Nach der langen Winterpause brauchten im ersten Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinalmatch auch der RZ Pellets WAC und SK Rapid Wien ihre Anlaufzeit, ehe die Pokal-Partie nach der Pause auf Touren kam und zum Krimi wurde. Im "Gefrierschrank" Lavanttal-Arena brachte Baribo - wie schon beim 3:1-Sieg der Wölfe in der Liga im Herbst in Hütteldorf - mit 1:0 in Führung (64.). Doch die Barisic-Elf schaffte die Wende, kam in regulärer Spielzeit durch den Ex-WACer Sollbauer zum Ausgleich (83.), ehe Ante Bajic mit seinem Doppelpack beim 3:1-Sieg für das Hütteldorfer Happyend sorgte und bei den Statements daher auch den Anfang macht...

Heute war mal ausnahmsweise nicht Torgarant Guido Burgstaller (li.) unter den Torschützen beim SK Rapid, sondern einer, der bisher für die Hütteldorfer in dieser Saison einen Treffer erzielte und heute mit dem siegbringenden Doppelpack glänzte: Ante Bajic. Und zwar dabei sogar mit zwei Gusterl-Stücken!

"Das 1:1 war um einiges wichtiger"

Verlängerungs-Doppeltorschütze Ante Bajic über...

...sein Spiel: "Für mich war es super heute. Und ich glaube auch für uns. War wichtig, am Anfang etwas schwer, dann 1:0 hinten. Es war wichtig, dass wir ruhig geblieben sind und auf unsere Chancen gewartet haben. Das 1:1 vom Solli (Anm.: Michael Sollbauer) war natürlich um einiges wichtiger. Und dass es dann so gut aufgeht, da bin ich umso glücklicher, dass wir dann mit einem Sieg heimfahren.

...seine zwei besonderen Tore: "Das kann man so sagen. Ich habe davor drei Chancen gehabt, wo ich mindestens ein Tor machen muss. Umso glücklicher bin ich, dass die zwei dann aufgegangen sind."

"Man hat vom Aufwärmen bis zum Spiel-Ende richtige Einheit gesehen"

SK Rapid-Chefcoach Zoran Barisic über...

...das Spiel: "War irrsinnig spannend. War irrsinnig intensiv. Mit Chancen auf beiden Seiten. Wir haben auch das Glück auf unserer Seite gehabt, dass wir nicht mit 0:2 in Rückstand geraten sind. Wobei wir uns beim 0:1 auch nicht gut angestellt haben. Aber die Mannschaft hat nie aufgesteckt und hat insgesamt auch verdient gewonnen bzw. ist verdient weitergekommen.

Was mich aber irrsinnig freut ist, dass man vom Aufwärmen bis zum Ende des Spiels eine richtige Einheit gesehen hat. Angefangen von den Fans bis hin zur Mannschaft, wo alle mitgefiebert haben. Auch die Spieler, die dann reingekommen sind. Die haben auch einen riesen Anteil daran, dass wir weiter gekommen sind. Deshalb ist es ein wunderbarer Tag für uns gewesen, der auch gut zu Ende ging für uns."

...beide Tore von Ante Bajic: "Der Schlingel hat es verabsäumt, die einzigen Chancen rein zu hauen. Die Gelegenheiten dazu hat er gehabt. Aber scheinbar hat er sich gedacht, ich mach es etwas spannend und mir liegen lieber die schweren Bälle und ich mache lieber die komplizierten Tore. Das war natürlich wunderschön.

Und man hat auch gesehen, nachdem er sein erstes Tor erzielt hatte, wie locker er dann ist und mit wieviel Selbstvertrauen und Selbstverständnis er dann auch weiter gespielt hat. Und dann auch ein wunderbares zweites Tor erzielt hat. Da sieht man, was der Kopf alles mit einem macht und wie wichtig der ist."

...wie gut der Sieg Mannschaft, ganzem Verein und ihm als Trainer tut: "Es geht nicht um meine Person. Es geht um uns, um unseren Klub und unser Team. Das tut uns allen wirklich sehr, sehr gut. Jetzt werden wir gut regenieren und uns auf das nächste Spiel vorbereiten. Das ist Sturm Graz auswärts (Anm.: nächsten Freitagabend zum BL-Frühjahrs-Auftakt-Einzelmatch). Da freuen wir uns. Das ist wieder ein richtiges Topspiel. Wir geben nicht klein bei, wir wollen besser werden und wissen, dass wir uns in vielen Dingen noch verbessern müssen, aber auch wollen. Dementsprechend gehen wir mit einer gewissen Vorfreude in das nächste Spiel rein."

"Ante hat zwei Gusterlstücke ausgepackt"

1:1-Ausgleichs-Torschütze Michael Sollbauer über...

...das Spiel: "War ein typisches Cup-Spiel. Vor allem hier in Wolfsberg sehr kampfbetont. Ein bisserl zerfahren, sehr harte Partie. Wir sind dann durch einen leichten Fehler in Rückstand geraten. Aber die Mannschaft hat dann eine super Moral gezeigt. Gerade in der Verlängerung, wo der Ante zwei Gusterlstücke ausgepackt hat. Von daher sind wir sehr froh, dass wir unser Ziel erreicht haben, ins Halbfinale zu kommen."

...sein 1. Pflichtspiel-Tor für Rapid, ausgerechnet gegen Ex-Klub WAC: "Ja, solche Geschichten schreibt auch nur der Fußball. In dem Moment war mir wichtig, dass wir zurück im Spiel sind. Dass es dann mein erstes Tor war und gegen den WAC ist eine Randnotiz, die das Spiel schön abrundet. Es war wichtig, zurück ins Spiel zu kommen und in die Verlängerung. Ich freue mich total, dass ich der Mannschaft so helfen habe können.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL