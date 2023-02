Im Rahmen der Vorberichterstattung des Jahres-Auftaktmatches und Spitzenspiels der 17. Rd. der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem SK Sturm Graz und SK Rapid Wien aus der Merkur Arena in Graz-Liebenau moderierte Martin Konrad von Sky Sport Austria zwei hochkarätig besetzte Doppel-Talks. Christian Jauk und Alexander Wrabetz kamen zum Präsidenten-Gipfel zusammen und in einer weiteren Runde trafen die beiden Sportchefs der Traditionsklubs, Andreas Schicker und Markus Katzer, aufeinander. Nachfolgend daraus resultierend Statement-Sequenzen plus Kommentare von Zoran Barišić & Sky-Experte Peter Stöger.

„Sturm braucht eine Heimat“

Christian Jauk (Präsident SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…Vertragsverlängerung von Andreas Schicker: „Wir setzen auf Kontinuität. Wir wollen mit ihm mittel- und langfristig weitergehen und haben den Vertrag bis 2026 verlängert.“

…Stadionfrage beim SK Sturm: „Sturm braucht eine Heimat. Nicht nur aus emotionalen und sportlichen Gründen, sondern auch aus finanziellen. Wenn man sich die Infrastruktur ansieht, die es in Wien, in Linz, aber auch in anderen Bundesländern gibt, dann sind uns die um einiges voraus. Wir haben ein faires Angebot an die Menschen der Stadt gemacht, nämlich, dass sich die Stadt etwas ersparen würde.

Es ist Bewegung hineingekommen, weil auch der Stadtrivale erstmals eine klare Position eingenommen hat. Auch sie möchten eine Heimat vorfinden. Ich glaube, dass die zweitgrößte Stadt mit dieser Tradition an Fußball durchaus auch etwas investieren kann. Es gibt kein Stadionprojekt in Österreich, wo du nicht trotzdem die öffentliche Hand hast.“



…Präsidentschaftswahlen im Jänner 2024: „Wenn die Entscheidung klar ist, werden wir sie bekannt geben. Mit den Strukturen ist der Präsident vielleicht nicht mehr so wichtig. Ich kann auch in einer anderen Funktion Sturm Graz dienen. Mein Herz gehört Sturm Graz und jeder weiß, da ist meine Leidenschaft zuhause.“

Wrabetz zu ÖFB-Spiele im Allianz Stadion: „Ich schließe es nicht aus“

Alexander Wrabetz (Präsident SK Rapid Wien) über...

…Vertragsverlängerung von Zoran Barišić bis Sommer 2025: „Mein Ziel war es, dass bis zum heutigen Tag alle Verträge unter Dach und Fach sind. Für die Geschäftsführung und auch für den Trainer und ich kann hier mitteilen, dass auch der Vertrag mit Zoki Barisic unterschrieben ist für die nächsten drei Saisonen – von beiden Seiten. Es war uns immer klar in den letzten Wochen aufgrund der Gespräche, dass wir zusammenarbeiten wollen und es ist gut, dass die Tinte trocken ist auf dem Schriftstück.“



…seine Position als Präsident beim SK Rapid und die neue Geschäftsführung: „Ich habe hautnah miterlebt, wie das Vorgängerpräsidium überraschend zurückgetreten ist in einer sehr schwierigen Situation. Ich kann mich nicht darauf ausreden, dass ich nicht wüsste, was auf mich zukommt. Wir wollen klar den Fokus auf den Sport setzen in der Geschäftsführung mit zwei absoluten Profis im Sportbereich, die sich auch noch gut verstehen, mit einer klaren Abgrenzung der Verantwortlichkeiten. Ich glaube, dass das gut funktionieren kann.“



…Zielsetzungen vom SK Rapid: „Man muss realistisch sehen, wo wir jetzt angefangen haben. Man kann den Weg auch ganz an die Spitze antreten und wir fangen jetzt an. Wir werden das nicht in einem Jahr erreichen.“



…mögliche Bereitstellung des Allianz Stadions für das Nationalteam: „Es gibt viele Fragen, die zu lösen sind. Ich schließe es nicht aus, dass wir mit vielen Gesprächen dazu kommen, aber dafür muss auch vom ÖFB ein normales Angebot kommen und das nicht einfach auf einer Konferenz einfach so geäußert werden. Es geht darum, zu überlegen, was kann ein Konzept für die Zukunft sein.“



…mögliche politische Ambitionen: „Ich habe keine politischen Ambitionen und bin froh und glücklich, Rapid meine Arbeit zur Verfügung zu stellen als Präsident.“

Schicker über Hierländer-Verlängerung: „Es schaut sehr gut aus“

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…mögliche Vertragsverlängerung von Stefan Hierländer: „Es schaut sehr gut aus. Ich denke, dass wir relativ schnell etwas zu vermelden haben. Es ist wichtig, dass wir mit ihm längerfristig planen können.“



…Entscheidung, auf den Österreicher-Topf zu verzichten: „Wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir auf den Österreicher-Topf verzichten, weil es unverzichtbar ist, damit wir den nächsten Schritt machen. Wir sind heuer mit der zweiten Mannschaft in die Zweite Liga aufgestiegen und man wird sehen, ob es der eine oder andere schafft. Qualität und charakterliche Werte sind uns wichtig. Der eine oder andere Legionär von uns ist auch in Österreich geboren.“



…Torhüterfrage bei SK Sturm: „Wir haben die Entscheidung getroffen, Jörg Siebenhandl nicht zu verlängern. Es gibt gute Gespräche, dass wir die Leihe verlängern können und wir werden bald – auch was die zweiten und dritten Torhüter angeht – etwas vermelden.“

„Es war immer klar für uns, dass Zoki Trainer bleibt“

Markus Katzer (Geschäftsführer Sport SK Rapid Wien) über..

…Vertragsverlängerung von Zoran Barišić : „Es war medial ein großes Thema. Für uns war immer klar, dass das passieren wird. Am Ende des Tages war es immer klar für uns, dass Zoki Trainer bleibt.“



…seine neue Position als Sportdirektor bei SK Rapid: „Rapid hat mich gerufen und ich habe nicht lange überlegen müssen. Ich bin überglücklich, dass ich da sein kann. Es ist ganz klar ausgesprochen, wer für was zuständig ist. Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander, wir kennen einander alle sehr lange.“



…den Österreicher-Topf: „Ganz oben steht der sportliche Erfolg. Man muss evaluieren, ob der österreichische Markt die Qualität hergibt, um die sportliche Qualität ausfüllen zu können. Wenn das möglich ist, werden wir uns dran halten, aber ich kann nicht ausschließen, dass es in Zukunft auch einmal anders ist.“



…mögliche Vertragsverlängerung von Leopold Querfeld: „Leo Querfeld wollen wir unbedingt verlängern. Er ist 19 Jahre alt geworden, er hat alle Spiele gemacht und es ist schwierig, ihn zu verlängern. Aber wir sind daran, ein gutes Paket zu schnüren.“



…Torhüterfrage beim SK Rapid: „Wo ein Wille, da auch ein Weg. Ich denke, dass beide Seiten das wollen und deswegen die Grundvoraussetzungen gegeben sind.“

„Er ist, wo er eigentlich hingehört“

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…Vertragsverlängerung von Zoran Barišić: „Man ist von ihm überzeugt, keine Frage. Man hat Klarheit, das ist wichtig in dem Geschäft. Ich kenne Zoki einigermaßen gut und ich glaube, dass es ihm auf dieser Position – als Trainer – mehr Spaß macht und er ist, wo er eigentlich hingehört. Ich glaube, dass er dort gut platziert ist.“



…neue Situation im Verein von SK Rapid: „Ein anderes Konstrukt als es normalerweise ist. Drei Geschäftsführer, alles spannend. Man kann noch nicht alles bewerten, der Hund liegt im Detail. Es ist kein ungewöhnliches Konstrukt, in Deutschland gibt es öfter Konstrukte mit drei Geschäftsführern. Es ist viel Sportkompetenz da, das ist gut, in den meisten Fällen fehlt das. Jetzt ist die Frage, wie arbeiten die Jungs? Wenn es gut funktioniert, wird es ein tolles Konstrukt sein.“



…Zielsetzungen von Rapid für die laufende Saison: „Man kann immer träumen von früher und wie es war. Ein Platz unter den ersten Drei ist eine realistische und gute Zielsetzung. Das ist der Weg, den die Grazer gemacht haben.“



…ÖFB-Teamchef Ralf Rangnicks Ambitionen im Allianz Stadion zu spielen: „Dass man im Happel-Stadion nicht mehr spielen will, ist mir nachvollziehbar. Schade, dass wir nicht ein tolles Stadion in Wien haben für die Nationalmannschaft.“

"Der Weg stimmt und das Potenzial ist vorhanden"

Zoran Barišić (Trainer SK Rapid Wien) vor dem Spiel über...

…seine Vertragsverlängerung: „Es hat nur das Formelle gefehlt von beiden Seiten. Es ging nur um Kleinigkeiten, aber das ist nicht der Rede wert. Fakt ist, dass wir uns über ein gemeinsames Arbeitsverhältnis bis 2025 geeinigt haben. Es freut mich, dass wir gemeinsam den Klub und das Team in Zukunft weiterentwickeln werden.“



…mögliche Ziele für den SK Rapid: „Für uns ist es am wichtigsten, uns für das Meisterplayoff zu qualifizieren. Du kannst nicht den 3. Platz erreichen, wenn du dich nicht für die ersten Sechs qualifiziert hast. Wir sind mittendrin und haben noch viel zu lernen, aber der Weg stimmt und das Potenzial ist vorhanden, damit wir dorthin kommen, wo wir alle hinkommen wollen.“

