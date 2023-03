Mit der späten 1:2-Niederlage in der 20. Rd. der ADMIRAL Bundesliga beim gastgebenden TSV Hartberg hat der RZ Pellets WAC seine Minimal-Chance verspielt und wird erstmals seit der Liga-Reform nicht im Meistergruppen-Playoff zu finden sein. Somit kommt es im Frühjahr zu weiteren zwei Duellen mit den Hartbergern in der unteren Quali-Gruppe. Die Ost-Steirer bejubeln ihrerseits seit dem 27. August (2:0 vs. SV Ried) mal wieder einen Heimsieg in der Profertil Arena und revanchieren sich für die 1:3-Hinspiel-Niederlage im Lavanttal. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern

Quo vadis, Robin Dutt? Der 58-jährige, gebürtige Kölner kassierte als Chefcoach des WAC seine 12. Saison-Niederlage in der ADMIRAL Bundesliga und wird erstmals seit Einführung der Liga-Reform mit den Kärntnern nicht im Meistergruppen-Playoff mitwirken.

„Das heute war ein Statement“

Markus Schopp (Trainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…Spiel: „Es war ein sehr schwieriges Spiel mit vielen schwierigen Situationen. Ich glaube, dass die Mannschaft heute ein richtig gutes Gesicht gezeigt und bis zum Schluss alles probiert hat. Heute haben wir uns belohnt. Es ist die Aufgabe der Mannschaft, so stabil zu sein, um den Gegner nicht so leicht zu Tormöglichkeiten kommen zu lassen. Ich glaube, dass es heute besser war als in den letzten Wochen, aber immer noch nicht gut genug. Wir haben ganz viel Luft nach oben, aber es ist einmal ein Statement.“



...Stellschrauben beim TSV Hartberg: „Ich rede hierbei immer von einem Prozess und glaube, dass es sehr spannend ist, nicht nur wie sich der ein oder andere Spieler in dieser schwierigen Situation, in der wir uns befinden, entwickelt, sondern auch, was er uns geben kann, nach vorne und nach hinten hin. Diese Balance zu finden, ist unser Thema. In den letzten Wochen haben wir einfach Situationen gehabt, bei denen wir durch ganz wenig bestraft worden sind. Man muss es dem Gegner einfach noch schwerer machen und nach vorne noch gefährlicher werden. Das heute war ein Statement. Es haben sich einige Spieler beworben um Positionen und das ist auch gut so.“



…Hartberger Abschluss-Schwäche: „Man wird es nicht glauben, aber das war in den letzten Wochen schon eines der zentralen Themen. Das eine ist es, Abschlüsse zu trainieren, das andere ist jedoch, dorthin zu kommen.“

Sein 12. Saisontor reichte am Ende nicht: Tai Baribo. Der WAC-Torgarant und die Wölfe trafen zwar in jedem BL-Match in dieser Saison und erzielten mit 35 Treffern die zweitmeisten Tore nach dem FC Red Bull Salzburg (42), um mit 40 Gegentreffern allerdings auch die meisten aller 12 Klubs zu kassieren.

"Was vorne so eingespielt wirkt, ist hinten genau das Gegenteil"

Robin Dutt (Trainer RZ Pellets WAC) über...

…BL-Debüt von Torhüter David Skubl: „Wir müssen natürlich alle zusammenpacken, damit relativ wenig auf sein Tor kommt. Es ist sein erstes Spiel in der Bundesliga. Er ist schon lange bei uns dabei, uns sind beide Torhüter ausgefallen. Manchmal muss man ins kalte Wasser rein und einfach da sein.“



…Spiel: „Der Auftritt war nicht gut. Wir haben hinten extreme Abstimmungsprobleme. Das, was vorne so eingespielt wirkt, ist hinten genau das Gegenteil. Wir haben heute unglaublich viele Chancen zugelassen. Es geht nur durch Arbeit. Ich bin es fast leid, das schon wieder zu betonen, ich arbeite sehr gerne mit Spielern, aber ich muss sie eben auch haben. Es ist nicht so, dass wir mit dieser Abwehr schon seit acht Monaten trainieren. Heute hatten wir einen neuen Torhüter drin und es kommt so halt nie eine gewisse Ruhe rein.“



…seine bisherige Zeit als WAC-Trainer: „Ich übernehme die volle Verantwortung. Wie gesagt, ich merke auch in diesem Gespräch, dass die Argumente nicht reichen. Ich muss mich beurteilen lassen aufgrund dieses Ergebnisses jetzt. Ich könnte auch elf Köche aufstellen und würde nach dem Ergebnis beurteilt werden. Wir haben hinten einfach keine Personalbeständigkeit, das habe ich einfach nicht hinbekommen. Dafür muss ich die komplette Verantwortung übernehmen und das mache ich auch.“

"Ich weiß, dass der Präsident und ich einen ganz klaren Fahrplan haben"

…seine Zukunft: „Ich hoffe, dass Sie es zu schätzen wissen, dass ich klare, offene Worte treffe, wenn sie aber wollen, dass ich eine Analyse mit Ihnen mache, bevor ich es intern mache, dann muss ich sie enttäuschen. Ich weiß, dass der Präsident und ich einen ganz klaren Fahrplan haben. Wenn ich das Problem bin, übernehme ich die Verantwortung. Ich hänge nicht an meinem Job, ich hänge an dem WAC und der Mannschaft. Aber ich glaube ich sollte diese Analyse mit Dietmar Riegler machen und nicht mit den Sky Zuschauern.“



Thorsten Röcher (RZ Pellets WAC) über...

...Spiel: „Wir haben heute wieder alles probiert, um vielleicht doch nochmal den Strich zu attackieren. Es ist leider nicht geglückt. Wir haben leider wieder unnötige Tore bekommen, das zieht sich schon durch die ganze Saison. Das können wir leider immer noch nicht abstellen.

So hat man es leider dann nicht verdient, in die Meistergruppe zu kommen, das muss man ganz ehrlich ansprechen. Es war vom Anfang an klar heute, dass es eng wird, dass wir hinaufrutschen, auch wenn wir gewinnen. Wir wollten es trotzdem probieren, aber Hartberg hat heute verdient gewonnen.“



…weiteren Saisonverlauf: „Es gilt jetzt einfach, alle Spiele anzunehmen. Wir spielen jetzt unten, das sind wir nicht gewohnt. Schon nächste Woche ist es wieder so ein Endspiel, wo man sagt, dass man alles reinwerfen muss, um so schnell wie möglich vom allerletzten Strich wegzukommen. Wir werden weiterhin hart arbeiten. Es sind halt nun ganz andere Spiele, die auf uns zukommen. Es ist jetzt wichtig, dass wir hinten gut stehen und vorne weiterhin gefährlich sein. Wir werden dran arbeiten, mehr können wir jetzt nicht machen.“

„WAC ist meiner Meinung zurecht nicht in der Meistergruppe“

Walter Kogler (Sky Experte) über...

…Spiel: „Hartberg hat verdient gewonnen. Der WAC war in der zweiten Hälfte etwas besser aber über 90 Minuten gesehen einfach viel zu fehleranfällig, wie schon in der gesamten bisherigen Saison. Nach 20 Spielen 40 Gegentore zu bekommen, ist viel zu viel. Es wäre vielleicht besser gewesen, vier bis fünf Tore weniger zu schießen, aber dafür zehn Tore weniger zu bekommen.

Das wären die wichtigen Punkte mehr gewesen. Es war eine ganz dürftige Defensivleistung des WAC und das schon über mehrere Spiele dieses Jahres. Aus diesem Grund ist der WAC meiner Meinung nach auch zurecht nicht in der Meistergruppe.“



…Zukunft von Robin Dutt: „Was soll er sagen so kurz nach dem Spiel. Er kann jetzt nicht hinschmeißen. Er räumt ein, die Verantwortung zu übernehmen. Irgendwann wirst du daran gemessen, wie sich die Mannschaft präsentiert und der WAC präsentiert sich momentan alles andere als gut. Man hat keinen Fortschritt gesehen. Die Anfälligkeit in der Defensive hat es letztes Jahr schon gegeben. Wenn er gemeint hat, dass er heuer um einen Schritt weiter sein wird, muss man sagen, dass es eher ein bis zwei Schritte zurück waren.

„Es könnte natürlich passieren, dass es zu einem Trainerwechsel kommt“

Es sagt schon viel, wenn der WAC seit der Einführung der Punktehalbierung mit den zwei Gruppen das erste Mal nicht dabei ist. Ich glaube, dass es bei vielen Vereinen so ist, dass man sich mit dem einen oder anderen Trainer oder Sportdirektor befasst, wenn es in eine gewisse Richtung geht.

Es könnte natürlich passieren, dass es zu einem Trainerwechsel kommt. Es könnte aber auch so sein, wie es Robin Dutt meint, dass man es mit ihm bis zum Sommer durchzieht, auch wenn man dann vielleicht in der Qualifikationsgruppe ums Überleben kämpft. Es gibt viele Möglichkeiten, jetzt ist aber viel Spekulation darin.“

Nichts zu holen in Hartberg. pic.twitter.com/CtyxIfSNet — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) March 4, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 20. Runde

TSV Hartberg - RZ Pellets WAC 2:1 (1:1)

Samstag, 4. März 2023, 17 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Z.: 2590, SR Sebastian Gishamer

TSV Hartberg: Sallinger - Kainz (83. Fadinger), Rotter, Steinwender, Pfeifer - Avdijaj, Diakité (65. Farkas), Heil - Frieser, Tadic (82. Kriwak), Prokop (83. Sangare). Trainer: Markus Schopp.

WAC: Skubl - Oermann, Piesinger, Bukusu (90+3. Ballo)- Veratschnig (46. Röcher), Jasic, Omic, Taferner, Anzolin - Malone, Baribo. Trainer: Robin Dutt.

Tore: Prokop 1:0 (16., Assist Tadic), Baribo 1:1 (33., Strafstoß), Providence 2:1 (90.). GK: Bukusu (35.), Diakité (56.), Pfeifer (76.), Providence (90+1.).

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und Josef Parak