Im Rahmen des 11-tägigen Winter-Trainingscamps (19. - 29.01.2023) im spanischen Marbella absolvierte der RZ Pellets WAC heute sein letztes von drei internationalen Testspielen. Nach dem 2:1-Sieg vs. Vancouver Whitecaps FC aus der amerikanischen Major League Soccer und dem 1:0 vs. FK Haugesund (10. Eliteserien Norwegen) hatten sich die Wölfe heute mit einem 0:0 vs. Seattle Sounders FC zu begnügen. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE. Die Kärntner eröffnen das Pflichtspiel-Jahr 2023 mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinalspiel gegen den SK Rapid Wien am kommenden Freitag, 3. Februar, 18 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER).

Zum Abschluss des Trainingscamps kam es für die Wölfe zu einem letzten Probegalopp gegen die Seattle Sounders, Endstand 0:0

Samstag, 28.01.2023, 13:30 Uhr, Marbella/Spanien

Testspiel RZ Pellets WAC vs. Seattle Sounders FC 0:0

WAC-Vorbereitungsprogramm im Jänner

Mo., 09.01.: Trainingsstart

Mi. 18.01.: WAC vs. FC Admira Wacker Mödling/2. Liga, im VIVA Steinbrunn, 0:1 (0:0). Tor: Wagner (48.)

Do., 19.01. - So., 29.01.: Trainingslager in Marbella/SPA

Sa., 21.01.: WAC vs. Vancouver Whitecaps 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Dájome (23.), 1:1 Baribo (56.), 2:1 M. Leitgeb (78.)

Mi., 25.01., 15 Uhr WAC vs. FK Haugesund 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Malone (77.).

Sa., 28.01. 13:30 Uhr WAC vs. Seattle Sounders FC 0:0

Fotocredit: WAC/Pessentheiner