Beim Hinspiel in Wien-Favoriten bot die SV Guntamatic Ried noch eine inferiore Leistung bei der 0:3-Niederlage gegen Austria Wien. Im Retourmatch - Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER - in Rd. 20 gilt nicht nur Rehabilitation, sondern "Verlieren verboten". Es ist das BL-Premieren-Match für SVR-Neo-Chefcoach Maximilian Senft, der unter der Woche Christian Heinle ablöste und beim Debüt ausgerechnet auf seinen Ex-Klub trifft, wo der 33-jährige Wiener in der Saison 2018/2019 Co-Trainer und Video-Analyst war. Stefan Nutz steht vor seinem 100. BL-Einsatz für die Innviertler. Das HIER könnte Sie auch interessieren!

Stefan Nutz in Aktion. Willensstärke & Durchsetzungsvermögen wird auch am Samstag im Heimspiel gegen Austria Wien für die SV Guntamatic Ried gefragt sein. In Abwesenheit der verletzten Kapitäne Marcel Ziegl & Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger lastet nun noch mehr Verantwortung auf dem seit 15. Februar 31-jährigen Judenburger, der vor seinem 100. BL-Einsatz für die Innviertler steht.

"In entscheidenden Spielphasen waren wir wieder nicht gut genug"

Die SV Guntamatic Ried kassierte in der vergangenen Runde der Admiral Bundesliga bei Tabellenführer FC Red Bull Salzburg trotz großem Engagement eine 0:2-Niederlage, hielt die Partie allerdings lange offen. Die Innviertler sind mit 14 Punkten derzeit Tabellen-12. bzw. Schlusslicht.

„Jeder, der im Fußball lange dabei ist, weiß, dass ein neuer Trainer kommt, wenn es nicht läuft. Wir blicken jetzt in die Zukunft und sind voller Tatendrang, damit wir schnell zu positiven Ergebnissen kommen“, betont SVR-Kicker Stefan Nutz. „Gegen Salzburg haben wir uns teuer verkauft. Wir haben gefightet und alles gegeben. Aber in den entscheidenden Spielphasen waren wir wieder nicht gut genug.“

"Ziel ist, dass neue Verhaltensweisen im Spiel sichtbar werden"

SVR-Neo-Trainer Maximilian Senft (aktuell jüngster Chefcoach der ADMIRAL Bundesliga): „Das Ziel, das wir in den 3 Tagen bis zum Austria-Match erreichen wollen, ist, dass neue Verhaltensweisen, die wir durch neue Reize im Training setzen, im Spiel auch sichtbar werden. Ein Teil davon ist, dass wir aggressiv und dynamisch Bälle erobern und wuchtige Konter spielen wollen. In diesen drei Tagen sind wir stark auf uns selbst fokussiert. Wir wollen zuerst einmal über unsere eigenen Verhaltensweisen sprechen.“

Austria im Aufwind und bei "Mission Meistergruppe"

Die Wiener Austria siegte zuletzt zuhause gegen den Tabellenvorletzten TSV Hartberg verdient mit 3:0. Die Tore für die Wiener erzielten Haris Tabakovic (31., 57., Elfer) und Manfred Fischer (62.). Die Veilchen haben 26 Punkte auf dem Konto und sind damit als Tabellensechster "knapp über dem Strich" für die "Mission Meistergruppe".

„Die Austria ist gut ins Frühjahr gestartet, sie sind im Aufwind. Ich hoffe, dass wir die Inputs des neuen Trainers schnell umsetzen können, damit wir mit einem positiven Ergebnis hineinstarten“, sagt Stefan Nutz. „Für uns ist es ein Heimspiel. Es ist für uns sehr wichtig, dass uns die Fans wieder nach vorne pushen. Das zeichnet Ried aus. Man hat auch im Derby gegen den LASK gesehen, wie uns diese Unterstützung hilft. Deshalb hoffe ich, dass uns die Fans auch gegen die Austria wieder so großartig unterstützen werden.“

Austria soll "rauen Wind in Ried zu spüren bekommen"

Maximilian Senft: „Die Austria hat über den Winter eine sehr gute Entwicklung gemacht. Sie war in allen Spielen im Frühjahr die bessere Mannschaft. Gegen Lustenau haben sie sehr unglücklich verloren. Es kommt ein guter Gegner auf uns zu, der aber den rauen Wind in Ried zu spüren bekommen soll. Unsere Fans leben uns eine Geschlossenheit und den Hunger auf Erfolg vor. An dieser Geschlossenheit und an diesem Hunger der Fans wollen wir uns als Mannschaft orientieren. Wir als Mannschaft stehen in der Verantwortung, dass wir am Samstag die Emotionen im Stadion wecken.“

Zuletzt spielten die SV Guntamatic Ried und Austria Wien am 18. September 2022 in der 9. Runde der laufenden Bundesliga-Saison in Wien gegeneinander. Die Violetten siegten mit 3:0. Die Tore erzielten Andreas Gruber (27.), Dominik Fitz (47.) und Can Keles (68.).

Insgesamt gab es zwischen der SV Guntamatic Ried und Austria Wien 87 BL-Duelle. Bilanz: 20 Siege SV Ried, 22 Remis, 45 Siege Austria Wien – bei einer Gesamttorbilanz von 136:75 für die Violetten vom Verteilerkreis.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL