Er ist Kapitän, Torgarant und Fixpunkt bei Austria Klagenfurt: Markus Pink! Mit 12 Treffern Führender der Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga nach 16 gespielten Runden im Herbst. Für den 31-jährigen, gebürtigen Klagenfurter und die Kärntner Violetten ist nach 10 Einheiten sowie zwei Spielen innerhalb von 21 Stunden mit souveränen Erfolgen über die Zweitligisten ND Beltinci (7:1) und NK Aluminij (4:0) das Trainingslager im slowenischen Moravske Toplice beendet. Das Fazit fällt im Lager des Tabellensechsten positiv aus, wie auch der Torjäger-Routinier zu berichten weiß.

Bekommt es in 10 Tagen zum bereits 3. Mal in dieser Saison mit dem LASK zu tun: Top-Torjäger Markus Pink (re.), der im Sommer & Herbst gegen Felix Luckeneder (li.) und Co. einzustecken hatte und mit den Kärntner Violetten in beiden Liga-Duellen gegen die Linzer jeweils 1:3-Niederlagen kassierte.

"Haben Grundlagen gelegt, um unsere Ziele erreichen zu können"

„Wir schlagen uns richtig gut, jeder Einzelne zieht voll mit. Besonders wichtig ist, dass alle Spieler alles mitmachen konnten und daher körperlich auf der Höhe sind. Das ist aber auch nötig, um für die Herausforderungen bereit zu sein, die uns im Frühjahr erst im ÖFB-Cup und in der Meisterschaft erwarten. Wir haben die Grundlagen gelegt, um unsere Ziele erreichen zu können“, sagt Kapitän Markus Pink.

Allemal passt die Frühform, auch wenn die Resultate gegen unterklassige Gegner nicht überzubewerten sind. 4 Test-Siege mit 27:4 Toren stehen für das Team von Chefcoach Peter Pacult, der heute ein letztes Mal auf den Platz des Hotels „Vivat Superior“ zur Übungseinheit bat, ehe es mit dem Bus zurück nach Waidmannsdorf ging, zu Buche.

"Saison wird intensiv, da kann viel passieren"

Wie in der Liga ist auch bei den Testspielen bei den Torschützen Markus Pink ganz vorn, führt die Probegalopp-Schützenliste im Winter mit 7 Treffern an, dicht gefolgt vom US-Amerikaner Sebastian Soto (6). Winter-Zugang Vesel Demaku und Sinan Karweina waren dreimal erfolgreich, Christopher Wernitznig, Kosmas Gkezos und Christopher Cvetko zweimal, Jannik Robatsch und Jonas Arweiler, der nach einem Mittelfußbruch operiert werden musste und zwei Monate ausfällt, einmal.

„Die Verletzung von Jonas ist natürlich bitter und tut uns weh. Umso wichtiger ist es, das andere Jungs wie Soto oder auch Demaku aufgezeigt haben, die uns im Herbst noch nicht zur Verfügung standen. Dazu sind einige nach Verletzungen wieder dabei wie Jaritz und Miesenböck. Ich bin fest davon überzeugt, dass es auf jeden von uns ankommen wird. Die Saison wird intensiv, da kann viel passieren“, blickt Markus Pink voraus.

"Wird höchste Zeit, dass wir wieder loslegen können"

Nach dem abschließenden Test am Samstag (14 Uhr, Sportpark) gegen Regionalligist SK Treibach - siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten -rückt das erste Pflichtspiel in den Fokus. Am Sonntag, den 5. Februar, steht in der Raiffeisen Arena in Pasching das Viertelfinale im Uniqa-ÖFB-Cup beim LASK am Programm (ab 18 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) an.

Dann geht’s in der Meisterschaft im "Violett-Duell" bei Austria Wien (Samstag, 11. Februar, 17 Uhr) los. Kapitän Pink kann es kaum abwarten: „Die Pause war aufgrund der WM lang genug. Es wird höchste Zeit, dass wir wieder loslegen können.“

