Über 130 Tage ist es her, dass Fernando das letzte Mal für den FC Red Bull Salzburg stürmte. Der 23-jährige Brasilianer legte zu Beginn der Saison 2022/23 einen furiosen Start für die Roten Bullen hin, lieferte in 8 Partien der ADMIRAL Bundesliga je 4 Tore und Assists, ehe sich der Sommer-Neuzugang vom ukrainischen Topklub Shakhtar Donetsk am 14. September vor dem Champions League-Match beim FC Chelsea London beim Aufwärmen eine langwierige Muskelverletzung im Oberschenkel zuzog. Nach 4-monatiger Leidenszeit kämpft sich der Stürmer vom Zuckerhut zurück. Wie schaut es aus mit seinem Comeback?

Fernando enteilte zum Saisonauftakt bis zu seiner Verletzung im September wiederholt gegnerischen Abwehrreihen und verzückte die Salzburger Fans mit sehenswerten Treffern. Hier am 20. August 2022 hat Nicolas Wimmer von Austria Klagenfurt das Nachsehen, als der Salzburger Stürmer vom Zuckerhut beim 2:0-Heimsieg der Roten Bullen über die Kärntner Violetten das Führungstor erzielte.

Fernando dos Santos Pedro, so der vollständige Name des am 1. März 1999 in Belo Horizonte geborenen Brasilianers, trainierte während des Trainingslagers der Roten Bullen im spanischen Marbella (14. - 21.01.) mit der Mannschaft.

Fernando über...

...jenen 14. September im 1. Champions League-Auswärtsspiel der Roten Bullen bei Chelsea: Als ich merkte, dass etwas nicht stimmte, war ich natürlich sehr traurig. Ich habe mich so auf das Spiel gefreut, und so etwas möchte sich kein Fußballer entgehen lassen! Beim Aufwärmen machte ich einen plötzlichen Schritt nach vorne und spürte einen wirklich stechenden Schmerz. Ich wusste sofort, dass es eine schwere Verletzung war. Der resultierende Scan bestätigte leider meine Befürchtungen.

...eventuelle Operation: Ja, aber ich habe mit den Ärzten und meinem Vorgesetzten darüber gesprochen. Wir kamen zu dem Schluss, dass es nicht nötig war und dass es für meine Reha besser wäre, darauf zu verzichten. Das habe ich getan, und ich bin glücklich darüber.

...seine Reha-Monate: Ich habe natürlich viel Zeit allein im Regenerationstraining verbracht, bin aber regelmäßig zum Mannschaftstraining gegangen und habe mit allen gesprochen. Das war mir wichtig, und ich brauchte es auch. Ich war auch bei jedem Spiel dabei, um die Mannschaft als Fan zu unterstützen.

...wo er seine Winterpause verbracht hat: Ich bin über die Winterpause nach Brasilien gefahren und habe dort meine Genesung fortgesetzt. Es hat mir sehr geholfen, in der Nähe meiner Familie zu sein und ein bisschen abschalten zu können.

Startete im Sommer bei den Roten Bullen wie ein Überflieger: Fernando, hier im Auftaktmatch für den FC Red Bull Salzburg in der Champions League-Gruppenphase gegen den italienischen MeisterAC Milan (1:1). Es sollte das einzige CL-Spiel für den 23-jährigen Brasilianer sein, der auf Anhieb die Fans der Mozartstädter verzückte.

"Habe mich gleich bei meiner Ankunft wie zu Hause gefühlt"

...ob er sich gut in Salzburg eingelebt hat: Ja, ich habe mich sehr gut in der Stadt und Umgebung eingelebt, besonders hier im Verein. Ich habe mich gleich bei meiner Ankunft wie zu Hause gefühlt, da mich alle so herzlich empfangen haben.

...Einschätzung der Mannschaft für Frühjahrs-Saison: Es scheint, wie es im Sommer war. Alle sind sehr konzentriert und wir sind zuversichtlich, dass wir für den Rest der Saison an unsere starken Leistungen aus dem Herbst anknüpfen können.

...seinen Fitness-Zustand, Comeback und wann wieder sein legendärer Torjubel erfolgt: Ich bin fast bei 100 Prozent! Ich brauche nur ein bisschen Spielzeit, um mich körperlich und in Bezug auf die Fitness voll darauf einzulassen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich der Mannschaft in dieser wichtigen Saisonphase helfen kann und wir bald gemeinsam Tore feiern können.

Nachfolgend auch erste Trainings-Bilder vom taufrischen, 18-jährigen Neuzugang Oscar Gloukh von Maccabi Tel-Aviv. Siehe auch separaten Beitrag.

Textquelle: FC Red Bull Salzburg

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty