Mit dem Einzug in das UNIQA-ÖFB-Cup-Finale am 30. April vom SK Rapid Wien (2:1-Halbfinalsieg vs. SV Ried) und SK Sturm Graz (1:0 vs. LASK) nach jeweils Heimsiegen gegen OÖ-Klubs ist es fix, dass beide in dieser Saison 5 Mal aufeinandertreffen. Grün-Weiße aus der Bundes- kontra Schwarz-Weiße aus der steirischen Landes-Hauptstadt. Rekord- kontra Vizemeister! Damit wird nach Double-Sieger FC Red Bull Salzburg einer der beiden Klubs in die Phalanx der Mozartstädter der letzten 4 Jahre einbrechen. 8x in den vergangenen 9 Jahren gewannen die Roten Bullen den Cup, lediglich 2018 "funkte" Sturm dazwischen.

SK Sturm seit 9 BL-Duellen gegen SK Rapid unbesiegt

Bundesliga-Auftaktpartie in das Kalenderjahr 2023, Start-Spiel in die Meistergruppe und nun auch Finale im Uniqa-ÖFB-Cup Ende des Monats: SK Sturm kontra SK Rapid wird zum Saison-Dauerbrenner.

Oder terminlich dargestellt: 28.08.2022, 10.02.2023, 02.04.2023, 30.04.2023 und 28.05.2023.

In der ADMIRAL Bundesliga ist Sturm Graz seit mittlerweile 9 Duellen mit dem SK Rapid unbesiegt (6S, 3U), feierte dabei in dieser Saison 3 Dreier in Folge. Jedoch waren es enge Spiele. Wie beim 2:1-Auswärtssieg der Steirer in Runde 6 am 28. August vor 19.180 Zuschauern im Allianz Stadion, als Rapid-Sommerneuzugang Kühn die Wiener mit 1:0 in Führung brachte (15.) und Sturm die Partie noch durch Abwehrchef Wüthrich (25.) und den späten Sieg-Treffer, ausgerechnet in der "obligatorschen Rapid-Viertelstunde", von Tomi Horvat (86., Elfer) drehte.

Ein Luckypunch gelang der Ilzer-Elf dann auch beim Retourmatch im Grunddurchgang in der Merkur-Arena in Graz-Liebenau vor rd. 15.600 Besuchern am 10.02.2023. Nach Freistoßvorlage von Manprit Sarkaria erzielte Innenverteidiger David Affengruber an jenem Februar-Freitagabend in der Nachspielzeit per Kopfball das "Gold-Tor".

Und gerade erst vor wenigen Tagen folgte zum Start im Meister-Playoff an gleicher Wirkungsstätte in einem wahren Top-Spiel vor 15.400 Zuschauern in Runde 23 der dritte Dreier der Saison für Kapitän Hierländer und Co.! Dabei bewiesen die "Blackies" am 2. April Abschluss-Effizienz, wurden allerdings auch zwei Mal tatkräftig durch Eigenfehler der Hütteldorfer begünstigt beim 3:1 (2:1). Torfolge: 1:0 Emegha (6.), 1:1 Burgstaller (18.), 2:1 Sarkaria (45.+1), 3:1 Kiteishvili (70.).

Erstmals Duell SK Rapid vs. SK Sturm im ÖFB-Cup-Finale

Am 30. April kommt es nunmehr zum 190. Duell, resultierend aus Bundesliga- (bisher 183) und ÖFB-Cup-Spielen (bisher 6). Im Pokal ist es somit das 7. Aufeinandertreffen, erstmals im ÖFB-Cup-Finale.

Letztmals trafen beide Traditionsvereine 2018 im Halbfinale aufeinander, siegte der spätere Cup-Gewinner Sturm in der Verlängerung durch ein Kopfballtor von Eze (102.) mit 3:2. Auch die Aufeinandertreffen davor waren stets eng. In der Saison 2014/2015 gewann der SK Rapid im Achtelfinale in Wien-Hütteldorf durch ein Blitztor von Stefan Schwab, ebenfalls per Kopfball, mit 1:0.

Ein Elfmeter-Krimi war es am 17. April 2001, als sich im damaligen Arnold-Schwarzenegger-Stadion in Graz der SK Rapid am Ende mit 4:3 durchsetzte. Zuvor stand es nach Verlängerung 2:2 (Tore: 1:0 Szabics, 11. Min., 1:1 Saler, 20., 2:1 M. Schopp, 29. Elfer, 2:2 R. Wallner, 74.). Die meisten Tore fielen im Halbfinale der Saison 1982/83 als sich die Wiener daheim mit 5:3 n.V. durchsetzten. Zuvor gab es ebenfalls zwei Rapid-Siege, jeweils im Achtelfinale: 1971/72 mit 6:1 und 1961/62 mit 2:1.

Gesamt-Bilanz in den 6 ÖFB-Cup-Duellen: 5 Siege SK Rapid, 1 Sieg SK Sturm.

Der SK Rapid Wien wurde 14 Mal österreichischer Pokalsieger, letztmals vor 28 Jahren in 1995. Der SK Sturm gewann 5 Mal den ÖFB-Cup, letztmals 2018

Wegen Cup-Finale TM-Änderungen beider Klubs in BL-Rd. 27

Aufgrund der Ergebnisse im Halbfinale des UNIQA ÖFB Cups und der damit verbundenen Finalteilnahme von SK Rapid Wien und SK Puntigamer Sturm Graz am Sonntag, den 30.04.2023 (28 Black Arena in Klagenfurt, Ankick: 20:30 Uhr), kommt es im übrigen zu Termin-Änderungen im Meister-Playoff bzw. in der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga.

ADMIRAL Bundesliga Meistergruppe – 27. Runde, 26./30.04.2023

Mittwoch, 26. April 2023:

SK Puntigamer Sturm Graz – FK Austria Wien – 18:30 Uhr

SK Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg – 20:30 Uhr

Somit kommt es in Runde 27 nur zu einem Meistergruppen-Sonntagspiel, am 30. April: LASK – SK Austria Klagenfurt (17 Uhr, Raiffeisen-Arena Linz)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL