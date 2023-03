Es grünt im Allianz Stadion in Hütteldorf am kommenden März-Sonntag, wenn in Runde 21 der ADMIRAL Bundesliga der SK Rapid Wien die WSG Tirol empfängt - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Beide Teams ja mit der Farbe grün in ihren Klubfarben. "Grünes Licht" könnte es für die Hütteldorfer auch in punkto Qualifikation für die Meistergruppe geben. Der Tabellenvierte (30 Punkte) hat den 2. Matchball und könnte mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten WSG (6. Platz, 28) vorzeitig das Obere Playoff fixieren. Gutes Omen: Die Wattener sind ein "Lieblingsgegner" der Grün-Weißen - siehe auch Ligaportal-VORSCHAU!

"Erfolgs-Ritter": Marco Grüll und Jonas Auer gewannen bisher alle fünf Spiele gegen die WSG Tirol und haben eine blütenweiße Weste gegen die Wattener.

9. Rapid-Sieg in Folge gegen WSG Tirol?

Noch zwei Spiele sind zu absolvieren, bevor die Bundesliga wieder in zwei Gruppen geteilt wird. Auch nach der 2:4-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen Meister FC Red Bull Salzburg hat es Rapid in der eigenen Hand, die Teilnahme an der Meistergruppe zu fixieren. Können Kapitän Burgstaller & Co. den 2. Matchball nützen? Ein Sieg im Heimspiel gegen die WSG Tirol würde für die Grün-Weißen bereits vor dem Wiener Derby in der 22. Runde alles klar machen.

Vor einigen Monaten schien eine derartige Ausgangsposition nach 5 Heimniederlagen in Folge in Pflichtspielen eher unwahrscheinlich. Die Bilanz gegen den kommenden Gegner aus Wattens ist einigermaßen vielversprechend. Rapid hat die letzten 8 Duelle gegen die WSG Tirol allesamt gewonnen, darunter auch beide Partien im Conference-League-Playoff der letzten Saison sowie zuletzt im Achtelfinale des ÖFB-Cups. 5 der 8 Siege wurden auswärts eingefahren.

In der laufenden Saison standen sich die WSG und Rapid bereits zwei Mal gegenüber. Im Meisterschaftsspiel am Innsbrucker Tivoli setzte sich Rapid am 1. Oktober 2022 souverän mit 5:0 durch, zweieinhalb Wochen später auch im ÖFB-Cup-Achtelfinale mit 4:1 (in Wattens).

Die letzten drei Duelle im Allianz Stadion gewannen die Hütteldorfer ebenfalls. Vorsicht ist dennoch angebracht, denn am 13. Dezember 2020 setzte es gegen die Tiroler eine 0:3-Heimpleite, wenn auch coronabedingt keine Zuschauer im Stadion waren. Ein Remis gab es in Wien zwischen beiden Klubs noch nie. 6 Heimsiegen stehen 2 Erfolge der Gäste gegenüber.

Mehrere Spieler des aktuellen Rapid-Kaders haben in der Bundesliga noch nie gegen Wattens verloren. Marco Grüll und Jonas Auer gewannen bislang alle 5 Duelle mit Rapid, auch Bernhard Zimmermann siegte in 4 Begegnungen stets. Leo Querfeld, Martin Moormann und Kevin Wimmer haben nach 3 Spielen gegen die WSG ebenfalls noch eine weiße Weste.

Christoph Knasmüllner bestritt – gemeinsam mit Thorsten Schick – die meisten Spiele gegen die Wattener (8) und siegte dabei 7 Mal (1 Remis). Marco Grüll hat in seinen bisherigen fünf Meisterschafts-Einsätzen gegen Wattens bereits 4 Tore erzielt.

"Wird nicht so sein, wie es möglicherweise viele Fans denken"

Zoran Barišić (Cheftrainer SK Rapid) über...

...Positiv-Erlebnis vs. WSG Tirol bei 1. Match als Rapid-Chefcoach im Herbst: "Ja, es war vom Resultat her ziemlich klar (Anm.: 5:0-Sieg in Tirol), aber vom Spielverlauf her haben wir das Glück auf unserer Seite gehabt. Es gab doch die ein und andere Situation, die wir positiv überstanden haben."

...weiter zur WSG Tirol: "Wir treffen auf einen Gegner, der sehr unangenehm zu bespielen ist. Einerseits ist es eines der fleißigsten Teams in der Bundesliga was die Laufbereitschaft und Laufintensität betrifft. Auf der anderen Seite ist es eine Mannschaft, die sich traut, Fußball zu spielen und versucht, spielerische Lösungen zu finden. Es wird alles andere als einfach. Es wird nicht so sein wie es möglicherweise viele Fans denken. Wir werden sehr, sehr hart arbeiten müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen.

...mit 3 Punkten Oberen Playoff-Platz fixieren, worauf es ankommen wird: "Es wird wichtig sein, dass wir so schnell wie möglich zu unserem Spiel finden und Druck ausüben. Dass wir sehr aggressiv sind im Spiel gegen den Ball und trotzdem immer wieder nach Vorne spielen. Auch wenn vlt. der andere Fehler passieren wird, dass wir nicht die Geduld verlieren und den Glauben an uns behalten. Ich hoffe, dass wir mit unseren Fans im Rücken diese Energie bekommen und haben werden, die wir in diesem Spiel auch unbedingt brauchen."

"Werden viel investieren und arbeiten müssen"

...8 Rapid-Pflichtsiege in Serie vs. WSG Tirol: "Darauf schaue ich nicht, andere schon. Weil man muss jedes Spiel auch richtig einordnen. Es waren sehr viele enge Spiele dabei, wo wir das Glück auf unserer Seite gehabt haben. Das werden wir auch diesmal brauchen.

Das Glück hat ja bekanntlich auch oft der Tüchtige. Ich gehe davon aus, dass wir sehr viel investieren werden und sehr viel arbeiten werden müssen, wenn wir da erfolgreich sein wollen."

Wurde an seinem heutigen 26. Geburtstag erfolgreich am Meniskus operiert: Der gebürtige Gleisdorfer Goalie des SK Rapid Paul Gartler

Keeper Paul Gartler heute am Meniskus operiert

...personelle Situation: "Paul Gartler hat sich gestern beim Training verletzt und ist heute erfolgreich am Meniskus operiert worden. Er wird uns einige Wochen fehlen. Ansonsten ist Thorsten Schick wieder retour.

Auch Strunzi ist voll belastbar. Trotz der Ausfälle von Auer und Pejic haben wir doch einige Möglichkeiten."

Marco Grüll über den kommenden Gegner: "Die WSG Tirol ist eine Mannschaft, die sehr gerne spielerische Lösungen sucht und da müssen wir auf der Hut sein. Wie es die letzten Ergebnisse gezeigt haben, haben wir, wenn wir den Ball gewonnen haben, sehr gut umgeschaltet und viele Tore gegen sie gemacht. Aber das Spiel startet bei 0:0 und wir brauchen ähnlich gute Leistungen wie in den Spielen davor.

Dann werden wir auch die 3 Punkte holen. Scheint so, dass die WSG so eine Art Lieblingsgegner für mich ist, gegen sie habe ich fast immer getroffen in meiner Karriere bis jetzt. Natürlich will ich wieder ein Tor machen, doch in erster Linie zählt, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind."

"...vor diesen Aspekten sind wir gewarnt"

Roman Kerschbaum über das Match vs. WSG Tirol: "Es wird ein sehr schwieriges Spiel. Wir sind gewarnt und schon sehr gut von unserem Trainer-Team auf den Gegner vorbereitet worden. Wir wissen, was uns erwartet und freuen uns schon riesig darauf, dass wir wieder ein Heimspiel haben.

Es wird definitiv wieder ein großer Kampf werden. Wir kennen den Gegner sehr gut, haben schon 2 Mal in der Saison gegen sie gespielt. Wir dürfen uns von den klaren Ergebnissen für uns nicht täuschen lassen. Sie sind eine sehr laufstarke Mannschaft und spielerisch stark im Auftreten. Vor diesen Aspekten sind wir gewarnt und werden uns perfekt darauf einstellen."

