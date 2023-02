Wenn Vesel Demaku am Sonntag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) mit Austria Klagenfurt im Gastspiel der 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga bei Austria Wien den Rasen der Generali-Arena in Wien-Favoriten betritt, wird das Herz einige Takte schneller schlagen. Daraus macht der seit einer Woche 23-jährige Mittelfeldspieler und Winter-Neuzugang vom SK Sturm Graz auch gar kein Geheimnis, schließlich kehrt der Badener bei seinem ersten Bundesliga-Auftritt für die Kärntner Violetten in sein altes „Wohnzimmer“ zurück. Siehe auch BUNDESLIGA-VORSCHAU!

Vesel Demaku, hier in der vergangenen Saison im Wiener Derby mit Austria Wien gegen den inzwischen Ex-Rapidler Robert Ljubicic, absolvierte 97 Pflichtspiel-Einsätze für die Wiener Violetten (79 für Austria Wien, 18 für die Young Violets). Seine Jugendvereine sind: SKV Altenmarkt/Triesting, SK Rapid Wien, FC Admira Wacker Mödling, FC Red Bull Salzburg.

"Es geht fast schon familiär zu - das weiß ich sehr zu schätzen"

Im Sommer 2017 war der 23-Jährige aus der Akademie vom FC Red Bull Salzburg in die Hauptstadt gewechselt. Über die Young Violets gelang ihm schnell der Sprung in die Bundesliga-Mannschaft, für die er 79 Pflichtspiele (ein Tor, zwei Vorlagen) absolvierte. Vor der laufenden Serie wurde Vesel Demaku vom SK Sturm Graz verpflichtet, leihweise ging es im Winter bis Saisonende nach Waidmannsdorf.

„Ich fühle mich sehr wohl im Verein und in der Mannschaft, wurde von den anderen Jungs top aufgenommen. Menschlich passt das für mich total, alle Mitarbeiter sind einfach bodenständig und es geht fast schon familiär zu. Das taugt mir und das weiß ich auch sehr zu schätzen“, blickt Vesel Demaku auf seinen Start in Klagenfurt zurück.

Zum Jahresauftakt im ÖFB-Cup-Viertelfinale in Pasching gegen Gastgeber LASK (0:1) hatte sich der 1,80 Meter-Mann zunächst mit der Reservisten-Rolle begnügen, nach 56 Minuten ließ Chefcoach Peter Pacult den ehemaligen ÖFB-U21-Teamspieler (15 Einsätze) dann von der Leine. Der Badener überzeugte und war bei allem Ärger über die Niederlage zufrieden: „Für mich war es mega-cool, endlich das erste Pflichtspiel gemacht zu haben und ich habe richtig Lust auf die nächsten Aufgaben.“

"Für mich ein ganz besonderes Match"

Weiter geht’s für den Ex-ÖFB-U21-Teamkapitän in der alten Heimat. „Für mich ist das ein ganz besonderes Match. Ich komme aus der Nähe, habe für die Wiener Austria mein Profi-Debüt gefeiert und 5 Jahre dort gespielt. Es besteht noch Kontakt zu einigen Spielern, die mit der Zeit zu Freunden für mich geworden sind. Mit denen werde ich mich aber erst nach Abpfiff wieder unterhalten“, betont Demaku.

Die Partie birgt allein schon aufgrund der Tabellenkonstellation einiges an Brisanz: Beide „Violetten“ kämpfen um ein Ticket für die Meisterrunde, die Kärntner sind als Sechster im Klassement einen Platz und einen Punkt voraus. Mit einem Dreier mit den eigenen Fans im Rücken würden die Hausherren vorbeiziehen.

„Wir treffen auf eine gute Mannschaft. Ich erwarte ein sehr enges Spiel, in dem es auf die ganz normalen Tugenden wie Kampf- und Laufbereitschaft und sicher auch das nötige Quäntchen Glück ankommen wird. Es ist auf jeden Fall möglich, die 3 Punkte mitzunehmen und das ist auch unser Ziel“, sagt Demaku.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL