Mit Vesel Demaku (SK Sturm Graz), Marcel Köstenbauer (FC Viktoria Berlin) und Stürmer Nicolas Binder (SK Rapid Wien) verpflichtete der SK Austria Klagenfurt in der Winterpause (bisher) 3 Neuzugänge. Denen nach Nikola Djoric heute am "Deadline-Day" und Schließung des Transferfensters in Österreich der 2. Abgang gegenübersteht: Die Kärntner Violetten haben den Vertrag mit Angreifer Gloire Amanda vorzeitig aufgelöst. Das gab der Tabellensechste der ADMIRAL Bundesliga am Montag bekannt. Siehe auch WINTER-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesligisten.

Wird ab sofort nicht mehr im Dress der Kärntner Violetten auflaufen: Gloire Amanda, hier mit Austria Klagenfurt-Geschäftsführer Matthias Imhof bei seiner Verpflichtung im Sommer 2021.

"Gloire wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen"

Geschäftsführer Matthias Imhof: „Gloire hatte bei der Austria einen vielversprechenden Start, dann aber großes Pech und wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Wir drücken ihm für seine kommenden Aufgaben fest die Daumen.

Gloire Amanda: „Ich bin dem Klub und Trainer Pacult sehr dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben, mich auf diesem Niveauu beweisen zu dürfen. Damit ging für mich ein Traum in Erfüllung. Ich werde immer ein Fan der Austria bleiben und wünsche der Mannschaft nur das Beste."

Seit seinem Wechsel von Oregon State im Sommer 2021 absolvierte Amanda für die Klagenfurter nur 12 Pflichtspiele, in denen dem Kanadier 1 Treffer gelang.

Vertrag aufgelöst! Amanda verlässt uns schon im Winter 👋🏼💟



Wir wünschen Gloire alles Gute für die Zukunft und blicken gerne auf sein Tor zum 1:1 Ausgleich gegen Rapid Wien zurück! #SKA pic.twitter.com/cP5zWJhPIW — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) February 6, 2023

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt