Was hat Michael Wimmer nur mit Haris Tabakovic, der im Sommer von Aufsteiger Austria Lustenau zu Austria Wien wechselte, gemacht? Seit der 42-jährige Deutsche im Winter das Trainer-Zepter am Verteilerkreis übernahm, blüht der letztjährige ADMIRAL 2. Liga-Torschützenkönig (28 Tore in 23 Spielen!) regelrecht auf. Erzielte der 28-jährige Schweizer im Herbst in 13 ADMIRAL Bundesliga-Spielen, in denen er meist eingewechselt wurde, gerade Mal 2 Treffer, sind es seit dem 10. Februar in 6 Partien stolze 7. In diesem Zeitraum scorte kein Spieler in den europäischen Topligen mehr! Auch nicht Weltklasse-Stürmer Haaland & Mbappe.

Ein gewohntes Bild im Frühjahr: Torjubel Haris Tabakovic. In dieser Szene noch aus der Hinrunde, beim 1:0-Führungstor des Schweizer Stürmers und seinem ersten Heimtor für die Wiener Violetten gegen die WSG Tirol (Endstand: 2:1).

Torjäger Tabakovic und der Frühlings-Flow

Gift Orban (KAA Gent), der jüngst eine neue Bestmarke im Europacup aufstellte (Hattrick binnen 4 Minuten in der Conference League), Jonathan David (OSC Lille) und Enes Ünal (FC Getafe) erzielten genauso wie Haris Tabakovic 7 Treffer. Kylian Mbappe (Paris SG) brachte es in derselben Periode auf 6 Tore, Erling Haaland (Manchester City) traf in der Premier League 3 Mal.

In der österreichischen ADMIRAL Bundesliga hat sich "Torbakovic" damit in der Torschützenliste auf die Überholspur begeben, greift an und ist derzeit auf Rang 6 mit Adthe Nuhiu (SCR Altach).

7 – Haris Tabakovic erzielte seit dem 10. Februar, dem Frühjahrsauftakt der österreichischen Bundesliga, sieben Tore. Kein Spieler erzielte im Vergleichszeitraum in den Top 10 der europäischen Ligen mehr Tore. Treffsicher. pic.twitter.com/RsNmijR8HT — OptaFranz (@OptaFranz) March 21, 2023

Fotocredit: Josef Parak