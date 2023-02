Allmählich mutiert der italienische Meister AC Mailand und Champions League-Gruppengegner vom FC Red Bull Salzburg im Herbst zur "Filiale" des SCR Altach bzw. Lieferant für die Vorarlberger. Die am Freitagabend vermelden, dass Marko Lazetic auf Leihbasis verpflichtet wurd. Nach Torhüter Andreas Jungdal ist der 19-jährige, serbische Mittelstürmer bereits der zweite Spieler, der im aktuellen Winter-Transferfenster von den „Rossoneri“ ins Ländle transferiert wird. Lazetic war im Januar 2022 von seinem Jugendclub Roter Stern Belgrad in die italienische Großstadt gewechselt. Siehe auch WINTER-TRANSFERS.

Marko Lazetic und SCRA-Sportdirektor Georg Festetics

"Konnten uns gegen viele namhafte Verein durchsetzen"

Ende November feierte der 19-Jährige sein Debüt in der Serie A, dazu wurde er im Rahmen der Coppa Italia bereits im April 2022 im Stadtderby gegen Inter Mailand eingewechselt.

Spielpraxis erhielt Marko Lazetic außerdem in der Primavera sowie in der UEFA Youth League, wo ihm in der diesjährigen Gruppenphase zwei Treffer gelangen. Dazu war der Rechtsfuß bislang in allen Nachwuchsnationalteams Serbiens vertreten – die U19 führte er zuletzt als Kapitän aufs Feld.



Georg Festetics: „Marko Lazetic ist ein hervorragend ausgebildeter Stürmer, der in Altach die Möglichkeit nützen möchte, über regelmäßige Spielpraxis seinen nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Wir sind froh, dass wir uns gegen viele namhafte Vereine durchsetzen konnten und Marko sich für uns entschieden hat. Ich möchte mich bei den Direktoren vom AC Milan für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken und freue mich, mit Marko ein weiteres vielversprechendes Toptalent in Altach zu begrüßen.“



Marko Lazetic: „Ich bin voller Vorfreude auf die Spiele mit dem SCR Altach und will mich mit starken Leistungen präsentieren. Die Gespräche mit Georg Festetics und Miroslav Klose haben mich überzeugt, dass dieser Schritt in meiner aktuellen Karrierephase genau der richtige ist. Dazu hat mir Andreas Jungdal bereits einiges erzählt und ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft und die Fans kennenzulernen.“

𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧𝐨 ➡️ 𝐀𝐥𝐭𝐚𝐜𝐡 ✅



Marko #Lazetić kommt leihweise vom @acmilan und geht bis Sommer im Rheindorf auf Torejagd!



𝐻𝑒𝑟𝑧𝑙𝑖𝑐ℎ 𝑊𝑖𝑙𝑙𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑖𝑚 𝑆𝐶𝑅𝐴! 🖤🤍



🗞 https://t.co/blG0yabrpW pic.twitter.com/RXiULeodBU — SCR Altach (@SCRAltach) February 3, 2023

Fotocredit: SCRA