Im 2. ADMIRAL Bundesliga-Spiel des Jahres setzte es in Runde 18 für den SCR Altach beim SK Rapid Wien eine 0:3-Niederlage. Damit gingen die Vorarlberger auch im 2. Kräftemessen gegen einen Top-4-Klub (vor einer Woche am Schnabelholz 0:1 gegen den Dritten LASK) leer aus was Punkte und auch Tore betrifft. Die Minimalchance im Rennen um ein Meistergruppen-Ticket mitzumischen, ist mit der 11. Niederlage bei 15 Punkten (8 Zähler Rückstand auf den Sechsten Austria Wien) dahin. Dazu die meisten Gegentreffer aller 12 Klubs (38). Was meint SCRA-Chefcoach Miroslav Klose nach dem Match in Hütteldorf?

„Wir dürfen jetzt nicht ungeduldig sein“

Chefcoach Miroslav Klose (CASHPOINT SCR Altach) über...

…das Spiel: „Heute war es ein ganz anderes Spiel als gegen den LASK. Es war ein ganz mutiges Spiel, die Mannschaft hat das Herz auf dem Platz gelassen. Es sind junge Spieler dazugekommen und wir dürfen jetzt nicht ungeduldig sein.“



…seine Positivität: „Man muss versuchen, authentisch zu sein. Das bin ich, ich bin optimistisch und für mich ist das Glas immer halb voll. Dabei bleibe ich und wir wissen, dass wir einen bestimmten Weg gehen wollen und wir sind mittendrin. Ich bin guter Dinge und bleibe optimistisch, so schwer es auch nach den letzten beiden Spielen ist.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak