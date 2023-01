Volles Programm am heutigen Samstag bei der SV Guntamatic Ried, die beim Testspiel-Doppel zwei Zweitligisten fordert. Zunächst ging es in Spiel 1 in Ried für den Vorletzten der ADMIRAL Bundesliga gegen den aktuell Tabellen-14. der ADMIRAL 2. Liga, SK Vorwärts Steyr. Gegen den die Heinle-Elf zur Pause, ja gar bis zur 75. Minute noch mit 0:2 zurücklag, um dann in der Schlussviertelstunde noch durch von Monschein, Michael und Weberbauer die Wende zu schaffen zum 3:2-Sieg. Ab 14:30 Uhr folgt das 2. Match gegen 2. Liga-Leader SKN St. Pölten - siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Furiose Aufholjagd der Wikinger um Anführer Christian Heinle in der Schlussviertelstunde: nach 0:2 noch 3:2.

Monschein vergab Foulelfmeter - Polster parierte

Die Partie startete mit viel Tempo und Chancen auf beiden Seiten. In der 6. Minute bekam Chabbi einen Ball schön in die Tiefe gespielt, seinen Abschluss konnte Steyr-Tormann Polster aber zur Ecke abwehren. Nach einer Viertelstunde spielte Kronberger auf der rechten Seite den Ball auf Chabbi, der flach in die Mitte vor das Tor passte. Ein Steyr-Verteidiger kam aber vor Beganovic an den Ball. Drei Minuten später die nächste Chance der Innviertler, diesmal scheiterte Monschein. In Führung gingen dann die Gäste.

In der 24. Minute brachte Pellegrini den Ball in den Strafraum, wo Filip aus kurzer Distanz zum 0:1 einschob. Zwei Minuten später zog Beganovic in den Strafraum der Gäste und wurde zu Fall gebracht – Elfmeter. Monschein trat an, seinen Schuss konnte Polster aber parieren.

In der Schlussphase der 1. Halbzeit war dann die Vorwärts gefährlicher. Zunächst scheiterte Günes mit einem Kopfball, nach 37 Minuten fiel jedoch das 0:2: Eine Flanke von links konnte Pellegrini auf Pasic verlängern, der aus etwa 10 Metern abschloss. Kronberger hatte vor dem Pausenpfiff noch die Chance zum Anschlusstreffer aus spitzem Winkel.

Doppelschlag zum Rieder Ausgleich - Siegtreffer durch Weberbauer

In der 2. Halbzeit waren zunächst die Rieder besser. Die erste Chance hatte Lackner nach einem Weberbauer-Freistoß. Kurze Zeit später probierte es Chabbi per Kopf, beide Abschlüsse waren aber kein Problem für den Steyr Tormann. Insgesamt verlor die Partie in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs etwas an Tempo. Die erste Chance der Gäste hatte Filip nach etwas mehr als einer Stunde, seinen Schuss aus spitzem Winkel konnte Wendlinger aber zur Ecke abwehren.

In der 73. Minute versuchte Kronberger einen Freistoß aus 25 Metern direkt zu verwandeln, dieser ging aber über das Tor. Zwei Minuten später spielte Kronberger dann Monschein den Ball in den Lauf, dieser traf zum Anschlusstreffer. Nach 77 Minuten gelang auch gleich der Ausgleich – Michael verwandelte einen direkten Freistoß von der Strafraumgrenze sehenswert zum 2:2.

In der 83. Minute konnte Ried dann die Partie drehen. Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte landete bei Weberbauer, der alleine vor dem Steyr-Schlussmann zum 3:2 vollendete. Steyr versuchte in der Schlussphase noch den Ausgleich zu erzielen, es blieb aber beim 3:2 Sieg der SVR.

Samstag, 28.01.2023, 11 Uhr, Kunstrasenplatz Klaus Roitinger Stadion, Ried

Testspiel SV Guntamatic Ried vs. SK BMD Vorwärts Steyr 3:2 (0:2)

SV Ried: Wendlinger – Weberbauer, Gragger, Lackner, Wießmeier – Beganovic (69./Mayer), Madritsch (69./Gabric), Michael (81./Rossdorfer), Kronberger – Chabbi, Monschein. Trainer: Christian Heinle.

Tore: 0:1 Filip (24.), 0:2 Pasic (37.), 1:2 Monschein (75.), 2:2 Michael (77.), 3:2 Weberbauer (83.).

Die SV Guntamatic Ried besiegt den SK BMD Vorwärts Steyr mit 3:2!⚽



Die Rieder Treffer erzielten Christoph Monschein, Kingsley Michael und Josef Weberbauer! ⚫🟢#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/ywCBlwAQVQ — SV Ried 1912 (@svried1912) January 28, 2023

WINTER-VORBEREITUNGSPROGRAMM SV Ried

Training vom 28.11. - 16.12.

Fr., 02.12., SV Guntamatic Ried vs. Dynamo Budweis (1. Liga Tschechien) 3:3 (1:1). Tore SV Ried: 40. Monschein, 53. Chabbi, 84. Wießmeier.

Die., 06.12., SV Guntamatic Ried vs. First Vienna FC 6:1 (3:1). Tore: 1:0 Pomer (20.), 2:0 Plavotic (28.), 3:0 Pomer (35.), 3:1 Bundic (43.), 4:1 Cosgun (53.), 5:1 Monschein (80.), 6:1 Diawusie (85.).

Fr., 16.12., Jahn Regensburg (2. Bundesliga Deutschland) vs. SV Guntamatic Ried WITTERUNBSBEDINGT ABGESAGT!

Die., 03.01.: 10 Uhr Trainingsstart neues Jahr!

Sa., 14.01.: SV Guntamatic Ried vs. FC Blau-Weiß Linz in Ried (Kunstrasen) 1:1 (1:1). Tore: 1:0 C. Lang (12.), 1:1 Pirkl (38.).

Die., 17.01. - Die., 24.01.: Trainingslager in Belek/Türkei

Fr., 20.01.: SV Guntamatic Ried vs. FK Novi Pazar (1. Liga Serbien) in Belek, 0:0

Mo., 23.01., 13.15 Uhr MEZ: SV Guntamatic Ried vs. NS Mura (1. Liga Slowenien) in Belek. 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Eigentor (2.)., 1:1 Morris (55.), 2:1 Kronberger (58.), 3:1 Mikic (74.).

Sa., 28.01., TESTSPIEL-DOPPEL: 11 Uhr: SV Guntamatic Ried vs. SK BMD Vorwärts Steyr 3:2 (0:2); Torschützen SV Ried: Monschein, Michael und Weberbauer.

14.30 Uhr: - vs. St. Pölten (Josko Arena)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at