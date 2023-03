Die Unserie des österreichischen Rekordmeisters SK Rapid Wien gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg hält auch nach der 20. Runde der Admiral Bundesliga-Saison 2022/2023 an. Seit 14 Duellen sind die Roten Bullen gegen die Hütteldorfer unbesiegt, bei stolzen 12 Siegen und 2 Remis. Letzteres gab es beim 1:1 im Hinspiel in der Red Bull Arena im Herbst. Damals machte besonders Benjamin Šeško von sich reden, erzielte damals ein Blitztor nach wenigen Sekunden und diesmal binnen 7 Minuten in der "Rapid-Viertelstunde" einen lupenreinen Hattrick. Ein sportliches Statement! Nachfolgend litarische STATEMENTS.

Generationen-Duell zwischen dem 37-jährigen Salzburger Andreas Ulmer (li.) und dem 21-jährigen Bernhard Zimmermann vom SK Rapid. Beide performten heute. Der Red Bull-Salzburg Kapitän legte in seinem 400. BL-Spiel mustergültig für Seiwald zur 1:0-Führung des Serienmeisters auf, der Grün-Weiß-Stürmer glich kurz vor der Pause mit seinem 7. Saisontor aus.

„Es ist eine Schockstarre eingetreten“

Zoran Barisic (Trainer SK Rapid Wien) über...

…was heute im Spiel gefehlt hat: „Das nötige Quäntchen Glück. Es gibt die eine oder andere Schlüsselszene, die dafür verantwortlich war, dass wir diese Niederlage einstecken müssen. Was die Leistung meiner Mannschaft betrifft, muss ich ihr ein Kompliment machen. Wir sind früh in Rückstand gegangen, haben die Köpfe aber nicht hängen gelassen. Insgesamt haben wir schon ein Spiel auf Augenhöhe abgeliefert, aber nicht mit dem nötigen Glück auf unserer Seite.“



…über den späten Hattrick der Salzburger: „Es ist eine Schockstarre eingetreten und wir haben uns die beiden weiteren Treffer zu einfach eingefangen.“

…die Vertragsverlängerung von Leopold Querfeld: „Ich war zu Beginn involviert, danach nicht mehr. Das hat der Mecky Katzer dann gemacht und Gott sei Dank auch positiv abgeschlossen. Es ist für uns gut, es ist aber auch für den Leo gut. Ich glaube, dass Rapid für ihn im Moment die beste Station ist. Was die Zukunft hergibt wird man dann sehen.“

„Wir haben es bis zur 80. Minute gut gemacht"

Leopold Querfeld (SK Rapid Wien) über...

...Spiel-Schlüsselszenen: „Wir hatten die Führung am Kopf, der wird sehr gut gehalten. Eine Pingpong Situation entscheidet das Spiel. Natürlich dürfen wir dann nicht so auseinanderfallen, aber ich glaube diese Situationen haben heute das Spiel entschieden.“

…Schlussphase: „Wenn wir am Schluss dann so auseinanderfallen, kann man schnell 3 Tore gegen Salzburg kassieren. Wir haben es bis zur 80. Minute gut gemacht, danach können wir uns einiges vorwerfen.“

…Michael Sollbauer: „Ich glaube, dass es einfach gut miteinander funktioniert. So alt ist der „Solle" jetzt auch noch nicht, dass ich für ihn mehr Meter machen müsste.“



…seine Vertragsverlängerung: „Ich habe mir mit den Menschen um mich herum lange Gedanken gemacht. Ich glaube, hier gibt es einfach die beste Möglichkeit mich weiterzuentwickeln. Außerdem habe ich dem Verein extrem viel zu verdanken. Ich spiele hier seit meinem 9. Lebensjahr.“



Michael Sollbauer (SK Rapid Wien) über Leopold Querfeld: „Ich finde, er macht es richtig gut. Das muss man schon sagen. Ein junger, talentierter Spieler. Vor allem die Einstellung, die er mit sich bringt, wie er arbeitet, wie er Situationen einschätzen kann.“

„Es rennen einige Spieler aus - irgendwann muss es Klarheit geben"

Markus Katzer (Geschäftsführer Sport SK Rapid Wien) über...

…Leopold Querfeld: „Jetzt muss er die Leistungen bestätigen, die er bisher gezeigt hat. Ich bin froh, dass wir mit ihm verlängern konnten. Es war auch eine nicht so einfache Aufgabe, aber jetzt ist es vollzogen. Wir sind richtig glücklich und ich bin gespannt, wie er sich weiterentwickeln wird. Potential hat er riesiges, das ist klar.“



…auslaufende Spielerverträge: „Es rennen einige Spieler aus. Klar ist, dass es irgendwann Klarheit geben muss. Ich habe es von Anfang an gesagt, ich werde mir mein eigenes Bild machen. Jeder hat die Möglichkeit sich zu zeigen. Es wird auch Entscheidungen geben, wann das ist, wird sich zeigen.“

„Wir waren auch endlich wieder kaltschnäuzig vor der Kiste“

Matthias Jaissle (Trainer FC Red Bull Salzburg) über...

…Andreas Ulmer zum 400. BL-Spiel (im Vorfeld): „Ich ziehe absolut den Hut vor ihm und seiner Karriere. Das ist schon beeindruckend. Er ist topfit und hat sich das natürlich auch verdient. Daher darf er uns heute auch wieder als Kapitän auf das Feld führen.“



…Spiel: „Wir haben insgesamt ein gutes Spiel geliefert. Kompliment auch an den Gegner, der es mit ihren Mitteln hervorragend macht. Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft, sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Halbzeit. Es war viel von dem zu sehen, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren auch endlich wieder kaltschnäuzig vor der Kiste. In Summe ein verdienter Sieg.“



…Benjamin Šeško: „Er ist sehr gut unterwegs aktuell, er macht viele Dinge richtig. Ich habe ihm auch gratuliert für den Dreierpack, weil es oftmals eine Folge der harten Arbeit ist. Wir haben heute einen Šeško gesehen, der sein Potential über weite Strecken auf den Platz gebracht hat, aber nicht über alle Teile der Partie.“

„Am Ende brauchst du das nötige Spielglück und das hatten wir heute"

Philipp Köhn (FC Red Bull Salzburg) über...

…seine Parade: „Ich habe versucht meinen Beitrag zu leisten, gerade bei dem Spielstand war es dann entscheidend, dass wir nicht in Rückstand gehen. Ich freue mich für Benji (Anm.: Šeško) extrem, dass er drei Hütten gemacht hat. Gratulation auch an Andi für die 400 Spiele. Ich denke ein rundum gelungenes Spiel heute.“



…Spiel: „Es war nicht berauschend. Wir haben uns mehr vorgenommen. Ich weiß nicht, ob uns die frühen Tore so gut tun. Wir haben ein bisschen nachgelassen. Zweite Halbzeit war es dann besser. Am Ende brauchst du das nötige Spielglück und das hatten wir heute.“

„Weg vom Trainingszentrum in Geschäftsstelle ist nicht weit"

Andreas Ulmer (Kapitän FC Red Bull Salzburg) über...

…sein 400. Bundesligaspiel: „Es ist ein schöner Tag geworden. Es freut mich sehr, dass ich im 400. Spiel auch mit einem Assist heute zum Sieg beitragen habe können.“



…Spiel: „Wir sind gut reingestartet mit einem frühen Tor, wie man es sich auch wünscht. Dann waren wir aber nicht mehr so im Spiel drinnen wie wir es können. 2. Halbzeit haben wir dann nochmal einen Gang höher schalten können und haben es richtig gut zu Ende gespielt.“



…mögliche Vertragsverlängerung: „Der Weg vom Trainingszentrum in die Geschäftsstelle ist nicht weit. Wir sind in Gesprächen. Ich spiele gerne in Salzburg, fühle mich sehr wohl und möchte auch weiterhin in Salzburg spielen.“

„Speziell in diesem Stadion ist es noch besser, da Fans alle gegen mich sind"

Benjamin Šeško (Triplepacker FC Red Bull Salzburg) über...

…seine Leistung: „Speziell in diesem Stadion ist es für mich noch besser, da die Fans alle gegen mich sind. Daher fühlt es sich noch spezieller an. Ich bin glücklich, dass ich zurück bin mit der alten Energie.“



…die letzten Wochen: „Für mich ist das Wichtigste, wie stark man zurückkommt. Wenn man einfach aufgibt und den Kopf hängen lässt, kommst du nie zurück. Man muss hart arbeiten, dann kommt alles zurück.“



Roman Wallner (Trainer Salzburger AK und ehemaliger Spieler FC Red Bull Salzburg & SK Rapid Wien) über das Modell Red Bull: „Ich glaube, dass es weltweit einzigartig ist. Du musst als Sieben- oder Achtjähriger bis in die deutsche Bundesliga im Großen und Ganzen keinen Verein wechseln. Wenn du dich darin wohlfühlst, wenn es funktioniert und du dich durchsetzt, bist du immer in einer ähnlichen Familie.“

SK Rapid Wien – Red Bull Salzburg 2:4 (1:1)

Sonntag, 5. März 2023, 17 Uhr, Allianz Stadion, Zuschauer: 24.300, SR: Dieter Muckenhammer/OÖ

SK Rapid: Hedl; Kasius, Querfeld, Sollbauer, Antonius; Kerschbaum (Knasmüllner (85.), Pejic; Zimmermann (Bajic, 74.), Greil (Moormann (82.), Grüll (Petrovic, 82.); Burgstaller (K) Trainer: Zoran Barisic.

RB Salzburg: Köhn; Ulmer (K), Pavlovic, Solet, Dedic (van der Brempt (90.); Seiwald, Gourna-Douath; Capaldo (Kjaergaard, 79.); Sucic (Gloch, 45.); Adamu (Koita, 79.), Okafor Trainer: Matthias Jaissle.

Torfolge: 0:1 Seiwald (4.), 1:1 Zimmermann (44.), 1:2, 1:3, 1:4 Sesko (80., 84., 87.), 2:4 Burgstaller (94.).

GK: Pavlovic (7.), Capaldo (25.), Auer (25.), Seiwald (37.), Köhn (45.), Junior Adamu (63.).

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak (2) und FC Red Bull Salzburg via Getty (1)