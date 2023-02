Vier Klubs blickten heute gebannt auf die Auslosung für das Uniqa-ÖFB-Cup-Halbfinale (4. - 6. April). Die OÖ-Klubs LASK (Finalist 2021) und SV Guntamatic Ried (Finalist 2022) sowie der österreichische Rekordmeister SK Rapid Wien und Vizemeister SK Sturm Graz (ÖFB-Cup-Sieger 2018), der am 3. Februar im Viertelfinale in der Red Bull Arena den Abonnement-ÖFB-Cup-Sieger in den letzten 10 Jahren und Double-Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg nach Elferschießen aus dem Wettbewerb warf. In der Sonntagabend-Sportsendung auf ORF 1 zog Skirennfahrerin Nina Ortlieb als Glücksfee folgende Paarungen...

Zum OÖ-Prestige-Duell zwischen der SV Guntamatic Ried und dem LASK (im Bild Marvin Potzmann), wie gestern in der ADMIRAL Bundesliga, kommt es im ÖFB-Cup-Halbfinale nicht. Theoretisch allerdings für das Finale möglich...

OÖ-Klubs auf Reisen / ÖFB-Cup-Halbfinale (4. bis 6. April 2023):

SK Rapid Wien vs. SV Guntamatic Ried

SK Puntigamer Sturm Graz vs. LASK

Finale: 1. Mai 2023 in Klagenfurt (Wörthersee Stadion)

Als „Glücksfee“ agierte Skirennfahrerin Nina Ortlieb. Die 26-Jährige holte bei der WM 2023 in Courchevel/Meribel Abfahrts-Silber. Karoline Rath-Zobernig führte als Moderatorin durch die Sendung.

Für jeden Heimverein wird im Halbfinale eine Prämie in Höhe von 33.000 € ausgeschüttet, für jeden Gastverein 55.000 €.

Bester Assistgeber bisher: Peter Michorl/LASK

Insgesamt gingen in der laufenden Cup-Saison 60 von 63 Spielen bereits über die Bühne. Dabei fielen 244 Tore, im Schnitt also 4,07 Treffer pro Partie.

Die Schiedsrichter verteilten 246 gelbe, fünf gelb-rote und elf rote Karten.

Die Torschützenliste führen Tai Baribo (RZ Pellets WAC) und Renan Peixoto Nepomuceno (FC Mohren Dornbirn) mit jeweils 5 Treffern an. Bester Assistgeber ist Peter Michorl (LASK, Foto)) mit 5 Torvorlagen.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at