, die hinter uns liegt, einen souveränen Auftritt meiner Mannschaft.“

Zum Abschluss der vierten Vorbereitungswoche treffen wir am morgigen Samstag (14 Uhr | Kunstrasen Gernot-Langes-Stadion) auf den @FCKufstein! ⤵️



🗞️ https://t.co/CKSaFL07Wh#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/66ImURQQLZ — WSG Tirol (@WSGTIROL) January 27, 2023

WSG Tirol Winter-Vorbereitung

Do., 1.12.: WSG Tirol – FC Blau Weiß Linz 3:4 (1:2). Tore: Naschberger (3.), Ranacher (46.), Forst (80.); Windhager (5.), Mayulu (38.), Seidl (54.), Neumayr (78.).

Die., 03.01.: Trainingsauftakt (zuvor Leistungstests)

Mo., 09.01. - Sa., 21.01.: Trainingslager Malta

Testspiele auf Malta:

Mi., 11.01.: Tipsport Malta Cup, WSG Tirol vs. Slovan Liberec 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Theodor Gebre Selassie (26.), 1:1 Justin Forst (68.)

Die., 17.01.: Tipsport Malta Cup, WSG Tirol vs. AS Trencin 3:1 (0:0). Tore: 0:1 Ibrahim (46.), 1:1 Ogrinec (79.), 1:2 & 1:3 jeweils Forst (85./90.+2).

Do., 19.01.: Finale Tipsport Malta Cup, WSG Tirol vs. SV Sandhausen (D/2.Liga) 2:3 (1:3). Tore WSG: Sulzbacher, Sabitzer.

Sa., 28.01., 14 Uhr: WSG Tirol vs. FC Kufstein. Kunstrasenplatz Gernot-Langes-Stadion in Wattens.

So., 05.02.: FC Flora Tallinn (Veronello, Zeit noch unbekannt)

Fotocredit: Josef Parak