Auch im 8. Gastspiel in Folge bleibt der LASK in Wien-Favoriten in der ADMIRAL Bundesliga unbesiegt, rettete nach 0:2-Rückstand dank Moral & Mentalität am Ende noch ein 2:2 bei Austria Wien und bleibt damit weiterhin Tabellendritter nach 23 Runden. Nach dem 1:1 und 2:2 im Grunddurchgang endet somit auch das 3. Saison-Duell zwischen den Wiener Violetten und den Linzer Schwarz-Weißen remis. Auch wenn "Joker" Florian Flecker erst in der Nachspielzeit den Oberösterreichern einen Punkt rettete, war für LASK-Cheftrainer Dietmar Kühbauer mehr drin...

"2 Tausendguldenschüsse" von Austria Wien

LASK-Cheftrainer Dietmar Kühbauer zum Spiel: „Wenn du kurz vor dem Ende den Ausgleichstreffer erzielst, musst du in der Regel zufrieden sein. Ich bin es heute nicht. Aber nicht wegen der Leistung, sondern aufgrund der Tatsache, dass wir das Spiel bis auf 5 Minuten, in denen der Austria 2 Tore gelungen sind, klar dominiert haben und daher eigentlich gewinnen hätten müssen.

In der 1. Halbzeit war das sehr guter Fußball, aber auch nach dem Seitenwechsel hatten wir das Spiel – bis auf die zwei Tausendguldenschüsse – großteils im Griff. Obwohl wir den durchaus möglichen Sieg heute verpasst haben, muss ich der Mannschaft ein Kompliment aussprechen: Nach dem 0:2-Rückstand hat sie große Moral und Leidenschaft bewiesen – so zurückzukommen, ist nicht leicht.“

LASK vor "Sturm-Doppel"

In der kommenden Runde 24 der ADMIRAL Bundesliga reist die Austria am kommenden Sonntag nach Salzburg zum Serienmeister und Spitzenreiter.

Der LASK steht vor einer besonderen englischen Woche: Am Donnerstag gastieren die Athletiker im ÖFB-Cup-Halbfinale beim SK Sturm Graz an, drei Tage später kommt es in der Liga zur Wiederholung dieses Duells, diesmal in Linz.

Statement-Quelle: LASK Siehe auch SPIELBERICHT und Spielfilm im LIVETICKER

Fotocredit: Josef Parak