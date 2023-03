Ausgerechnet einen Tag vor seinem 26. Wiegenfest ereilte Paul Gartler eine schwerwiegende Verletzung. Der gebürtige Gleisdorfer Goalie des SK Rapid Wien zog sich beim Training am Donnerstag eine Knieverletzung zu. Nach sofort vorgenommenen MR-Untersuchungen wurde der Steirer bereits am heutigen Freitag, seinem Geburtstag, von SK Rapid-Teamarzt Dr. Lukas Brandner im Rudolfinerhaus Wien am Meniskus operiert - siehe auch Beitrag zuvor.

Der vielfache ÖFB-U21-Teamtorhüter, der bislang in 45 Pflichtspielen bei der grün-weißen Profimannschaft zum Einsatz kam, wird dem SK Rapid Wien verletzungsbedingt somit mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Der SK Rapid wünscht Paul Gartler auch im Rahmen seiner Klubaussendung eine rasche und komplikationslose Genesung!

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL