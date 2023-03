Nachdem der Verletzungsteufel die WSG Tirol in den vergangenen Wochen heimsuchte, befürchtete der ADMIRAL Bundesliga-7. schon Schlimmeres auch bei Sandi Ogrinec. Der 24-jährige Slowene wurde im Sonntag-Spiel gegen den Tabellenzweiten SK Sturm Graz (0:2) nach 28 Minuten verletzungsbedingt vom Platz im Stadion Tivoli in Innsbruck getragen. Der erste Verdacht eines Kreuzbandrisses bestätigte sich gottlob nicht, dafür ist beim Wattener Mittelfeld-Strategen allerdings eine Kapsel am Knie lädiert.

Dauer der Zwangspause bei Sandi Ogrinec fraglich

Glück im Unglück. Das Kreuzband von Sandi Ogrinec (oben im Foto links) ist unverletzt, dafür eine Kapsel am Knie lädiert. Die Dauer der Zwangspause hängt vom Heilungsverlauf ab.

Es war die 28. Spielminute in der Partie zur 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen der WSG Tirol und dem SK Puntigamer Sturm Graz (Endstand 0:2). Sandi Ogrinec, der Mittelfeldstratege der Tiroler, ging laustark zu Boden, blieb schmerzverzerrt liegen, wurde minutenlang am Feld verarztet und schließlich liegend auf der Rettungsbahre mit Verdacht auf Kreuzbandriss abtransportiert.

Eine eingehende Untersuchung im Krankenhaus später gab’s die erlösende Entwarnung. Das Kreuzband ist heil, dafür eine Kapsel lädiert. Glück im Unglück also für den Slowenen.

Wie lange Ogrinec nun pausieren muss, steht in den Sternen. Der Vereinsarzt der WSG Tirol, Clemens Burgstaller, beschreibt den Zeithorizont der Zwangspause von „mehreren Tagen bis hin zu einigen Wochen“, abhängig vom Heilungsverlauf. Der 24-jährige Slowene ist jedenfalls guter Dinge und konnte bereits mit der Reha starten.

🗯️ Thomas #Silberberger: "Die Niederlage ist extrem bitter. Wir boten bis zum 0:2 absolut Paroli. Genau in der Phase, in der wir das Heft im hoch intensiven Match in der Hand hatten, passierte wieder ein kapitaler Bock."#WSGSTU | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/uIglkJLeD1 — WSG Tirol (@WSGTIROL) March 19, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL