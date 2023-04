Die Saison 2022/23 im UNIQA ÖFB Cup geht in den Endspurt. In dieser Woche (5. bzw. 6. April) kämpfen 4 ADMIRAL-Bundesligisten um den Einzug in das Finale am Sonntag, 30. April (20:30 Uhr, Wörthersee-Stadion in Klagenfurt). Der SK Rapid Wien trifft im Halbfinale auf Vorjahres-Finalist SV Guntamatic Ried - Mittwoch, 5. April, 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER. Der SK Puntigamer Sturm Graz, der im Viertelfinale Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg aus dem Bewerb war, auf den LASK - Donnerstag, 6. April, 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER.

In der ADMIRAL Bundesliga setzten sich Michael Sollbauer und der SK Rapid in Runde 1 mühevoll mit 1:0 durch ein Joker-Tor von Bernhard Zimmermann gegen den Ex-Austrianer Christoph Monschein und die wackeren Rieder durch. Sollbauer war es zu verdanken, dass die Grün-Weißen überhaupt im Halbfinale sind. Brachte der 32-jährige Kärntner mit seinem einzigen Pflichtspiel-Tor in dieser Saison die Hütteldorfer durch seinen späten 1:1-Ausgleich im Viertelfinale gegen seinen Ex-Klub WAC erst in die Verlängerung, in der sich die Barisic-Schützlinge dann mit 3:1 in der Lavanttal-Arena durchsetzten.

SV Ried will 2. Final-Einzug in Folge

Los geht’s am Mittwoch, 5. April (20:30 Uhr) im Allianz Stadion mit dem Duell zwischen dem SK Rapid Wien und der SV Guntamatic Ried. Für die Hütteldorfer geht es um den ersten Finaleinzug seit der Saison 2018/19. Damals musste man sich dem FC Red Bull Salzburg 0:2 geschlagen geben. Den letzten Cup-Titel holte Rapid 1994/95 mit einem 1:0-Sieg im Endspiel gegen die DSV Leoben.

Die SV Guntamatic Ried spielt um den 2. Finaleinzug in Folge. Die Innviertler verloren das Endspiel letztes Jahr 0:3 gegen Salzburg. Während Rapid heuer den insgesamt 15. Cup-Titel ins Visier nimmt, geht es für Ried um den dritten Titel im Pokal.



Das jüngste direkte Duell ging im Oktober 2022 1:0 an die „Wikinger“. Im eigenen Stadion gewann Rapid allerdings die letzten 15 Aufeinandertreffen. Darunter ist ein 2:1 im Cup-Viertelfinale aus der Saison 2017/18. Heuer durften die Wiener im Viertelfinale ein 3:1 nach Verlängerung beim RZ Pellets WAC bejubeln. Die SV Ried bezwang den Wiener Sport-Club mit 2:0.

SK Sturm vor 5 Jahren ÖFB-Cup-Sieger und in Phalanx der Salzburger brechend

Am Donnerstag, 6. April (20:30 Uhr) bekommt es der SK Sturm Graz in der Merkur Arena in Graz-Liebenau mit dem LASK zu tun. Die Steirer sind das letzte Team, das Seriensieger Salzburg den Titel streitig machen konnte. In der Saison 2017/18 setzte sich Sturm im Finale 1:0 nach Verlängerung durch. Auch in dieser Spielzeit warfen die Grazer Salzburg aus dem Bewerb. Und zwar mit einem 5:4 im Elfmeterschießen im Viertelfinale.

Der LASK musste sich dem FC Red Bull Salzburg 2020/21 im Endspiel mit 0:3 geschlagen geben. Den letzten und bisher einzigen Cup-Titel holten die Linzer in der Saison 1964/65. Der Halbfinal-Einzug gelang heuer mit einem 1:0 gegen Austria Klagenfurt.

LASK seit 3 Spielen unbesiegt gegen Sturm Graz

Für den SK Sturm gab es in den letzten drei Aufeinandertreffen mit dem LASK keinen Sieg mehr zu verbuchen. Zwei Unentschieden steht eine Niederlage gegenüber. Zum letzten direkten Duell im UNIQA ÖFB Cup kam es 2019/20. Der LASK stieg mit einem 2:0 in das Halbfinale auf.



Im diesjährigen Halbfinale werden für jeden Heimverein 33.000 €, für jeden Gastverein 55.000 € an Prämien ausgeschüttet.



VAR

Im UNIQA ÖFB Cup kommt in dieser Saison bei beiden Halbfinalspielen wieder der Video Assistant Referee (VAR) zum Einsatz. Der Ablauf im Stadion sowie die technische Umsetzung erfolgt wie aus der Bundesliga bekannt.



PUMA Cup-Spielball

Wie bereits im Achtelfinale und im Viertelfinale bei den ORF-Livespielen wird auch bei den zwei Halbfinal-Begegnungen der PUMA Cup-Spielball verwendet.



Fair-Play-Wertung

Seit dem Viertelfinale werden wieder Punkte in der von STIEGL-Brauerei Salzburg präsentierten Fair-Play-Wertung vergeben. In die Bewertung, die von den ÖFB Venue Direktoren vorgenommen wird, fließen u.a. das Verhalten der Spieler, Fans und Funktionäre ein. Der Betrag von 10.000 Euro wird zweckgebunden für Aktionen und Projekte im Bereich Fairplay und Anti-Rassismus an den siegreichen Verein am Ende der heurigen Cup-Saison ausgeschüttet. Letztes Jahr ging die Fair-Play-Wertung an den WAC.



Voting zum Player Of The Match

Im ÖFB Cup gibt es eine interaktive Neuerung. In jedem Cup-Spiel kann für den Player Of The Match abgestimmt werden. Und zwar in der neuen ÖFB App. Einfach die App im App Store oder im Google Play Store downloaden, während des Spiels auf den Live-Tab klicken und dann im Reiter Spiel-Info den Player-Of-The-Match-Button klicken. Für den jeweiligen Favoriten abstimmen – fertig. Präsentiert wird das Player-Of-The-Match-Voting von UNIQA.



Die Halbfinal-Spiele im Überblick:



SK Rapid vs. SV Guntamatic Ried

Mittwoch, 5.4. 2023, 20:30 Uhr, Allianz Stadion Wien

SR Christian-Petru Ciochirca, VAR Rene Eisner



SK Puntigamer Sturm Graz vs. LASK

Donnerstag, 6.4. 2023, 20:30 Uhr, Merkur Arena Graz

SR Walter Altmann, VAR Harald Lechner



Die weiteren Termine im UNIQA ÖFB Cup 2022/23:

Finale: Sonntag, 30.4. 2023, 20:30 Uhr, Wörthersee Stadion Klagenfurt

Fotocredit: Josef Parak