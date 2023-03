Analog zum Ligaportal-"Give-me-five-"Interview (5 Fragen = 5 Antworten) mit Peter Pacult, blieb mit dem Cheftrainer vom SK Austria Klagenfurt noch eine finale Frage offen. Was meint der 63-jährige Wiener über Trainer-Newcomer Miroslav Klose? Der 44-jährige DFB-Rekordtorschütze und Rio-Weltmeister 2014 wurde bei seiner ersten Cheftrainer-Station im Profi-Klubfußball am Montag nach 9 Monaten bei ADMIRAL Bundesliga-Schlusslicht SCR Altach entlassen. In Kloses Alter war Pacult vor 20 Jahren Trainer beim deutschen Kultklub TSV 1860 München, danach FC Kärnten, Dynamo Dresden, SK Rapid Wien usw.!

"Finde es sehr unglücklich nach diesem Ergebnis in Salzburg - schaut komisch aus"

Ligaportal: Sie sind der erfahrendste und mit 63 Jahren älteste Trainer der 12 Klubs der ADMIRAL Bundesliga. Einer, der in dieser Saison sein Debüt als Cheftrainer im Profi-Vereinsfußball gab, ist Miroslav Klose. Der am Montag beim SCR Altach entlassen wurde. Wie waren Ihre Begegnungen mit ihm unter Trainer-Kollegen und was sagen Sie zu seiner Entlassung...er wollte ja in Altach seine Philosophie mit sehr mutigem und offensivorierentiert Fußball einbringen, was anfangs auch gelang?

Peter Pacult: Ich kannte Miro schon von meiner Deutschland-Zeit her, wo er noch sehr aktiv war und seine Tore gemacht hat. Egal, ob beim 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen oder Bayern München. Wobei ich ihn eher noch von seiner Lauterer Zeit (Anm.: 1999 - 2004) her kenne. Wir haben uns ab und zu auch getroffen.

Ich finde es halt sehr unglücklich nach diesem Ergebnis gegen Salzburg. Schaut ein bisschen komisch aus. Jetzt machst du gegen Red Bull Salzburg, den Top-Favoriten der Liga, auswärts ein 1:1-Unentschieden, was ja aller Ehren wert ist, und dann bekommst du zu hören, dass du halt nicht mehr Trainer bist. Mehr kann man dazu nicht sagen.

"Man hat sich sicher bei Altach mehr erhofft"

Es ist eine Entscheidung von Altach, weil die ja mehr Informationen haben. Wir haben es ja nur so gesehen wie es Woche für Woche gelaufen ist. Man hat sich sicher bei Altach mehr erhofft. Aber ich denke schon, dass er immer mit vollem Elan bei der Sache war und der Mannschaft sowie dem Verein helfen wollte, sich weiter zu entwickeln. Jetzt hat man sich von ihm getrennt.

Es ist vlt. auch das Lehrgeld, welches man als junger Trainer ab und zu auch zahlen muss. Aber nicht nur junge Trainer werden entlassen, sondern auch ältere. Mir ist das ja auch schon ein paar Mal passiert. Ich kann mich da sehr gut in die Situation und den Menschen hineinfügen.

Aber ich wünsche ihm natürlich für die Zukunft weiterhin alles Gute. Ich hoffe, dass er bald und so schnell wie möglich wieder einen Trainer-Job ergattert.

Fotocredit: Richard Purgstaller