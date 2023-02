VdF - Die Spielervereinigung - vermeldet den Zwischenstand der VdF-Pitch Competition! Wie funktioniert die VdF-Pitch Competition? Jeweils ein Spieler der Gäste-Mannschaft gibt nach Rücksprache mit seinen Spieler-Kollegen nach jedem Auswärtsspiel ein Urteil ab (Höchstwertung 10 Punkte) und schickt dieses via SMS-Nachricht an die VdF - Die Spielervereinigung. Die Ergebnisse wurden bis zur 16. Runde in beiden Bundesligen gesammelt und nun ausgewertet. Das schönste Grün der Herbstsaison in der ADMIRAL Bundesliga befindet sich in der Josko Arena vom aktuell BL-Vorletzten SV Guntamatic Ried.

Ried & Rapid an der Spitze, Nachholbedarf bei Austria Lustenau und Austria Wien

Die SV Guntamatic Ried lag im vergangenen Jahr noch auf dem 6. Platz mit einem Wert von 7,72 Punkten. SVR-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer: „Die Infrastruktur ist uns sehr wichtig, das Team um Leo Kiesenhofer leistet hier hervorragende Arbeit.“

Nicht so rosig ist die Lage in Lustenau und in Wien Favoriten, die beiden Austrias bilden das Schlusslicht mit nur 5,13 Punkten.

Der SV Horn ist in der ADMIRAL 2. Liga wieder das Nonplusultra. Mit einem Wert von 9,50 gewinnen die Waldviertler sogar die gesamtösterreichische Wertung vor der Admira und St. Pölten. Niederösterreich scheint das Mekka des österreichischen Fußballrasens zu sein. Für den Untergrund der Spielstätte des SK Sturm Graz II in Gleisdorf wird eher festes Schuhwerk als Fußballschuhe benötigt. Mit einem unterirdischen Wert von 3,81 gibt es hier ganz klar Handlungsbedarf bei den Verantwortlichen.

VdF-Projektleiter Gregor Pötscher: „Mit der Verbesserung von Platz 6 auf den 1. Platz zeigt sich am Beispiel der SV Ried, dass die Vereine das Feedback der Spieler ernst nehmen und Maßnahmen gesetzt werden, um das Umfeld im Sinne der Gesundheit und Spielqualität zu verbessern.“

VdF-Pitch Competition Zwischenstand ADMIRAL Bundesliga Saison 2022/23 bis Runde 16

1. SV Guntamatic Ried 8,93 2. SK Rapid Wien 8,63 3. LASK (Raiffeisen Arena Pasching) 8,11 4. FC Red Bull Salzburg 7,88 5. SK Puntigamer Sturm Graz 7,63 6. CASHPOINT SCR Altach 7,25 7. TSV Egger Glas Hartberg 6,75 8. SK Austria Klagenfurt 6,63 9. RZ Pellets WAC 6,38 10. WSG Tirol (Tivoli Innsbruck) 5,75 11. SC Austria Lustenau 5,13 12. FK Austria Wien 5,13

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at