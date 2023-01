Am heutigen Samstag forderte die SV Guntamatic Ried beim Testspiel-Doppel zwei Zweitligisten. Zunächst gewann der Tabellen-11. der ADMIRAL Bundesliga am Vormittag gegen den Tabellen-14. der ADMIRAL 2. Liga, SK Vorwärts Steyr mit 3:2 (0:2), nach furioser Aufholjagd in der Schlussviertelstunde mit 3 Toren zur Wende. Auch hernach im 2. Match vs. 2. Liga-Leader SKN St. Pölten lag die Heinle-Elf erneut zur Pause mit 0:2 hinten, blies zur Schluss(viertelstunde)-Offensive, doch bei drückender Überlegenheit reichte es nur zum 2:2. HIOBSBOTSCHAFT: Samuel Sahin-Radlinger verletzte sich schwer! Siehe auch WINTER-TESTSPIELE.

Schied wenige Minuten vor der Halbzeitpause nach einem Zusammenprall mit dem SKN-Spieler Monziala schwerverletzt aus: SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger. Der 30-jährige, gebürtige Rieder fiel bei der Aktion unglücklich auf sein rechtes Knie und wurde auf der Trage abtransportiert. Auf Nachfrage von Ligaportal meinte der Klub, dass die Untersuchungen derzeit laufen und sich die Nr. 1 der SV Ried noch heute einer MR-Untersuchung unterziehen werde.

Effiziente Wölfe in Halbzeit 1

Die SV Guntamatic Ried startete in der josko ARENA gut in das Testmatch gegen den SKN St. Pölten und konnte sich früh die ersten Chancen herausspielen. Nach einer Ecke von Stefan Nutz probierte es Martin in der 6. Minute aus der Distanz, sein Schuss war aber keine Gefahr für das Tor der Niederösterreicher. Drei Minuten später war dann ein Abschluss von Leo Mikic schon gefährlicher, diesen konnte der SKN Schlussmann aber über die Latte lenken.

Nach einer knappen Viertelstunde kamen auch die Niederösterreicher erstmals vor das Ried Tor und waren gleich erfolgreich. Ein Fernschuss von Scharner sprang vor Radlinger auf, der ließ prallen und Silue verwertete per Nachschuss zum 0:1 (13.). Die Rieder versuchten schnell zu antworten, doch ein Plavotic Kopfball in der 20. Minute nach einem Nutz-Freistoß ging an der Stange vorbei. In der 23. Minute dribbelte Silue in den Strafraum und wurde von Martin gelegt – Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und traf zum 0:2. Kurz darauf versuchte Cosgun mit einem Distanzschuss den Anschlusstreffer zu erzielen, dieser war aber zu harmlos.

Die Gäste waren nun das bessere Team und kamen zu weiteren Chancen. In der 40. Minute zog Monziala in den Strafraum, Ungar konnte zur Ecke klären. In dieser Situation kam es zum Zusammenprall von Monziala und Radlinger. Der Ried-Tormann verletzte sich und musste ausgewechselt werden. Mit einem 0:2 ging es in die Pause.

In der 2. Halbzeit war die SV Ried das bessere Team, die ersten Versuche den Anschlusstreffer zu erzielen blieben aber zu harmlos. Zunächst wurde ein Schuss von Cosgun geblockt, dann versuchte es Lang mit einem direkten Freistoß und in der 61. Minute Turi mit einem Kopfball. Alle Versuche waren dabei nicht gefährlich für die Abwehr des SKN.

Erst Tor von Stefan Nutz annulliert - wenig später dann sein 2:2

Die Niederösterreicher kamen in der 2. Halbzeit zu keinen nennenswerten Chancen. In der 65. Minute versuchte es wieder Lang mit einem Abschluss aus zirka 20 Metern, der knapp an der Stange vorbei ging. 11 Minuten später war der Winter-Neuzugang dann erfolgreich: Christoph Lang zog in den Strafraum und schloss aus etwa 10 Metern ins lange Eck ab – 1:2. In der 81. Minute hatte dann Stefan Nutz die Chance zum Ausgleich, St. Pölten Tormann Stolz konnte jedoch parieren. Zwei Minuten danach war es dann aber so weit. Stefan Nutz, dem kurz zuvor noch ein Tor aberkannt wurde, eroberte den Ball nach einem Fehler der Gäste im Spielaufbau und schob souverän zum 2:2 ein. Die Rieder drückten in der Schlussphase, um noch den Siegtreffer zu erzielen, es blieb aber beim 2:2 Unentschieden.

Samstag, 28.01.2023, 14:30 Uhr, Josko Arena, Ried

Testspiel SV Guntamatic Ried vs. SKN St. Pölten 2:2 (0:2)

SV Ried: Sahin-Radlinger (44./Moser) – Jurisic, Plavotic, Turi, Ungar – Mikic, Cosgun, Martin, Pomer – C. Lang (89./Leodolter), S. Nutz. Trainer: Christian Heinle.

Tore: 0:1 (13.), 0:2 (23.) beide Silue, 1:2 C. Lang (76.), 2:2 S. Nutz (83.).

WINTER-VORBEREITUNGSPROGRAMM SV Ried

Training vom 28.11. - 16.12.

Fr., 02.12., SV Guntamatic Ried vs. Dynamo Budweis (1. Liga Tschechien) 3:3 (1:1). Tore SV Ried: 40. Monschein, 53. Chabbi, 84. Wießmeier.

Die., 06.12., SV Guntamatic Ried vs. First Vienna FC 6:1 (3:1). Tore: 1:0 Pomer (20.), 2:0 Plavotic (28.), 3:0 Pomer (35.), 3:1 Bundic (43.), 4:1 Cosgun (53.), 5:1 Monschein (80.), 6:1 Diawusie (85.).

Fr., 16.12., Jahn Regensburg (2. Bundesliga Deutschland) vs. SV Guntamatic Ried WITTERUNBSBEDINGT ABGESAGT!

Die., 03.01.: 10 Uhr Trainingsstart neues Jahr!

Sa., 14.01.: SV Guntamatic Ried vs. FC Blau-Weiß Linz in Ried (Kunstrasen) 1:1 (1:1). Tore: 1:0 C. Lang (12.), 1:1 Pirkl (38.).

Die., 17.01. - Die., 24.01.: Trainingslager in Belek/Türkei

Fr., 20.01.: SV Guntamatic Ried vs. FK Novi Pazar (1. Liga Serbien) in Belek, 0:0

Mo., 23.01., 13.15 Uhr MEZ: SV Guntamatic Ried vs. NS Mura (1. Liga Slowenien) in Belek. 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Eigentor (2.)., 1:1 Morris (55.), 2:1 Kronberger (58.), 3:1 Mikic (74.).

Sa., 28.01., TESTSPIEL-DOPPEL: 11 Uhr: SV Guntamatic Ried vs. SK BMD Vorwärts Steyr 3:2 (0:2); Tore: 0:1 Filip (24.), 0:2 Pasic (37.), 1:2 Monschein (75.), 2:2 Michael (77.), 3:2 Weberbauer (83.).

14:30 Uhr: - vs. St. Pölten (Josko Arena) 2:2 (0:2). Tore: 0:1 (13.), 0:2 (23.) beide Silue, 1:2 C. Lang (76.), 2:2 S. Nutz (83.).

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger