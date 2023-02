Bis Montag, 17 Uhr hatten die Klubs der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga Zeit, ihre Kader für das Frühjahr zu verstärken. Eine Möglichkeit, von der die Verantwortlichen bis zuletzt Gebrauch machten. 18 Neuzugänge wurden am letzten Tag der Übertrittsfrist genannt, die letzte Spieleranmeldung ging 13 Minuten vor der Deadline, um 16:51 Uhr in der Bundesliga-Geschäftsstelle ein.

Insgesamt wurden in dieser Übertrittszeit 77 Neuzugänge verzeichnet, etwas weniger als im Winter der Vorsaison (81 Neuzugänge) und auch weniger als im 5-Jahres-Schnitt, in dem seit der Liga-Reform durchschnittlich 82 Neuzugänge pro Winter-Transferzeit verzeichnet wurden.

ADMIRAL Bundesliga: 44 Neuzugänge

In der ADMIRAL Bundesliga nahmen die Klubs mit 44 Neuzugängen etwas mehr als im Vorjahr und im 5-Jahres-Schnitt unter Vertrag, als es jeweils 39 Neue waren.

Winterkönig Red Bull Salzburg ist auch in der Übersicht der meisten Wintertransfers ganz oben zu finden, die Salzburger nahmen insgesamt neun Spieler unter Vertrag, gefolgt von TSV Egger Glas Hartberg und CASHPOINT SCR Altach mit jeweils acht Neuzugängen. Am anderen Ende der Skala befindet sich die WSG Tirol, die mit dem bewährten Personal ohne Neuzugang ins Frühjahr startet.

Wie im Vorjahr haben auch in dieser Saison jene sechs Klubs, die aktuell in der unteren Tabellenhälfte liegen, stärker aufgerüstet als jene in der oberen Tabellenhälfte. Insgesamt nahm der durchschnittliche Klub der Top 6 mit 3,16 Neuzugängen im Schnitt einen weniger unter Vertrag als die unteren sechs Klubs mit durchschnittlich 4,16 Neuzugängen.

Den jüngsten Neuzugang der Liga konnten die Salzburger verzeichnen: Enrique Marlon Aguilar wurde vor wenigen Tagen 16 Jahre alt. Den Spieler mit der meisten Erfahrung konnte die SV Guntamatic Ried verpflichten, Richard Strebinger wird in einer Woche 30 Jahre alt.

Insgesamt sechs Spieler haben in dieser Transferzeit den Sprung aus der ADMIRAL 2. Liga in die höchste Spielklasse geschafft, wobei der TSV Egger Glas Hartberg gleich vier Spieler aus „LigaZwa“ verpflichtet hat und Ried und Salzburg jeweils einmal in der zweithöchsten Spielklasse zugeschlagen haben. Damit hat sich die ADMIRAL 2. Liga wie schon in den Vorjahren als Sprungbrett nach oben erwiesen, in den vergangenen Jahren wechselten ebenfalls durchschnittlich sechs Spieler pro Wintertransferzeit von der zweithöchsten in die höchste Spielklasse.

Neuzugänge ADMIRAL Bundesliga:

FC Red Bull Salzburg 9

SK Puntigamer Sturm Graz 2

LASK 4

SK Rapid Wien 1

WSG Tirol 0

SK Austria Klagenfurt 3

FK Austria Wien 1

SC Austria Lustenau 2

RZ Pellets WAC 1

CASHPOINT SCR Altach 8

SV Guntamatic Ried 5

TSV Egger Glas Hartberg 8

ADMIRAL 2. Liga: 33 Neuzugänge

In der ADMIRAL 2. Liga war das Treiben auf dem Transfermarkt in diesem Winter etwas weniger geschäftig als in den Vorjahren. Dieses Mal wurden 33 Neuzugänge verpflichtet, im Vorjahr (42 Neue) und im 5-Jahres-Schnitt (43 Neue) waren dies noch deutlich mehr.

Die meisten Neuen nahm der SK BMD Vorwärts Steyr mit 6 Spielern unter Vertrag, gefolgt von FC Mohren Dornbirn mit 4 Neuen und drei Klubs mit je drei neuen Spielern. Wie in der ADMIRAL Bundesliga gibt es auch in der zweithöchsten Spielklasse mit dem SKU Ertl Glas Amstetten einen Klub, der in diesem Winter keinen Neuzugang unter Vertrag genommen hat.

Der jüngste Neuzugang Douglas Mendes Moreira beim FC Liefering mit 18,6 Jahren, der älteste Neuzugang ist Sebastian Bauer mit 30,2 Jahren beim SKN St. Pölten.

Neuzugänge ADMIRAL 2. Liga:

SKN St. Pölten 2

FC Blau Weiß Linz 1

SV Horn 1

GAK 1902 3

FAC WIEN 1

First Vienna FC 1894 1

SKU Ertl Glas Amstetten 0

SV Licht-Loidl Lafnitz 3

FC Flyeralarm Admira 3

FC Mohren Dornbirn 1913 4

SK Sturm Graz II 2

FC Liefering 1

SK Rapid Wien II 1

SK BMD Vorwärts Steyr 6

Young Violets Austria Wien 2

KSV 1919 2

Foto: Harald Dostal/www.sport-bilder.at