Am kommenden Sonntag absolviert der SCR Altach seine Pflichtpartie-Premiere in 2023. In der 17. Rd. der ADMIRAL Bundesliga empfängt die Elf von Chefcoach Miroslav Klose den LASK (12.02., 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Die Athletiker werden wohl am Samstag von Oberösterreich ins Ländle aufbrechen. Reist da vielleicht einer aus dem Linzer-Lager schon vorher an und spielt kommenden Sonntag in einem anderen schwarz-weißen Dress und gegen den LASK? Laut Sky steht Stürmer Husein Balić vor dem heutigen Ende der Winter-Transferperiode (17 Uhr) vor einem Wechsel zu den Rheindörflern.

21 Tore für den LASK in 105 Pflichtpartien

Husein Balić (Foto) wechselte 2020 vom SKN St. Pölten zum LASK. In der aktuellen Saison kam der 26-jährige, gebürtige Linzer mit bosnischer Abstammung allerdings nur zu 5 Kurzeinsätzen (107 Spielminuten in der ADMIRAL Bundesliga, dazu 67 im ÖFB-Cup).

Insgesamt absolvierte der schnelle Stürmer, der in der Jugend beim SK BMD Vorwärts Steyr spielte, für den LASK 105 Pflichtspiele (21 Tore, 12 Assists).

Der Offensivspieler kann Spielpraxis gut brauchen. Und der SCRA, aktuell Tabellenzehnter, im Kampf um den Klassenerhalt jeden bundesligaerfahrenen Stürmer. Besonders nach den Winterabgängen der Offensivkräfte Tibidi und Forson.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at