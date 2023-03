Spitzenreiter vs. Schlusslicht. Im letzten Spiel des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga sind die Rollen klar verteilt, wenn Liga-Leader FC Red Bull Salzburg am Sonntag, den 19. März 2023, in der Red Bull Arena ab 17 Uhr den Liga-Letzten Cashpoint SCR Altach empfängt - im Ligaportal-LIVETICKER. Beide Teams trennen nicht nur 11 Tabellenplätze, sondern auch 38 (!) Punkte. Es ist auch das deutsche Duell der Trainer: Matthias Jaissle kontra Miroslav Klose. Die Roten Bullen stehen vor einem neuen BL-Punkte-Rekord nach dem Grunddurchgang (derzeit 54). Schiedsrichter: Harald Lechner, Wien.

"Bin überzeugt, dass wir alle keinen Deut nachlassen"

FC Red Bull Salzburg-ChefcoachMatthias Jaissle über …

…Chance auf den Punkterekord: „Ich bin kein großer Freund davon, noch während einer Saison auf Statistiken und Rekorde zu blicken. Aber es ist schon etwas Spezielles, dass die Mannschaft nach dem Umbruch im Sommer bzw. den vielen Abgängen in diesem Jahr in der Meisterschaft so konstant unterwegs ist. Deswegen würde es mich freuen, wenn wir diesen Punkterekord (Anm.: die meisten Punkte nach dem Grunddurchgang) mit einem Dreier am Wochenende holen, weil es eine Bestätigung für die vergangenen Monate ist. In meinen Augen wurden die Leistungen meiner Mannschaft generell ein wenig zu kritisch gesehen."

… das Duell mit den Vorarlbergern: „Ich denke nicht, dass die Gefahr besteht den Gegner zu unterschätzen. Natürlich wissen wir, dass wir auf das Tabellenschlusslicht treffen und die Favoritenrolle in diesem Match klar ist. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle keinen Deut nachlassen. Ganz im Gegenteil, wir halten die Spannung extrem hoch und haben die Altacher bestens analysiert. Wir sind also gut vorbereitet und wollen unserer Favoritenrolle auch gerecht werden.“

"Bin einfach öfter in der Box"

RBS-Mittelfeldspieler Nicolas Seiwald über …

… Gegner SCR Altach: „Wenn wir am Sonntag 3 Punkte holen wollen, wird es in erster Linie auf uns ankommen und dass wir wieder unseren Fußball auf den Platz bringen. Wir werden versuchen, an die Leistungen der letzten Wochen, die wirklich gut waren, anzuknüpfen.“

… seinen Torriecher im Jahr 2023: „Klar freut es mich, dass ich mittlerweile auch Tore schieße und in der Offensive effektiver bin. In erster Linie liegt es daran, dass ich einfach öfter in der Box bin, noch mehr in dem Bereich investiere und dann dafür immer wieder belohnt werde.“

Personelles: Fernando (Rücken), Daouda Guindo (Knie), Justin Omoregie (Rücken), Jerome Onguene (Zehe), Luka Sucic (Knie) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fallen aus. Die Abwehrspieler Amar Dedic und Strahinja Pavlovic können wegen Gelb-Sperren nicht eingesetzt werden. Bei Rechtsverteidger Ignace Van der Brempt ist aufgrund einer Wadenprellung ein Fragezeichen.

Beim Hinspiel am 8. Oktober 2022 hielten die Altacher gegen Sesko & Co. kampfstark dagegen und unterlagen den Salzburgern mit 2:3 nur knapp.

Miroslav Klose: "Wir müssen liefern"

Doch selbst wenn bei den Roten Bullen der ein oder andere Akteur fehlen wird, sind die Rollen klar verteilt. "Als David beim Goliath", hieß es auf der Altacher Webseite.

SCRA-Chefcoach Miroslav Klose im Vorfeld der Partie in der Red Bull Arena: "Dass wir gegen so einen Gegner spielen können, sehe ich positiv." Für den44-jährigen Deutschen komme das Gast-Spiel beim österreichischen Serienmeister "zur rechten Zeit". Gegen Salzburg habe eine Altacher Mannschaft, die in 21 Spielen zuvor nur 16 Punkte geholt hat, nichts zu verlieren. Die Vorarlberger punkteten zuletzt im März vor 8 Jahren in Salzburg, das damals voll (1:0).

In sechs der jüngsten acht Partien ging Altach als Verlierer vom Platz, rutschte ans Tabellenende ab. Zuletzt setzte es eine 1:2-Heimpleite gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, die SV Guntamatic Ried. Laut Miroslav Klose habe sich seine Mannschaft gegen die Innviertler nicht immer an den Matchplan gehalten.

Man habe nunmehr im Training "Sachen einstudiert, die uns Sicherheit geben". Das "Spiel gegen den Ball" wurde nicht nur mit Blick auf den kommenden Gegner RB Salzburg forciert, auch lange Bälle sind nicht mehr verboten. "Wir können nicht sagen, dass wir immer noch Zeit brauchen, um uns einzuspielen. Das ist vorbei. Wir müssen zusammenstehen, wir müssen liefern", forderte der Weltmeister von 2014.

Dass ein Trainer, dessen Team in 21 Spielen nur viermal gewonnen hat, nicht unumstritten ist, ist dem Altacher Chefcoach bewusst. Die Situation sei nicht einfach. Doch Klose: "An meinem Selbstvertrauen hat es nie gemangelt. Man muss sagen, so wie die Fans und der Verein damit umgehen, erlebt man das ganz selten. Ich spüre absolutes Vertrauen."

In guten wie in schlechten Zeiten⚫⚪



Vor dem letzten Spiel im Grunddurchgang hob Klose den Zusammenhalt beim SCRA hervor: „So wie die Fans und der gesamte Verein mit der aktuellen Situation umgeht, erlebt man ganz, ganz selten!“ 👏



Die PK im Re-Live ⬇️https://t.co/rYySCXoyyH pic.twitter.com/9mVMWQzDje — SCR Altach (@SCRAltach) March 17, 2023 FINAL WISSENSWERTES Die Roten Bullen holten in dieser Saison 54 Punkte aus den ersten 21 BL-Spielen – eine neue Bestmarke in der Drei-Punkte-Ära. Die Salzburger sind seit der 2. Runde im Juli (1:2 gegen Sturm Graz) in der BL ungeschlagen (16 Siege, 3 Unentschieden) und gewannen die letzten acht Spiele. Der FC Red Bull Salzburg gewann – als erstes Team in diesem Jahrtausend – 17 der ersten 21 Meisterschaftsmatches einer Saison. In der Bundesliga-Geschichte holte nur Austria Wien 1985/86 mehr Siege (18) aus den ersten 21 Begegnungen einer Spielzeit. Der Serienmeister ist seit 36 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (30 Siege, 6 Remis). Eine derartige Heimserie gelang in der ADMIRAL Bundesliga zuvor nur Salzburg selbst (53 Heimspiele von 2016 bis 2019) und Wacker Innsbruck (39 Heimspiele von 1982 bis 1984). Nicolas Seiwald war in seinen letzten zwei Bundesliga-Spielen an drei Treffern direkt beteiligt (2 Tore, 1 Assist) und damit an mehr als in den vorangegangenen 18 BL-Spielen dieser Saison zusammen (2). Der Cashpoint SCR Altach erzielte 24% seiner Treffer in der Anfangsviertelstunde (5 von 21) – der höchste Anteil in dieser Saison. Der FC Red Bull Salzburg ist als einziges Team in dieser Meisterschaft ohne Gegentreffer in den ersten 15 Spielminuten.

