In der 18. Rd. der Admiral Bundesliga empfing Rapid Wien den SCR Altach. Und dabei wurde einer im wahrsten Sinne des Wortes "ins kalte Wasser geworfen": Oliver Strunz. Der 22-jährige Mittelstürmer rückte für den gesperrten Marco Grüll in die Startelf, nachdem er eine Woche zuvor in Graz für 18 Min. sein BL-Debüt gab. Der ÖFB-U21-Teamspieler rechtfertigte das Vertrauen von Chefcoach Zoran Barišić bei der "Wiener Wasserschlacht" per Doppelpack beim 3:0-Sieg. Strunz kam, sah und traf! Und hatte hernach einen wahren Interview-Marathon zu bewältigen. Nachfolgend auch hier Statements von ihm und Trainer Barišić.

"Wusste nicht, bleibt Ball jetzt stecken oder nicht"

SK Rapid-Chefcoach Zoran Barišić über...

...ob Erwartungen erfüllt wurden: "Ja, definitiv mit dem Sieg, mit den drei eingefahrenen Punkten auf alle Fälle. Wenn man sich den Spielverlauf anschaut, war es doch alles andere als einfach. Vor allem zu Beginn des Spiels haben wir das ein oder andere Problemchen gehabt. Auch was die äußeren Umstände betrifft. Der Regen war doch sehr, sehr stark und es waren einige Pfützen auf dem Platz. Da weiss man dann nicht, bleibt der Ball jetzt stecken oder nicht.

Da haben wir einige Zeit benötigt, um uns da rein zu kämpfen im wahrsten Sinne des Wortes. Und nach dem Führungstreffer hatten wir eine Phase, die wir überstehen mussten und wo wir auch das Glück auf unserer Seite gehabt haben. Nach dem 2:0 hat man dann gesehen, wenn wir diese nötige Lockerheit haben, dann können wir in Ballbesitz sehr gut Fußball spielen. Das sind so die Dinge worauf wir in Zukunft aufbauen sollten."

Oliver Strunz "so was Ähnliches wie Neuzugang"

...drei wunderschöne Tore, darunter Doppelpack von Oliver Strunz: "Den Strunzi haben wir ja schon lange auf dem Radar bzw. auf unserem Zettel. Er hat immer wieder Probleme körperlicher Natur gehabt und hat nach seiner letzten Verletzung im Herbst kontinuierlich gute Leistungen gezeigt bei Rapid II. Dadurch hat er wieder positive Aufmerksamkeit erregt.

Wir haben ihn dann hochgezogen zur Kampfmannschaft. Er hat die komplette Vorbereitung durchmachen können und hat auch in den Vorbereitungsspielen gezeigt, dass man auf ihn setzen kann. Und deshalb habe ich auch immer wieder betont, dass wir mit dem Strunzi so etwas ähnliches wie einen Neuzugang haben.

Und heute mit seinen beiden Toren hat er natürlich den Einsatz gerechtfertigt. Freut mich für ihn, weil er ja doch einen steinigen Weg hinter sich hat. Er muss aber trotzdem auch weitermachen und sich nicht zufrieden geben, am Boden bleiben. Das er die Qualitäten hat, haben wir schon immer gewusst."

"Kein Selbstläufer" im Cup-Semifinale gegen SV Ried

...ÖFB-Cup-Semifinale gegen SV Guntamatic Ried: "Zunächst einmal ist es wichtig ein Heimspiel zu haben und ich hoffe, dass sehr viele Fans die Mannschaft unterstützen werden. Wir werden uns natürlich seriös darauf vorbereiten.

Wenn wir gut vorbereitet sind, dann können wir uns schon Chancen ausrechnen, dass wir ins Finale kommen. Aber es ist kein Selbstläufer. Ich warne alle, die glauben, dass es ein Selbstläufer ist. Ich erinnere nur an die letzte Saison, oder auch einige davor. Es wird ein harter Gang, aber wir wollen unbedingt weiterkommen."

Strunz: "Am Ende des Tages zählt Sieg & Mannschaft"

Matchwinner Oliver Strunz über...

...seine Befindlichkeit nach 1. BL-Tor und dann gleich Doppelpack: "Ist natürlich ein sehr gutes Gefühl. Durch die 2 Tore steigt natürlich das Selbstvertrauen. Aber am Ende des Tages zählt der Sieg und die Mannschaft."

...seinen Doppelpack, nachdem vor der Pause große Gelegenheit vergeben wurde: "Die erste Chance war natürlich ärgerlich für mich. Ich habe dann nicht mehr drüber nachgedacht, die Chance abgehakt und weiter gemacht. Dann war es der Stanglpass, den ich bekommen und reingehaut habe. Das 2. Tor war schön gemacht, schneller Haken und dann ins lange Eck. Glücklich für den Verein. So war´s."

...wie es war nach Schlusspfiff von rd. 15.000 Zuschauern im Stadion gefeiert zu werden...ob kl. Bubentraum in Erfüllung geht: "Ich denke es ist von jedem ein Kindertraum, da mal vor den Fans zu jubeln und zu spielen. Aber wie schon gesagt...am Ende des Tages zählt, dass die Mannschaft gut performed hat und wir die 3 Punkte geholt haben."

...ob optimistisch, dass jetzt Bonus erarbeitet für öfteren Startelfeinsatz: "Bonus hin oder her...wenn ich spiele dann möchte ich performen. Das ist natürlich ein Prozess, der nicht von einen Tag auf den anderen kommt. Den erarbeitest du dir über Monate oder Jahre. Ich schaue nach vorne und warte nicht ab. Gebe immer mein Bestes."

So geht’s weiter im Cup!

Der genaue Spieltermin wird erst fixiert, wir halten Euch auf dem Laufenden. #SCR2023 pic.twitter.com/RcN3g5ORVa — SK Rapid (@skrapid) February 19, 2023

SK Rapid Wien – SC Rheindorf Altach 3:0 (0:0)

Sonntag, 19. Februar 2023, 17:00 Uhr, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Andreas Heiss

Torfolge: 1:0, 2:0 O. Strunz (53., 81), 3:0 G. Burgstaller (85.).

Zum Live-Ticker SK Rapid Wien – SCR Altach

Fotocredit: Josef Parak und GEPA-ADMIRAL