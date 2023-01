Im Klub bzw. Team von Chefcoach Matthias Jaissle ist Nicolas Seiwald längst Leistungsträger, wurde sein Vertrag erst im vergangenen Sommer bis 30.06.2026 verlängert. Nun könnte dem FC Red Bull Salzburg im Falle eines Transfers die nächste satte Ablösesumme winken. Aktueller Marktwert des 2-fachen Double-Gewinners mit den Roten Bullen: 20 Mio. (Quelle: Transfermarkt.at).

"Red Bull-DNA" verinnerlicht

Dass der Kuchler gerade bei RB Leipzig Begehrlichkeiten weckt, überrascht nicht. Seiwald hat die "Red Bull-DNA" verinnerlicht, wurde wie der Aberseer Konrad Laimer beim FC Red Bull Salzburg in der Akademie ausgebildet. Bei den Mozartstädtern wird der Senkrechtstarter kaum zu halten sein.

Ob es mit einem Wechsel im Frühjahr oder Sommer zum "RB-Bruder" nach Leipzig was wird, hängt allerdings womöglich auch davon ab, ob Max Eberl, der neue Sportdirektor des Champions League-Achtelfinalisten (am 22.02. und 14.03. vs. Englands Meister Manchester City, mit dem Ex-Salzburger Sturmtank Erling Haaland), anderweitig für einen Laimer-Ersatz fündig wird. Wie bei Eberls Ex-Klub VfL Borussia Mönchengladbach mit Manu Koné oder Khéphren Thuram (OSG Nizza).

Vor 90. Pflichtpartie für RB Salzburg

Somit besteht im Salzburger Lager Hoffnung, dass Nicolas Seiwald nicht nur im mit Hochspannung erwarteten Uniqa-ÖFB-Viertelfinal-Match gegen Vizemeister SK Sturm Graz am kommenden Freitag (20:45 Uhr, Red Bull Arena) seine 90. Pflichtpartie im Dress des FC Red Bull Salzburg absolviert, sondern im Frühjahr auch den "Hunderter" voll macht.