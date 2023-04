Ligaportal.at überträgt pro Woche mehr als 1.000 Spiele im Live-Ticker. Ein Großteil dieser Partien wird von fleißigen Reportern übertragen, die auf ehrenamtlicher Basis für Ligaportal.at tätig sind. Doch welche Begegnungen sind besonders interessant und werden oft geklickt? Welche Spiele, sowohl auf internationaler, als auch nationaler bzw. regionaler Ebene, generieren außergewöhnliche viele Aufrufe? Ligaportal.at stellt allwöchentlich die beliebtesten Live-Ticker der vergangenen sieben Tage vor:

Mit über 200.000 Klicks war der Liveticker des rasanten Top-Spiels zwischen den Kult-Klubs SK Sturm Graz vs. SK Rapid Wien der Quoten-Hit in Runde 23 der ADMIRAL Bundesliga und am Playoff-Auftakt-Wochenende der Saison 2022/2023.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL